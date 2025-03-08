"Hînker" yazarları serbest

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Kürtçe eğitim kitabı "Hînker"in yazarlarına yönelik olarak yürüttüğü soruşturmada gözaltına alınan Kürt yazarlar Mevlüt Aykoç, İzzet Çınar ve Şükriye Çınar, savcılık tarafından sorgulanmadan TEM'den adli kontrol istemiyle sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince serbest bırakıldı.

AYKOÇ, TAN VE ÖNEN SORGUDA Kürtçe eğitim kitabı yazmak suç oldu: Üç yazar göz altında

Üç yazara da adli kontrol koşulu getirildi.

Soruşturma gerekçesi: "Neden kitap yazıyorsunuz?"

Kürt yazarlar, Mevlüt Aykoç, Sami Tan ve Ronayi Önen hakkında soruşturma açılmasına gerekçe gösterilen Kürtçe eğitim kitabı "Hînker" (Öğretmen) 2010'da yayımlanmış ve 2011 ve 2012'de ikinci ve üçüncü baskıları yapılmıştı. "Hînker" 2019'da en çok satılan Kürtçe kitaplar sıralamasında ikinciydi.

PirtukaKurdi'den 2019’da En Çok Satılan Kürtçe Kitaplar Listesi

“Örgüt üyeliği" suçlamasıyla emniyette sorguya alınan Sami Tan’a Ronahi Önen, Mevlüt Aykoç ve Mehmet Sadık Varlı'yla 2010'da yazdıkları, Kürt Enstitüsü tarafından 2010, 2011 ve 2012'de üç kez yayımlanan Kürtçe eğitim kitabı "Hînker"in (Öğretmen) 3. seviyesinin neden hazırlandığı soruldu.

Ayrıca Hînker’de yer alan görsellerdeki kişilerin kimler olduğu, kitapta yer alan yerleşimler hakkında da bilgi istendi. 2010'dan bu yana kitapevleri ve internette satışta olan "Hînker"in yasal izinlerine ilişkin sorular da yayımcısı yerine yazarına yöneltildi.

Sorgu sırasında Tan'a "Hînker"in güvenlik güçlerince öldürülen bir HPG mensubu üzerinde ve farklı tarihlerde gerçekleştirilen ev baskınlarında bulunması dolayısıyla, yazarı olduğu kitabın "örgütün ideolojik eğitim materyali” olduğu, Kürtçe bilmeyen PKK üyelerine Kürtçe öğretmekte kullanıldığı suçlaması da yöneltildi.

(AEK)