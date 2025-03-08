İHD’den Suriyeli Alevilere yönelik saldırılara tepki

İnsan Hakları Derneği (İHD), Suriye’nin Lazkiye, Tartus ve Hama vilayetlerinde Alevilere yönelik katliamlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Heyet-i Tahrir’uş Şam (HTŞ) ve müttefiklerinin, ülkede yönetimi ele geçirdiği 8 Aralık 2024’ten bu yana azınlıklara yönelik saldırıların yaşandığını belirten İHD, “Baskıcı ve soykırımcı 60 yıllık Baas Rejimi devrilmiş ancak Suriye halklarının yaşadığı insani kriz bitmemiştir” dedi.

İHD, son günlerde Alevilere yönelik artan saldırılara dikkat çekerek, şunları kaydetti:

“Sivillerin yaşam hakkı ciddi şekilde tehdit edilmekte, masum insanlar öldürülmekte, zorla yerinden edilmekte ve büyük bir insani kriz yaşanmaktadır.

“Alevi inancına mensup sivil insanlara her türlü aşağılayıcı muamelenin pervasızca uygulandığını ortaya koyan görüntüler ve haberler insan onurunun korunması konusunda herkesi sorumlu davranmaya çağırmaktadır.

“Yaşananlara sessiz kalınması barbarlığı daha fazla cesaretlendirmekte ve tüm insanlığın vicdanını yaralayan olayların yaşanmasını kolaylaştırmaktadır.”

İHD, uluslararası mekanizmalara, insan hakları örgütleri ve demokratik kamuoyuna, “HTŞ yönetiminin Alevilere yönelik insanlık dışı saldırılarını durdurmak için” harekete geçme çağrısı yaptı.

Açıklamanın devamında, şu ifadeler yer aldı:

“HTŞ yönetiminin insanlığa karşı işlediği suçların yerinde araştırılması ve katliamların yaşandığı bölgelerde incelemeler yapmak üzere bağımsız heyetlerin oluşturularak acilen bölgeye gönderilmesini öneriyoruz.”

Ne olmuştu?

Suriye’de 8 Aralık 2024’te Esad ailesinin 53 yıllık yönetimi ve Baas Partisi’nin 61 yıllık hâkimiyetinin sona ermesinin ardından, Alevilerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde sivillere yönelik saldırılar ve cinayetler artış gösterdi.

Ülke nüfusunun %10-13’ünü (yaklaşık 2 ila 3 milyon kişiyi) oluşturan Aleviler, ülkenin batısında “sahil bölgesi” olarak bilinen Lazkiye ve Tartus vilayetlerinde yoğun olarak yaşıyor. Ayrıca, Humus ve Hama vilayetleri ile başkent Şam’ın bazı bölgeleri de önemli Alevi nüfusuna ev sahipliği yapıyor.

Artan saldırılar ve HTŞ öncülüğünde başlatılan “güvenlik operasyonları,” bölge halkının güvenliği üzerinde ciddi bir tehdit oluştururken, Alevi toplumu, bu saldırıların durdurulması ve bölgedeki güvenliğin sağlanması için yetkililere acil çağrıda bulunuyor.

Son olarak, Suriye’de yeni yönetime bağlı güvenlik güçleri, Lazkiye kırsalında eski Suriye ordusu unsurları ile 6 Mart’ta yaşanan çatışmaların ardından, bölgede yaşayan Alevilere yönelik intikam saldırıları başlattı.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin (SOHR) verilerine göre, yeni yönetime bağlı güvenlik güçleri ile eski Suriye ordusu unsurları arasındaki çatışmalarda, her iki taraftan toplam 200’den fazla kişi hayatını kaybetti.

SOHR ayrıca, yeni yönetime bağlı güçlerin, en az 340 sivili infaz ettiğini ve bu sayının daha da artmasının beklendiğini belirtti.