JTI Certified
HABER
YT: Yayın Tarihi: 22.05.2026 17:08 22 Mayıs 2026 17:08
 ~  SG: Son Güncelleme: 22.05.2026 17:39 22 Mayıs 2026 17:39
Okuma Okuma:  2 dakika

Eski vekillerden mutlak butlan tepkisi

CHP'li eski vekiller yaptıkları ortak açıklama ile tepkilerini ifade etti. Açıklamada "andıkta ve parti kurullarında ortaya çıkan iradenin yok sayılması, hukuk güvenliği ilkesini ağır biçimde yaralamakta; siyasal kurumlara duyulan toplumsal güveni sarsmaktadır." denildi

BİA Haber Merkezi

Mahkemenin mutlak butlan kararı ile CHP içinde başlayan saflaşmada eski vekiller kararın karşısında yer aldı. CHP listesinden Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında görevler yapmış vekiller yaptıkları yazılı açıklama ile kararın karşısında yer aldı. Ortak açıklamada mutlak butlan kararı ile ilgili olarak "siyasi rekabetin hukuk dışı yöntemlerle değil milletin iradesiyle şekillenmesinden yanayız" vurgusu yapıldı.

Açıklama şu şekilde; 

Bizler, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 24. Döneminde Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında görev yapmış milletvekilleri olarak; hukuk devleti ilkesini, milli iradenin üstünlüğünü ve demokratik siyasetin meşruiyetini hedef alan “mutlak butlan” kararını kabul etmediğimizi kamuoyuna saygıyla ilan ediyoruz.

Siyasi partiler, demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır. Parti içi süreçlere, kurultay iradesine ve üyelerin demokratik tercihine yönelik yargısal müdahalelerin; yalnızca ilgili siyasi yapıyı değil, doğrudan doğruya Türkiye’de demokrasiye olan inancı da zedelediği açıktır. Hukukun, siyaseti dizayn etmenin aracı haline getirilmesi; çoğulcu demokratik düzen açısından son derece sakıncalıdır.

Demokratik toplumlarda esas olan, siyasal meşruiyetin kaynağının millet iradesi olmasıdır. Sandıkta ve parti kurullarında ortaya çıkan iradenin yok sayılması, hukuk güvenliği ilkesini ağır biçimde yaralamakta; siyasal kurumlara duyulan toplumsal güveni sarsmaktadır. “Mutlak butlan” yaklaşımıyla alınan bu kararın, sadece bir parti meselesi değil; Türkiye’de demokratik siyasetin geleceğini ilgilendiren ciddi bir kırılma olduğu kanaatindeyiz.

Cumhuriyetimizin kurucu değerlerine, parlamenter demokrasi geleneğine ve hukukun üstünlüğüne bağlı siyasetçiler olarak; yargının bağımsızlığı kadar tarafsızlığının da hayati önemde olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. Yargı süreçlerinin siyasal tartışmaların merkezine çekilmesi, toplum vicdanında telafisi güç yaralar açmaktadır.

Bizler, demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla işlemesinden, siyasi rekabetin hukuk dışı yöntemlerle değil milletin iradesiyle şekillenmesinden yanayız. Türkiye’nin ihtiyacı; hukuki belirsizlikler ve siyasal müdahaleler değil, güçlü demokrasi, kuvvetler ayrılığı, adalet ve toplumsal barıştır.

Bu nedenle söz konusu “mutlak butlan” kararını; demokratik siyasete, hukuk devleti ilkesine ve millet iradesine vurulmuş ağır bir darbe olarak değerlendiriyor; kamu vicdanını yaralayan bu yaklaşımın karşısında olduğumuzu açıkça ifade ediyoruz.

Türkiye’nin demokratik birikimine, halkın iradesine ve Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmaya kararlılıkla devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Refik Eryılmaz, Osman Korutürk, Faruk Loğoğlu, Sena Kaleli, Kadir Gökmen Öğüt, Mehmet Halil Kaplan, Melda Onur, Gülsün Bilgehan, Sedef Küçük, Muhammed Rıza Yalçınkaya, Nurettin Demir, Rıza Türkmen, Atilla Kart, İzzet Çetin, Ali Sarıbaş, Mustafa Moroğlu, Kazım Kurt, İlhan Demiröz, Ayşe Nedret Akova, Candan Yüceer, Emre Köprülü, Güldal Mumcu, Ali İhsan Köktürk, Celal Dinçer, İdris Yıldız, Namık Havutça, Hasan Ören, Ali Demirçalı, Sakine Öz, Orhan Düzgün, Aytuğ Atıcı, Ayşe Eser Danışoğlu, Binnaz Toprak, Kemal Ekinci, Süleyman Çelebi, Selahattin Karaahmetoğlu, Ramis Topal, Mehmet Şevki Kulkuloğlu, Dilek Akagün Yılmaz, Kemal Değirmendereli, Turgut Dibek, Alaattin Yüksel, Mehmet Siyam Kesimoğlu

(Mİ)

Haber Yeri
İstanbul
