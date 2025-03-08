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Yayın Tarihi: 8 Mart 2025 00:39
 ~ Son Güncelleme: 8 Mart 2025 12:05
2 dk Okuma

"NEDEN KİTAP YAZDINIZ" DAVASI

"Hînker" yazarları serbest

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, hakkında soruşturma açtığı Kürtçe eğitim kitabı "Hînker"in yazarlarını sorgulamaya gerek görmeden adli kontrol şartıyla mahkemeye sevk etti. Yazarlar Sulh Ceza Mahkemesince serbest bırakıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
"Hînker" yazarları serbest

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Kürtçe eğitim kitabı "Hînker"in yazarlarına yönelik olarak yürüttüğü soruşturmada gözaltına alınan Kürt yazarlar Mevlüt Aykoç, İzzet Çınar ve Şükriye Çınar, savcılık tarafından sorgulanmadan TEM'den adli kontrol istemiyle sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince serbest bırakıldı. 

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Üç yazara da adli kontrol koşulu getirildi. 

Soruşturma gerekçesi: "Neden kitap yazıyorsunuz?"

Kürt yazarlar, Mevlüt Aykoç, Sami Tan ve Ronayi Önen hakkında soruşturma açılmasına gerekçe gösterilen Kürtçe eğitim kitabı "Hînker" (Öğretmen) 2010'da yayımlanmış ve 2011 ve 2012'de ikinci ve üçüncü baskıları yapılmıştı. "Hînker" 2019'da en çok satılan Kürtçe kitaplar sıralamasında ikinciydi. 

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“Örgüt üyeliği" suçlamasıyla emniyette sorguya alınan Sami Tan’a Ronahi Önen, Mevlüt Aykoç ve  Mehmet Sadık Varlı'yla 2010'da yazdıkları, Kürt Enstitüsü tarafından 2010, 2011 ve 2012'de üç kez yayımlanan Kürtçe eğitim kitabı "Hînker"in (Öğretmen) 3. seviyesinin neden hazırlandığı soruldu.

Ayrıca Hînker’de yer alan görsellerdeki kişilerin kimler olduğu, kitapta yer alan yerleşimler hakkında da bilgi istendi. 2010'dan bu yana kitapevleri ve internette satışta olan "Hînker"in yasal izinlerine ilişkin sorular da yayımcısı yerine yazarına yöneltildi. 

Sorgu sırasında Tan'a "Hînker"in güvenlik güçlerince öldürülen bir HPG mensubu üzerinde ve farklı tarihlerde gerçekleştirilen ev baskınlarında bulunması dolayısıyla, yazarı olduğu kitabın "örgütün ideolojik eğitim materyali” olduğu, Kürtçe bilmeyen PKK üyelerine Kürtçe öğretmekte kullanıldığı suçlaması da yöneltildi. 

(AEK)

Haber Yeri
İstanbul
Kürtçe anadilinde eğitim hakkı
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