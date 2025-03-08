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KADIN
Yayın Tarihi: 8 Mart 2025 00:00
 ~ Son Güncelleme: 8 Mart 2025 10:27
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Moroğlu: Kadınları güçlendirmeden aile politikaları çözüm sunmaz

Kadın hakları mücadelesinin yıllardır kazanımlar elde ettiğini ancak son yıllarda geriye gidiş yaşandığını belirten Moroğlu, "Aile Yılı, kadın hakları açısından nasıl şekillendirilecek?" sorusunun önemine dikkat çekti.

Evrim Kepenek
Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

Fotoğraflar ve video kurgu: Ali Dinç / bianet

Avukatlar Vakfı Başkan Yardımcısı Nazan Moroğlu, iktidarın “Aile Yılı” politikalarını bianet Gündem programında değerlendirdi.

“Aile toplumun temelidir” söyleminin sıkça kullanıldığını belirten Moroğlu, “Ancak bu ifade her seferinde eşler arası eşitlik unutularak dile getiriliyor. Kadının aile içinde yok sayıldığı bir sistem yaratılıyor” dedi.

Kadın hakları mücadelesinin yıllardır kazanımlar elde ettiğini ancak son yıllarda geriye gidiş yaşandığını belirten Moroğlu, "Aile Yılı, kadın hakları açısından nasıl şekillendirilecek?" sorusunun önemine dikkat çekti. 

Laiklik ve kadın hakları tehlikede

Moroğlu, özellikle laik ve bilimsel eğitimin aşındırılmasının kadınların toplumdaki yerini olumsuz etkilediğini söyledi. "Laiklik olmazsa kadın haklarından da söz edemeyiz" diyen Moroğlu, eğitim sistemindeki dönüşümlerin kız çocuklarının fırsat eşitliğine erişimini zorlaştırdığını belirtti.

Özellikle İmam Hatip liselerinin yaygınlaştırılması ve ÇEDES gibi projelerin uygulanmasıyla birlikte laik eğitimden uzaklaşıldığını ifade eden Moroğlu, “Kadınların ve kız çocuklarının eşit yurttaşlar olarak yetiştirilmesi ancak laik ve bilimsel eğitimle mümkün olabilir. Aksi takdirde kadınları tamamen aile içine hapseden bir anlayışla karşı karşıya kalırız” dedi.

Moroğlu, hükümetin aile politikalarını belirlerken kadın örgütleri, akademisyenler ve ilgili uzmanlarla yeterince görüş alışverişinde bulunmadığını dile getirdi. “Sorunları biz de görüyoruz, ancak çözüm konusunda iktidarla ayrışıyoruz. Kadınları güçlendirmeden, sadece doğum oranlarını artırmaya odaklanmak doğru bir nüfus politikası değil” ifadelerini kullandı.

Özellikle çalışan kadınlar için kreş imkanlarının artırılması gerektiğini vurgulayan Moroğlu, “Kadınlardan hem çocuk doğurmaları hem de çalışma hayatına katılmaları bekleniyor ama çocuk bakımına dair kamusal destek yok. Kreşler kapatılıyor, destek mekanizmaları azaltılıyor” dedi.

Şiddetle mücadelede gerileme var

Kadınların aile içinde en büyük sorunlarından birinin şiddet olduğunu söyleyen Moroğlu, 6284 sayılı kanunun uygulanmasına yönelik baskıları hatırlattı. “Şiddet gören bir kadının korunması için delil istenmesi gibi öneriler, kazanılmış haklardan geri adım atma çabalarının bir göstergesidir” dedi.

Aileyi gerçekten güçlendirecek bir yaklaşım için kadınların ve çocukların haklarının korunması gerektiğini söyleyen Moroğlu, “Aile içindeki şiddetin önlenmesi için okul öncesinden itibaren eşitlikçi bir eğitim anlayışı benimsenmeli. Ancak bu olmadan sadece ‘aile’ vurgusu yapmak, kadınları yok saymaktır” diye konuştu.

Moroğlu, kadın haklarının korunması için Eşitlik Bakanlığı gibi bir yapının oluşturulması gerektiğini de belirtti ve “Aile politikaları, kadınları birey olarak görmeyen bir bakış açısıyla şekillenmemeli” dedi.

bianet erkek şiddeti çetelesinin tamamını buradan, 2024 Erkek Şiddeti çetelesi verilerini şuradan okuyabilirsiniz. 

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
bianet gündem 8 Mart 2025 nazan moroğlu
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de yerel gazetelerde çalıştı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara katkı sundu. Musa Anter Gazetecilik (2011) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (2024) en iyi haber ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından. Sendikanın İstanbul Şubesi yöneticilerinden (2023-2027). İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Şubat 2025'den bu yana kadın haberleri editörü olarak çalışıyor. 

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