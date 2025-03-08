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KADIN
Yayın Tarihi: 8 Mart 2025 18:40
 ~ Son Güncelleme: 8 Mart 2025 21:08
3 dk Okuma

23. FEMİNİST GECE YÜRÜYÜŞÜ

Kadınlar ve LGBTİ+’lar Taksim’de: "Eşitliği almadan bitmeyecek bu isyan"

Taksim'de bir araya gelen ve Cihangir'e yürüyen binlerce kadın ve LGBTİ+, "Özgür hayatları almadan bir yere gitmiyoruz. Ayrımcılığın, eşitsizliğin, şiddetin, sömürünün olmadığı bir dünyada ısrar ediyoruz" dedi.

Evrim Kepenek
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Evrim Kepenek

Evrim Kepenek
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Kadınlar ve LGBTİ+’lar Taksim’de: "Eşitliği almadan bitmeyecek bu isyan"
Fotoğraflar: Evrim Kepenek/bianet

İstanbul'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde düzenlenen 23. Feminist Gece Yürüyüşü için kadınlar ve LGBTİ+’lar, Taksim Sıraselviler Caddesi’nde toplandı. 

Yürüyüş, saat 19.30’da başladı. Kadınlar ve LGBTİ+’lar, “Feminist mücadelemiz hayatlarımızı, dünyayı değiştiriyor” yazılı pankartın arkasında bir araya geldi.

Sık sık "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz", "Yaşasın feminist mücadelemiz" ve "Jin, Jiyan, Azadî" (Kadın, Yaşam, Özgürlük) sloganları atıldı.

Kadınlar ve LGBTİ+’lar, “Ev değil, sokaklar bizim”, “bijî berxwedana me ya femînîst!”, “Filistin’de soykırıma, İsrail’le ticarete son”, “Kanala, betona değil, kreşe, sığınağa bütçe”, “Boşanmayı engellemek isteyen, evlilik kurumunu kaldırsın”, “Bedenimizle, geleceğimizle ilgili kararlar bizim”, “Kadın cinayetleri, çocuk istismarı, taciz, tecavüz… Hepsi erkek şiddeti” yazılı dövizler taşıdı.

"Dünyaya isyan ediyoruz"

Sıraselviler'den başlayan yürüyüş, Cihangir'e ulaştı. 

Basın açıklaması, Cihangir Katlı Otoparkı’nın önünde Tertip Komitesi tarafından okundu.

Türkçe, Kürtçe ve Arapça yapılan açıklamada, patriyarkaya, homofobiye, transfobiye, kadın ve LGBTİ+ düşmanı politikalara karşı mücadele vurgusu ön plana çıktı.

Kadınlar ve LGBTİ+'lar, "Özgür hayatları almadan bir yere gitmiyoruz. Ayrımcılığın, eşitsizliğin, şiddetin, sömürünün olmadığı bir dünyada ısrar ediyoruz," dedi.

Açıklamanın ardından yürüyüş, sloganlarla sona erdi.

"Feminist mücadelemiz hayatlarımızı ve dünyayı değiştiriyor"
İSTANBUL 23. FEMINIST GECE YÜRÜYÜŞÜ
"Feminist mücadelemiz hayatlarımızı ve dünyayı değiştiriyor"
8 Mart 2025

"Kadın dayanışması duvarları aşıyor"

Sıraselviler'de ilk olarak, "Kadınların dayanışması duvarları aşıyor" denilerek, hapishanelerde bulunan feministlerin mesajları okundu.

Yürüyüşe boyunca kadınlar ve LGBTİ+'lar cinayetlere, homofobiye, hak gasplarına, emek sömürüsüne ve güvencesizliğe 'isyan' etti.

'Feminist İsyan' bayrağı açıldı

Beyoğlu Tel Sokak'ta bulunan Feminist Mekan'ın önünde, "Feminist İsyan" bayrağı açıldı.

Kadınlar ve LGBTİ+'lar, alkışlar ve zılgıtlar eşliğinde "Yaşasın feminist mücadelemiz" sloganı attı.

94 gün tutuklu kaldıktan sonra 4 Mart'ta tahliye edilen insan hakları savunucusu ve feminist Nimet Tanrıkulu, Feminist Mekan önünde alkışlarla karşılandı.

Toplanma, Sıraselviler'de

8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü'nün X hesabından, yürüyüşe ilişkin bilgilendirme yapıldı:

"Görüşmeler sonucunda Firuzağa'dan geçişler yavaş ve kontrollü biçimde açılıyor. Sıraselviler'de toplanmamızda herhangi bir engel yok. Karaköy için de Defterdar yokuşu açılmak üzere. Çukurcuma'dan yürüyerek Firuzağa'dan bağlanmak mümkün!"

"Buluşmanın yolunu bulacağız"

Yürüyüş öncesinde, polis, Taksim'e çıkan tüm ara yolları barikatlarla kapattı. Metro ile Taksim’e ulaşım da engellendi.

8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü'nün X hesabından yapılan paylaşımda, "Buluşmamızı engellemek için erkenden ulaşımı durdurup, her yeri kapatmaya çalışabilirler. Biz her sene olduğu gibi engelleri aşıp bir şekilde buluşmanın yolunu bulacağız," denildi.

Feminist Gece Yürüyüşü hakkında

İlk kez 2003 yılında düzenlenen yürüyüş, her yıl kadınların ve LGBTİ+'ların haklarını savunmak, toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesini görünür kılmak amacıyla gerçekleştiriliyor. Yürüyüş, toplumsal eşitsizliklere karşı güçlü bir ses yükseltirken, kadın hakları ve özgürlük taleplerini bir kez daha gündeme taşıyor.

(EMK/VC)

Haber Yeri
İstanbul
8 Mart 2025 polis ablukası feminist gece yürüyü 23. Feminist Gece Yürüyüşü
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de yerel gazetelerde çalıştı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara katkı sundu. Musa Anter Gazetecilik (2011) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (2024) en iyi haber ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından. Sendikanın İstanbul Şubesi yöneticilerinden (2023-2027). İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Şubat 2025'den bu yana kadın haberleri editörü olarak çalışıyor. 

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İSTANBUL 23. FEMINIST GECE YÜRÜYÜŞÜ
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