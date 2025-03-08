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KADIN
Yayın Tarihi: 8 Mart 2025 11:00
 ~ Son Güncelleme: 8 Mart 2025 11:35
1 dk Okuma

bianet'ten, 8 Mart’ta direnirken dinleyebileceğiniz şarkılar…

Bizden size: 8 Mart’ta direnirken dinleyebileceğiniz şarkılar! Kadınlar Gününüz kutlu olsun. Yaşasın mücadelemiz…

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
bianet'ten, 8 Mart’ta direnirken dinleyebileceğiniz şarkılar…
Fotoğraf: Kadınlar Birlikte Güçlü

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, hepimiz için olduğu gibi, sahada ve masa başında çalışan bianet kadın ve LGBTİ+ emekçileri için de büyük bir anlam taşıyor.

Şiddete, tacize ve emeğimizin sömürülmesine karşı verdiğimiz mücadeleyi her gün daha derinden hissediyoruz. Eşitlik ve özgürlük için verdiğimiz bu mücadelede, sesimizi yükselten, dayanışmamızı büyüten her söz, her nota bizim için kıymetli.

Bu şarkılar, kadınların direnişini, dayanışmasını ve özgürlüğe olan inancını güçlendiren melodilerden oluşuyor. Mücadelemiz sokaklarda, işyerlerinde, evlerde ve hayatın her alanında sürerken, müziğin birleştirici gücüyle birbirimize ses olmaya devam ediyoruz. 8 Mart’ta ve her gün, yan yana ve omuz omuza, eşitlik ve özgürlük için birlikteyiz.

Bizden size: 8 Mart’ta direnirken dinleyebileceğiniz şarkılar! Kadınlar Gününüz kutlu olsun. Yaşasın mücadelemiz…

(EMK-TY)

Haber Yeri
İstanbul
8 Mart 2025
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