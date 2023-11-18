Diyarbakır’da ‘Özgürlük Yürüyüşü’ polis ablukasında başladı

Ailesi ve avukatlarıyla görüşmeleri 32 aydır engellenen PKK lideri Abdullah Öcalan’a yönelik tecridin kaldırılması için yapılan ‘Özgürlük Yürüyüşü’ bugün polis ablukası altında Diyarbakır’da başladı.

Demokratik Toplum Kongresi (DTK), Tevgera Jinên Azad (TJA), Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), Med Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Hukuki ve Dayanışma Dernekleri Federasyonu (MED TUHAD-FED), Medeniyetler Beşiğinde Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma Dayanışma Birlik ve Kültür Derneği (MEBYA-DER) ile Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) öncülüğündeki yürüyüş, İmralı Adası’na geçişin sağlandığı Bursa’nın Gemlik ilçesine doğru yapılıyor.

Özgürlük Yürüyüşü’ne çağrı

Koşuyolu Parkı'ndaki buluşmaya HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, DTK Sözcüsü Berdan Öztürk, DBP Eş Genel Başkanları Keskin Bayındır ve Çiğdem Kılıçgün Uçar, HEDEP’li vekiller Çiçek Otlu, Newroz Uysal Aslan, Ceylan Akça Cupolo, Beritan Güneş, George Aslan, Celal Fırat, Abdullah Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Park içinde ve parkı çevreleyen yollarda geniş güvenlik önlemleri alınırken, parkta bir araya gelenleri abluka altına alan polis, Diyarbakır Valiliği’nin ‘yasak’ kararını hatırlatarak müdahale uyarısı yaptı.

Diyarbakır ve Bursa Valilikleri Gemlik Yürüyüşü’nü yasakladı

"30’un üzerinde gözaltı var"

Eylemi takip eden basın mensuplarını alandan uzaklaştıran polis, bazı gazetecilerin görüntü almasını da engellemeye çalıştı.

Gruba müdahale eden polis, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

bianet’e konuşan DBP Diyarbakır İl Eş Başkanı Mehmet Şirin Gürbüz, henüz net gözaltı sayısını bilmediklerini ancak 30'un üzerinde kişinin gözaltı olduğunu tahmin ettiklerini söyledi.

Gözaltına alınanlar arasında Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD) Diyarbakır Şube Eş Başkanı Rıza Polat, HEDEP Bismil İlçe Eş Başkanı Hamdiye Karakoç, DBP Bismil İlçe Eş Başkanı Yusuf Ateş ve Meya-Der yöneticisi Mustafa Kurt'un da olduğu öğrenildi.

Vekillerden oturma eylemi

Diyarbakır’da müdahaleye tepki gösteren HEDEP’li vekiller, Sunay Caddesi üzerinde oturma eylemi yaptı. Yol kapatıldığı için trafik akışı Bayındırlık Caddesi'ne yönlendirildi.

Polis bir yandan basının görüntü alması engellerken, diğer yandan HEDEP’li vekillerin etrafını çembere aldı. HEDEP'li vekiller de “Baskılar bizi yıldıramaz” sloganları attı.

HEDEP il binasına yürüyüş

Sunay Caddesi üzerinde oturma eylemi yapan HEDEP'li vekiller, bir süre sonra yürüyüşe geçti.

Polis tarafından önleri kesilen vekiller, kaldırım üzerinden yürüyüşe devam etti. Yer yer slogan atan HEDEP'li vekillere, çevredeki esnaf ve yurttaşlar alkışlarla destek verdi.

Yürüyüşe devam eden HEDEP'li vekiller Ofis semtine yöneldi, Ekinciler Caddesi üzerinden Diyarbakır il binasına geçti.

📹 Yürüyüşe devam eden HEDEP'li vekiller Ekinciler Caddesi üzerinden, çevredeki esnafın ve yurttaşların alkışlı desteğiyle Diyarbakır il binasına geçti.https://t.co/FC2yuEVTAq pic.twitter.com/3r0QkGKYP8 — bianet (@bianet_org) November 18, 2023

“Direneceğiz, bu zulmü yeneceğiz”

DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, HEDEP Diyarbakır il binası önünde Kürtçe yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Türkiye ve Kürdistan'da herkes bilsin ki, Kürt halkının iradesi engellenemez. Direneceğiz, bu zulmü yeneceğiz. Diyarbakır'da, Kürdistan kentlerinde uygulanan bir faşizm var. Bu faşist uygulamalara karşı duracağız. Bugünkü duruşumuz tarihi bir duruş olacak. Haklıyız, yolumuz özgürlük yoludur. Kazanacağız, kazanacağız, halkımız kazanacak.”

🗣️ DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır: “Türkiye ve Kürdistan'da herkes bilsin ki, Kürt halkının iradesi engellenemez. Direneceğiz, bu zulmü yeneceğiz.”https://t.co/0JHzjEa6EK pic.twitter.com/gNGKEf9X1o — bianet (@bianet_org) November 18, 2023

(BA/VC)