Suriye: Tîşrin barajı çevresinde çatışmalar sürüyor

Suriye'nin Halep ilindeki Tîşrin barajı çevresinde süren çatışmalarda Türkiye'nin desteklediği "Suriye Milli Ordusu"nun (SMO) bir üyesi, Aluş köyünün eteklerinde Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) ait bir insansız hava aracının düzenlediği saldırı sonucu öldürüldü ve çok sayıda SMO mensubunun da yaralandığı bildirildi.

BARAJ İÇİN ÇATIŞMA SÜRÜYOR Sabah: "MSB: Teşrin Barajı SMO kontrolünde"; akşam: "SDG: "Teşrin Barajı bizim kontrolümüzde"

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin (SOHR) haberine göre, Tîşrin barajı yakınlarında bir sivil konvoy hareket halindeyken gerçekleşen TSK güçlerinin topçu saldırısı sırasında herhangi bir can kaybı bildirilmedi.



Aynı şekilde, TSK'nin Sarrin kasabasına yönelik topçu saldırısında da bir can kaybı bildirilmedi.



SOHR bölgede SDG ve TSK aarsındaki gerginllğin artmakta olduğunu bildiriyor.

Toplam insani kayıplar üç ayda 635'e ulaştı

SOHR'un kayıtlarına göre, 12 Aralık 2024'te Menbiç ve kırsalında askeri tırmanışın başlamasından bu yana SDG ile Türkiye'nin desteklediği gruplar arasındaki bombardımanlar, hava saldırıları ve çatışmalarda öldürülen muharip ve sivil sayısı toplam 635'e ulaştı. İnsani kayıpların dökümü şöyle:

56 sivil (7'si kadın, 4'ü çocuk ve 1'i gazeteci)

471 Türkiye destekli milis (1 TSK mensubu uzman çavuş dahil)

104 SDG ve bağlı askeri oluşumların mensupları.

4 TSK mensubu er.

SOHR haberinde, Türkiye'de Kürt sorununun çözümünde silah bırakmanın gündeme yerleştiği ve uluslararası camianın Ankara'ya Suriye'ye saldırılarını durdurmasına yönelik çağrılarının artttığı bir dönemde TSK güçlerinin Suriye'nin daha geniş bölgeleri üzerinde denetim kurma çabasında bulunduğunu ve çatışmaların "benzeri görülmemiş bir askeri tırmanış" kapsamında gerçekleştiğini vurguladı.

(AEK)