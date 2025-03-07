İnşaat-İş yöneticisi Deniz Gider tutuklandı

İnşaat-İş Örgütlenme Sekreteri Deniz Gider, GBT sorgulamasında gözaltına alınmasının ardından hakkında kesinleşmiş hüküm olması sebebiyle Kartal Cezaevi’ne gönderildi.

Gider hakkında verilen hapis cezası ise TekYol Plus Yapı işçilerinin gasp edilen alacakları için yürütülen direniş sırasında patron tarafından açılan dava sonucu verildi.

Tutuklamalarınız…Baskılarınız…Sökmedi...Sökmeyecek!



Sendikamızın Örgütlenme Sekreteri A. Deniz Gider, bugün öğle saatlerinde GBT sorgulamasında gözaltına alınarak tutuklandı.



Ücretleri gasp edilen üyelerimizin hakları için TekYol Plus Yapı firması önünde başlattığımız direniş… pic.twitter.com/V4cPSnCw7s — İnşaat-İş Sendikası (@insaatsendika) March 7, 2025

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