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HABER
Yayın Tarihi: 18 Kasım 2023 15:30
 ~ Son Güncelleme: 18 Kasım 2023 18:04
3 dk Okuma

Diyarbakır’da ‘Özgürlük Yürüyüşü’ polis ablukasında başladı

PKK lideri Abdullah Öcalan’a yönelik tecride karşı Gemlik’e yapılan yürüyüşün Diyarbakır ayağı polis ablukası altında başladı. Valiliğin yasak kararını gerekçe gösteren polis, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Bedri Adanır
Bedri Adanır

Bedri Adanır
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/18/diyarbakirda-ozgurluk-yuruyusune-polis-mudahalesi-gozaltilar-var.jpg
Fotoğraflar: Bedri Adanır/bianet

Ailesi ve avukatlarıyla görüşmeleri 32 aydır engellenen PKK lideri Abdullah Öcalan’a yönelik tecridin kaldırılması için yapılan ‘Özgürlük Yürüyüşü’ bugün polis ablukası altında Diyarbakır’da başladı.

Demokratik Toplum Kongresi (DTK), Tevgera Jinên Azad (TJA), Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), Med Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Hukuki ve Dayanışma Dernekleri Federasyonu (MED TUHAD-FED), Medeniyetler Beşiğinde Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma Dayanışma Birlik ve Kültür Derneği (MEBYA-DER) ile Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) öncülüğündeki yürüyüş, İmralı Adası’na geçişin sağlandığı Bursa’nın Gemlik ilçesine doğru yapılıyor.

Özgürlük Yürüyüşü’ne çağrı
Özgürlük Yürüyüşü’ne çağrı
16 Kasım 2023

Koşuyolu Parkı'ndaki buluşmaya HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, DTK Sözcüsü Berdan Öztürk, DBP Eş Genel Başkanları Keskin Bayındır ve Çiğdem Kılıçgün Uçar, HEDEP’li vekiller Çiçek Otlu, Newroz Uysal Aslan, Ceylan Akça Cupolo, Beritan Güneş, George Aslan, Celal Fırat, Abdullah Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Park içinde ve parkı çevreleyen yollarda geniş güvenlik önlemleri alınırken, parkta bir araya gelenleri abluka altına alan polis, Diyarbakır Valiliği’nin ‘yasak’ kararını hatırlatarak müdahale uyarısı yaptı.

Diyarbakır ve Bursa Valilikleri Gemlik Yürüyüşü’nü yasakladı
Diyarbakır ve Bursa Valilikleri Gemlik Yürüyüşü’nü yasakladı
16 Kasım 2023

"30’un üzerinde gözaltı var"

Eylemi takip eden basın mensuplarını alandan uzaklaştıran polis, bazı gazetecilerin görüntü almasını da engellemeye çalıştı.

Gruba müdahale eden polis, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

bianet’e konuşan DBP Diyarbakır İl Eş Başkanı Mehmet Şirin Gürbüz, henüz net gözaltı sayısını bilmediklerini ancak 30'un üzerinde kişinin gözaltı olduğunu tahmin ettiklerini söyledi.

Gözaltına alınanlar arasında Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD) Diyarbakır Şube Eş Başkanı Rıza Polat, HEDEP Bismil İlçe Eş Başkanı Hamdiye Karakoç, DBP Bismil İlçe Eş Başkanı Yusuf Ateş ve Meya-Der yöneticisi Mustafa Kurt'un da olduğu öğrenildi.

Vekillerden oturma eylemi

Diyarbakır’da müdahaleye tepki gösteren HEDEP’li vekiller, Sunay Caddesi üzerinde oturma eylemi yaptı. Yol kapatıldığı için trafik akışı Bayındırlık Caddesi'ne yönlendirildi. 

Polis bir yandan basının görüntü alması engellerken, diğer yandan HEDEP’li vekillerin etrafını çembere aldı. HEDEP'li vekiller de “Baskılar bizi yıldıramaz” sloganları attı.

HEDEP il binasına yürüyüş

Sunay Caddesi üzerinde oturma eylemi yapan HEDEP'li vekiller, bir süre sonra yürüyüşe geçti.

Polis tarafından önleri kesilen vekiller, kaldırım üzerinden yürüyüşe devam etti. Yer yer slogan atan HEDEP'li vekillere, çevredeki esnaf ve yurttaşlar alkışlarla destek verdi.

Yürüyüşe devam eden HEDEP'li vekiller Ofis semtine yöneldi, Ekinciler Caddesi üzerinden Diyarbakır il binasına geçti.

“Direneceğiz, bu zulmü yeneceğiz”

DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, HEDEP Diyarbakır il binası önünde Kürtçe yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Türkiye ve Kürdistan'da herkes bilsin ki, Kürt halkının iradesi engellenemez. Direneceğiz, bu zulmü yeneceğiz. Diyarbakır'da, Kürdistan kentlerinde uygulanan bir faşizm var. Bu faşist uygulamalara karşı duracağız. Bugünkü duruşumuz tarihi bir duruş olacak. Haklıyız, yolumuz özgürlük yoludur. Kazanacağız, kazanacağız, halkımız kazanacak.”

(BA/VC)

Abdullah Öcalan özgürlük yürüyüşü gemlik imralı adası HEDEP
Bedri Adanır
Bedri Adanır
[email protected] tüm yazıları

Aslen gazeteci bir matematik öğretmeni...

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