Polîsan “Meşa Azadiyê” ya li Amedê asteng kir

Polîsan li Amedê “Meşa Azadiyê” ya di 18ê Çiriya Paşiyê de hatibû destpêkirin, asteng kir.

Koma ku ji Hevserokê HEDEPyê Tûncer Bakirhan, Hevserokên DBPyê Çîgdem Kiliçgun Ûçar û Keskîn Bayindir û gelek parlamenter, rêveber û endamên HEDEPyê pêk dihat, piştî li Parka Koşûyolûyê civiyan, ji aliyên polîsan ve hat dorpêç kirin. Polîsan rojnameger ji komê dûrxistin û hin caran destûr nedan ku kameraman dîmenan bigirin.

Rojnameger hatin asteng kirin

Polîsan bîryara qedexekirina meşê ya ji aliye Walîtiya Amedê ve hatibû dayin bibîrxist û pişt re gelek kes desteser kir. Li gorî çavkaniyên HEDEPyê zêdeyî 30 kes li vir hatin desteser kirin û di nava polis û parlamenteran de gelek caran gengeşî çêbûn.

Koma ku polîsan ew dorpêç kiribû, bi slogan, çepîk û tîlîliyan helwesta polîsan protesto kirin. Komek parlamenter jî derketin ser rêya Kolana Sûnayê û rê li trafîkê girtin û çalakiya rûniştinê dan dest pê kirin. Komê piştre li wir dest bi meşe kir.

Meş li ser Şeqama Ekîncîler ya li Ofîsê jî dewam kir. Koma kû dimeşiya ji ber ku sloganên diavêtin gelek caran ji aliyê polîsan ve hatin sekinandin, meşa xwe li ber avahiya HEDEPyê bi dawî kir.

Piştî ku koma din jî hatin ber avahiyê, Hevserokê DBPyê xwest daxuyanî bide çapemeniyê lê polîsan rojnamager asteng kirin û bi mertalên xwe nehiştin rojnameger daxuyaniyê bişopînin.

“Em ê ber xwe bidin”

Bayindir di daxuyaniya xwe de got: “Em vê helwesta faşist qebûl nakin” û wiha pê da çû:

“Li Tirkiyeyê û li Kurdîstanê bile herkes bizanibe ku vîna gelê Kurd nayê asteng kirin. Em ê li ber xwe bidin û vê zilmê têkbibin. Li Amedê û li bajarên Kurdistanê faşîzmê didin meşandin. Em ê li hemberê faşîzmê bisekinin. Sekna me yê îro wê bibe sekinekî dîrokî. Em mafdar in, rêya me rêya azadiyê ye. Wê gele me bi serbikeve!”

Kêsen hatibûn desteserkirin berdan

Piştî daxuyaniya Bayindirî kom çû avahiya HEDEPyê û çalaki bidawî bû.

Kesên ku hatibûn desteserkirin di 19ê Çiriya Paşiyê de hatin berdan. Diyar bû ku kesên hatîbûn desteserkirin bi tohmeta ku “Li Dijî Qanûna Meş û Xwepêşandanan derketine” hatine sûcdarkirin.

(BA/AY)