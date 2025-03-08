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KADIN
Yayın Tarihi: 8 Mart 2025 14:54
 ~ Son Güncelleme: 8 Mart 2025 14:56
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İstanbul Valiliği'nden Taksim’e ulaşım engeli

Valiliğin kararı doğrultusunda trenler, 8 Mart dolayısıyla Taksim’de durmadan seferlerine devam edecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İstanbul Valiliği'nden Taksim’e ulaşım engeli
Fotoğraf: Evrim Kepenek / bianet

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Metro İstanbul’un duyurusuna göre, İstanbul Valiliği'nin kararı doğrultusunda saat 14.00 itibarıyla Taksim ve Şişhane metro istasyonları kapatıldı.

Trenler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü eylem ve yürüyüşleri nedeniyle Taksim istasyonunda durmadan seferlerine devam edecek. 

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Metro İstanbul’un ulaşım engeline ilişkin açıklaması şöyle:

İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda 8 Mart Cumartesi günü saat 14.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir.” (TY)

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Haber Yeri
İstanbul
metro istanbul İstanbul Valiliği 8 Mart 2025
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