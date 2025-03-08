SOHR: Suriye’de en az 340 sivil öldürüldü, sayı 1000’i aşabilir

Suriye’de yeni yönetime bağlı güvenlik güçleri, Lazkiye kırsalında eski Suriye ordusu unsurları ile yaşanan çatışmaların ardından, bölgede yaşayan Alevilere yönelik intikam saldırıları başlattı.

Ülkenin batısında “sahil bölgesi” olarak bilinen Lazkiye ve Tartus vilayetleri ile Hama kırsalındaki saldırılarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 340 sivil hayatını kaybetti. Bağımsız kaynaklar, sayının 1000’i aşabileceğini belirtiyor.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), yeni yönetime bağlı güvenlik güçleri ve beraberindeki milisler tarafından ‘mezhepçi saiklerle’ gerçekleştirilen katliamları, ‘savaş suçu’ olarak nitelendirdi ve bu suçları işleyenler için herhangi bir hukuki caydırıcılık bulunmadığını belirtti.

Suriye’nin sahil bölgesinde şiddetli çatışmalar

SOHR verilerine göre, operasyonun ilk gününde tespit edilen katliamlar şöyle:

Baniyas (Tartus kırsalı): 10’u kadın, 5’i çocuk olmak üzere 60 sivil infaz edildi.

10’u kadın, 5’i çocuk olmak üzere 60 sivil infaz edildi. Duveyr Baabda - Beyt Ana (Ceble/Lazkiye kırsalı): 7 sivil infaz edildi.

7 sivil infaz edildi. El-Şir köyü (Lazkiye kırsalı): 24 sivil toplu infaz edildi.

24 sivil toplu infaz edildi. El-Muhtariye köyü (El-Haffa bölgesi/Lazkiye): 38 sivil infaz edildi.

38 sivil infaz edildi. El-Haffa ilçesi (Lazkiye): 7 sivil infaz edildi.

7 sivil infaz edildi. Yahmur (Tartus kırsalı): 2 genç infaz edildi.

2 genç infaz edildi. Selhab (Hama kırsalı): Şeyh Şaban Mansur ve oğlu, evlerinden alındıktan sonra infaz edildi.

Şeyh Şaban Mansur ve oğlu, evlerinden alındıktan sonra infaz edildi. Karfis köyü (Lazkiye): 22 sivil, köydeki evlere yönelik saldırı sırasında öldürüldü.

SOHR’un, 8 Mart Cumartesi günü sabah saatlerinde yaptığı belgelemelere göre, Lazkiye, Tartus ve Hama vilayetlerinde 178 sivil infaz edildi.

Baniyas ve çevresinde 12 sivil öldürüldü: Harisun Köprüsü bölgesinde 6 kişi, Kasur Mahallesi’nde 3 kişi, Deyr Beşel köyünde 3 kişi.

Harisun Köprüsü bölgesinde 6 kişi, Kasur Mahallesi’nde 3 kişi, Deyr Beşel köyünde 3 kişi. Ceble ve çevresinde 116 sivil öldürüldü: Beyt Luho köyünde 13 kişi, Hammam Vasil köyünde 6 kişi, Beluze köyünde 4 kişi, Kabiye Fariş köyünde 1 kişi, Hanadi köyünde 6 kişi, Ceble ilçesinde 4 kişi, Ceble Köprüsü yakınında 3 kişi, Sanuber köyünde 50 kişi, Şerife köyünde 22 kişi, El-Haffa bölgesinde 7 kişi.

Beyt Luho köyünde 13 kişi, Hammam Vasil köyünde 6 kişi, Beluze köyünde 4 kişi, Kabiye Fariş köyünde 1 kişi, Hanadi köyünde 6 kişi, Ceble ilçesinde 4 kişi, Ceble Köprüsü yakınında 3 kişi, Sanuber köyünde 50 kişi, Şerife köyünde 22 kişi, El-Haffa bölgesinde 7 kişi. Suriye sahilindeki çeşitli bölgelerde 19 sivil öldürüldü.

19 sivil öldürüldü. Hama kırsalında 31 sivil öldürüldü: Tuvaym köyünde katliamda, öldürülenlerin 9’u çocuk, 4’ü kadın.

