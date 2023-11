'Son Beatles şarkısı': ‘Now and Then’

İngiltereli müzik grubu Beatles’ın daha önce yayınlanmamış şarkısı, "Now and Then" grubun internet sitesinden bugün paylaşıldı.

Topluluğun 1980’de öldürülen üyesi John Lennon’ın eşi Yoko Ono'nun 1994’te Paul McCartney’e demo olarak verdiği Lennon şarkılarının sonuncusu. Daha önce "Free As a Bird" ve "Real Love" yayımlanmıştı.

"Son Beatles şarkısı" başlığıyla topluluğun sitesinden yayınlanan şarkı ile ilgili şu açıklama yapıldı:

"'Now and Then'in olaylarla dolu yolculuğu elli yılı aşkın süredir devam ediyor. Beatles üyelerinin arasında bugüne kadar devam eden konuşmaların ve işbirliklerinin ürünüdür. Uzun süredir mitolojik hale getirilen John Lennon demosu üzerinde ilk kez Şubat 1995'te Paul, George ve Ringo çalışmaya başladı. Ancak kısmen John'un 1970'lerde kasete kaydettiği vokalle çalışmanın getirdiği imkansız teknolojik zorluklar nedeniyle yarım kaldı. Yıllarca şarkı asla tamamlanamayacakmış gibi görünüyordu. Ancak 2022'de bir şans doğdu. Peter Jackson ve ekibi tarafından geliştirilen ve Get Back belgesel serisinin prodüksiyonu boyunca kullanılan bir yazılım sistemi, sonunda John'un vokalinin piyano kısmından ayrılmasının yolunu açtı. Kısa film, orijinal kaydın dört Beatles'ın da katkılarıyla hayata döndürülmesinin öyküsünü anlatıyor; John, Paul, George ve Ringo'nun birlikte yapacakları son kaydın tamamlandığını gösteriyor." (AÖ)