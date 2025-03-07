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Yayın Tarihi: 7 Mart 2025 21:08
 ~ Son Güncelleme: 7 Mart 2025 21:13
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İnşaat-İş yöneticisi Deniz Gider tutuklandı

TekYol Plus Yapı işçilerinin gasp edilen alacakları için yürütülen direniş sırasında patron tarafından açılan davada İnşaat-İş Örgütlenme Sekreteri Deniz Gider’e hapis cezası verildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İnşaat-İş yöneticisi Deniz Gider tutuklandı

İnşaat-İş Örgütlenme Sekreteri Deniz Gider, GBT sorgulamasında gözaltına alınmasının ardından hakkında kesinleşmiş hüküm olması sebebiyle Kartal Cezaevi’ne gönderildi. 

Gider hakkında verilen hapis cezası ise TekYol Plus Yapı işçilerinin gasp edilen alacakları için yürütülen direniş sırasında patron tarafından açılan dava sonucu verildi.

(AD)

Haber Yeri
İstanbul
inşaat iş
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