Kadınlar ve LGBTİ+’lar Taksim’de: "Eşitliği almadan bitmeyecek bu isyan"

İstanbul'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde düzenlenen 23. Feminist Gece Yürüyüşü için kadınlar ve LGBTİ+’lar, Taksim Sıraselviler Caddesi’nde toplandı.

Yürüyüş, saat 19.30’da başladı. Kadınlar ve LGBTİ+’lar, “Feminist mücadelemiz hayatlarımızı, dünyayı değiştiriyor” yazılı pankartın arkasında bir araya geldi.

Sık sık "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz", "Yaşasın feminist mücadelemiz" ve "Jin, Jiyan, Azadî" (Kadın, Yaşam, Özgürlük) sloganları atıldı.

Kadınlar ve LGBTİ+’lar, “Ev değil, sokaklar bizim”, “bijî berxwedana me ya femînîst!”, “Filistin’de soykırıma, İsrail’le ticarete son”, “Kanala, betona değil, kreşe, sığınağa bütçe”, “Boşanmayı engellemek isteyen, evlilik kurumunu kaldırsın”, “Bedenimizle, geleceğimizle ilgili kararlar bizim”, “Kadın cinayetleri, çocuk istismarı, taciz, tecavüz… Hepsi erkek şiddeti” yazılı dövizler taşıdı.

"Dünyaya isyan ediyoruz"

Sıraselviler'den başlayan yürüyüş, Cihangir'e ulaştı.

Basın açıklaması, Cihangir Katlı Otoparkı’nın önünde Tertip Komitesi tarafından okundu.

Türkçe, Kürtçe ve Arapça yapılan açıklamada, patriyarkaya, homofobiye, transfobiye, kadın ve LGBTİ+ düşmanı politikalara karşı mücadele vurgusu ön plana çıktı.

Kadınlar ve LGBTİ+'lar, "Özgür hayatları almadan bir yere gitmiyoruz. Ayrımcılığın, eşitsizliğin, şiddetin, sömürünün olmadığı bir dünyada ısrar ediyoruz," dedi.

Açıklamanın ardından yürüyüş, sloganlarla sona erdi.

İSTANBUL 23. FEMINIST GECE YÜRÜYÜŞÜ "Feminist mücadelemiz hayatlarımızı ve dünyayı değiştiriyor"

#8Mart2025 | “İstanbul’da 40 sene önce feministler 'İsyanı var bizde haksız yüzyılların. Özlemi var bizde geniş hayatların' diyerek sokaklara çıktı. Biz bu geniş hayatlara sahip çıkıyoruz, haksız yüzyılların hesabını soruyoruz.”



📹 Video: @kepenekevrimm pic.twitter.com/8vm5hzJNvd — bianet (@bianet_org) March 8, 2025

"Kadın dayanışması duvarları aşıyor"

Sıraselviler'de ilk olarak, "Kadınların dayanışması duvarları aşıyor" denilerek, hapishanelerde bulunan feministlerin mesajları okundu.

Yürüyüşe boyunca kadınlar ve LGBTİ+'lar cinayetlere, homofobiye, hak gasplarına, emek sömürüsüne ve güvencesizliğe 'isyan' etti.

'Feminist İsyan' bayrağı açıldı

Beyoğlu Tel Sokak'ta bulunan Feminist Mekan'ın önünde, "Feminist İsyan" bayrağı açıldı.

Kadınlar ve LGBTİ+'lar, alkışlar ve zılgıtlar eşliğinde "Yaşasın feminist mücadelemiz" sloganı attı.

94 gün tutuklu kaldıktan sonra 4 Mart'ta tahliye edilen insan hakları savunucusu ve feminist Nimet Tanrıkulu, Feminist Mekan önünde alkışlarla karşılandı.

Toplanma, Sıraselviler'de

8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü'nün X hesabından, yürüyüşe ilişkin bilgilendirme yapıldı:

"Görüşmeler sonucunda Firuzağa'dan geçişler yavaş ve kontrollü biçimde açılıyor. Sıraselviler'de toplanmamızda herhangi bir engel yok. Karaköy için de Defterdar yokuşu açılmak üzere. Çukurcuma'dan yürüyerek Firuzağa'dan bağlanmak mümkün!"

"Buluşmanın yolunu bulacağız"

Yürüyüş öncesinde, polis, Taksim'e çıkan tüm ara yolları barikatlarla kapattı. Metro ile Taksim’e ulaşım da engellendi.

8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü'nün X hesabından yapılan paylaşımda, "Buluşmamızı engellemek için erkenden ulaşımı durdurup, her yeri kapatmaya çalışabilirler. Biz her sene olduğu gibi engelleri aşıp bir şekilde buluşmanın yolunu bulacağız," denildi.

Feminist Gece Yürüyüşü hakkında İlk kez 2003 yılında düzenlenen yürüyüş, her yıl kadınların ve LGBTİ+'ların haklarını savunmak, toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesini görünür kılmak amacıyla gerçekleştiriliyor. Yürüyüş, toplumsal eşitsizliklere karşı güçlü bir ses yükseltirken, kadın hakları ve özgürlük taleplerini bir kez daha gündeme taşıyor.

(EMK/VC)