Abdurrahman: “Ölü sayısı 1000’i aşabilir”

“Her saat yeni bir katliam keşfediyoruz,” diyen Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Direktörü Rami Abdurrahman, şu ana kadar Alevi topluluğuna mensup 340 sivilin ölümünü belgelediklerini, bu sayının 1000’i aşabileceğini belirtti; “Siviller, sahil bölgesine sevk edilen silahlı gruplar tarafından doğrudan ateş açılarak öldürüldü.”

Abdurrahman, Alevilere yönelik infazların sürdüğünü belirterek şunları kaydetti:

“Şu ana kadar 340 Alevi sivil infaz edildi ve bu sayı daha da artabilir. Aralarında kadın ve çocuklar da var. Bu katliamları gerçekleştiren herkes hesap vermeli.

“Biz, Esad yanlısı milislerin (Şebbiha) ihlallerini korumuyoruz. Ancak, Beşar Esad da dahil, Suriye halkına yönelik katliamları gerçekleştiren herkes yargılanmalı.

“Irak, Lübnan ve Rusya’ya kaçanlar iade edilmeli ve Suriye halkının katledilmesine katkıda bulunan herkes adalete teslim edilmelidir.”

İHD’den Suriyeli Alevilere yönelik saldırılara tepki

“Suriye, tüm Suriyelilerindir”

Sahil bölgesindeki olayların, 6 Mart Perşembe günü Ceble kırsalındaki Beyt Ana köyünde başladığını ve giderek yayıldığını hatırlatan Abdurrahman, “Biz, teröre ve rejim kalıntılarına karşı Şam yönetimini destekliyoruz, ancak sivillerin öldürülmesine de karşıyız” dedi.

Abdurrahman, bugün Alevilere yönelik yaşanan saldırıların ileride Kürtlere de yönelmesinde endişe ettiğini belirterek şöyle konuştu:

“Nasıl ki Aleviler Esad yanlısı oldukları gerekçesiyle hedef alınıyorsa, Kürtler de PKK’yle ilişkilendiriliyor. Sosyal medyada ve sahada Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) yönelik bir saldırı dalgası var. Şam yönetimi şunu anlamalıdır ki Suriye, tüm Suriyelilere aittir. Alevilere, Kürtlere ve Suriye’deki tüm topluluklara yönelik herhangi bir soykırımın yaşanmasını istemiyoruz.”

Ne olmuştu? Suriye’de 8 Aralık 2024’te Esad ailesinin 53 yıllık yönetimi ve Baas Partisi’nin 61 yıllık hâkimiyetinin sona ermesinin ardından, Alevi ve Şiilerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde sivillere yönelik saldırılar ve cinayetler artış gösterdi. Ülke nüfusunun %10-13’ünü (yaklaşık 2 ila 3 milyon kişiyi) oluşturan Aleviler, ülkenin batısında “sahil bölgesi” olarak bilinen Lazkiye ve Tartus vilayetlerinde yoğun olarak yaşıyor. Ayrıca, Humus ve Hama vilayetleri ile başkent Şam’ın bazı bölgeleri de önemli Alevi nüfusuna ev sahipliği yapıyor. Artan saldırılar ve HTŞ öncülüğünde başlatılan “güvenlik operasyonları,” bölge halkının güvenliği üzerinde ciddi bir tehdit oluştururken, Alevi toplumu, bu saldırıların durdurulması ve bölgedeki güvenliğin sağlanması için yetkililere acil çağrıda bulunuyor. Son olarak, Suriye’de yeni yönetime bağlı güvenlik güçleri, Lazkiye kırsalında eski Suriye ordusu unsurları ile 6 Mart’ta yaşanan çatışmaların ardından, bölgede yaşayan Alevilere yönelik intikam saldırıları başlattı. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin (SOHR) verilerine göre, yeni yönetime bağlı güvenlik güçleri ile eski Suriye ordusu unsurları arasındaki çatışmalarda, her iki taraftan toplam 200’den fazla kişi hayatını kaybetti. *Suriye’nin sahil bölgesi ve önemli askeri tesislerin konumu. (Harita: BBC/OpenStreetMap/Google)

(VC)