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HABER
Yayın Tarihi: 8 Mart 2025 18:05
 ~ Son Güncelleme: 8 Mart 2025 18:12
3 dk Okuma

Suriye’deki Alevi katliamları Adana ve Hatay’da protesto edildi

“Soykırım ve katliam, dünyanın neresinde olursa olsun, kime yapılırsa yapılsın insanlık suçudur.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Suriye’deki Alevi katliamları Adana ve Hatay’da protesto edildi
Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Adana ve Hatay’da bulunan Alevi örgütleri ve emek-demokrasi güçleri, Suriye’nin Lazkiye, Tartus ve Hama vilayetlerinde Alevilere yönelik katliamları protesto etti.

Mezopotamya Ajansı’nın haberi göre, Adana Alevi Platformu, Adana Emek ve Demokrasi Güçleri ile siyasi partiler, Salman-ı Pak Kültür Merkezi önünde açıklama yaptı.

“Suriye’de barış, laiklik ve demokratik düzenle gelecek” ve “Susmak, katliama ortak olmaktır” yazılı pankartlar açıldı.

Adana Alevi Platformu Sözcüsü Hüseyin İncesu, Suriye’de yürütülen politikaların ve bölgeye silah ile destek sağlayan güçlerin, insanlık suçu işlediğini belirterek, “Sistemli yürütülen Alevi katliamı istendiğiniz noktaya geldi mi? Vicdanınız rahat mı?” diye sordu.

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“Katliama karşı ses çıkarın”

Adana Emek ve Demokrasi Güçleri adına açıklamayı, İnsan Hakları Derneği (İHD) Adana Şubesi Başkanı Avukat Yakup Ataş okudu.

“Soykırım ve katliam, dünyanın neresinde olursa olsun, kime yapılırsa yapılsın insanlık suçudur” diyen Ataş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugün Suriye’de Aleviler katlediliyor. Dünya kamuoyu ve Türkiye kamuoyu sessizdir. Bir katliama ses çıkarmak için tepki koymak için Alevi ve Kürt olmaya gerek yok. İnsan olmak yeterlidir.

“Hem halkın hem de yönetimin yanında olamazsınız”

“Türkiye’ye sesleniyoruz; bu katliama karşı en yüksek perdeden tepki koymalıdır. Ama Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Türkiye, ‘Suriye halklarının ve yönetiminin yanındayız’ diyor. Hem Suriye halkının hem de yönetiminin yanında olamazsınız.

“Bugün Suriye yönetimi Alevileri katlediyor. Bu katliam zihniyetinin yanında olamazsınız. Suriye’de bütün kimliklerin, bütün inançların ortak bir yaşam içerisinde barış içerisinde yaşamalarının gerekliliğine inanıyoruz. Bu katliamı derhal durdurun ve Suriye halklarının barış içerisinde bir gelecek inşa etmesine yardımcı olun.”

CHP Adana Milletvekilleri Orhan Sümer ve Ayhan Barut, iktidara, Suriye’deki Alevi katliamını durdurma çağrısında bulundu.

DEM Parti Adana İl Eş Başkanı Helin Kaya ise, Suriye’de yaşananların “insanlık dışı ve kabul edilemez” olduğunu belirterek mücadele çağrısı yaptı.

Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Samandağ: “Suriye’de sistematik bir katliam yürütülüyor”

Hatay’daki eylemin adresi Samandağ oldu.

Samandağ Alevi Değerleri Derneği, Samandağ Cemevi Derneği, Hatay Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi Derneği, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve Samandağ Kalkındırma Derneği’nin çağrısıyla, Abdullah Cömert Meydanı’nda basın açıklaması düzenlendi.

Açıklamaya CHP Hatay Milletvekilleri Nermin Yıldırım Kara, Mehmet Güzelmansur ve Servet Mullaoğlu, Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay ile çok sayıda siyasi parti temsilcisi ve Alevi kanaat önderleri katıldı.

Eylemde sık sık “Katliama karşı omuz omuza” ve “Katil Culani Suriye’den defol” sloganları atıldı.

Fotoğraf: sendika.org

sendika.org’un haberine göre, eylemde yapılan açıklamada, Suriye’de sistematik bir katliam yürütüldüğü belirtilerek, “Culani çetesini Suriye’ye musallat eden ülkelerin tümü, bu cürmün sorumluluğunu taşımaktadır” denildi. Açıklamada ayrıca, Birleşmiş Milletler’e, uluslararası topluma ve insan hakları örgütlerine, “saldırıları durdurmak için” harekete geçme çağrısı yapıldı.

Eylemde konuşan, CHP’li Nermin Yıldırım Kara, “Aylardır yapmakta olduğumuz uyarılar göz ardı edildi, dinlenmedi. Bugün başta Lazkiye’den gelen görüntüler, açık biçimde ‘güvenlik operasyonu’ bahanesiyle sivillere yönelik bir katliam yapıldığını gösteriyor,” dedi.

“Bugün öfkeliyiz, üzgünüz” 

CHP’li Servet Mullaoğlu, “Biz zulme sessiz kalmaktan korkarız. Bugün de kardeşin kardeşe kırdırılmasına, emperyal oyunlara ve insanların sadece ‘Alevi’ oldukları için soykırıma uğramalarına isyan ediyoruz,” diye konuştu.

Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay ise, konuşmasında şunları kaydetti:

“Bugün öfkeliyiz, üzgünüz. 13 yıl süren savaştan sonra rejim değişikliği oldu. Buna sevinen ilk Alevi halkıydı çünkü savaşın bittiğini düşündük. Ama maalesef kötü günlerin başlangıcıydı. Suriye’deki katliamlar soykırıma doğru gidiyor. Bütün dünyanın gözü önünde, kimseyi umursamadan sivilleri katlediyorlar. Bütün dünya ise Alevi katliamına karşı susuyor. Bu katliamları kabul etmiyoruz.”

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
Suriye alevi katliamı Adana hatay samandağ alevi örgütleri
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