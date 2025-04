Polat’ın avukatı Erdem: Tek başına tutuluyor ve her an beyin kanaması geçirebilir

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) düzenlediği “kent uzlaşısı” soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, sağlık sorunları sebebiyle bugün saat 11.30’da Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

Tutuklandığı 23 Mart’tan bu yana üç kez hastaneye kaldırılan ve tansiyonu 24’lere kadar çıkan Polat, ATK’nin vereceği karar doğrultusunda, yeniden cezaevine gönderilecek ya da “cezaevinde kalamaz” raporu verilerek tahliye edilecek.

Polat’ın avukatı Erkam Erdem, müvekkilinin durumuna ilişkin binaet’e konuştu.

Erdem, Polat’ın birden çok sağlık sorunu olduğunu ancak hipertansiyonun hayati tehlike yaratacak boyuta geldiğini söyledi.

Polat’ın 21 yaşından bu yana hipertansiyon sorunu yaşadığını, annesini bu sebeple kaybettiğini ve babasının da yine aynı sebeple felç kaldığını belirtti.

Mahir Polat, üçüncü kez hastaneye sevk edildi

"Kalp krizi, beyin kanaması riski var"

Erdem, Polat’ın sağlık sorunu ile ilgili abartılı hiçbir bilgi paylaşmadıklarını özelikle vurguladı ve şöyle devam etti:

“Mahir bey de özellikle belirtiyor, ‘var olan durumu aktarmanız yeterli’ diyor. Biz şeffaf, abartmadan olanı aktarıyoruz. Sağlık demagoji malzemesi yapılacak bir şey değil ama gerçekten Mahir beyin ciddi sağlık sorunları var, bunun görülmesi gerekiyor. Şu an en sıkıntılı olanı yüksek tansiyon. Kalp damarlarında stent var ve tansiyon düşürelmediği için kalp krizi riski taşıyor. Ancak en büyük tehlike beyin kanaması riski. Her an böylesi bir durum yaşanabilir. Ayrıca tansiyon nedeniyle şu an böbrekleri de büyük zarar görüyor.”

"Kent uzlaşısı" soruşturmasından tutuklanan Mahir Polat anjiyodan çıktı

"Hastaneye ölümcül bir durumda kaldırılmıştı"

Polat’ın 29 Mart’ta hastaneye kaldırılma sürecine değinen Erdem, konuşmasını şöyle sürdürdü: “O zaman hastaneye ölümcül bir durumda kaldırılmıştı, anjiyo olmuştu. Sonra taburcu edildi. Biz o zaman hastanenin ‘cezaevinde kalamayacağı’ yönünde rapor vermesini bekliyorduk ancak hastane kendilerine ‘acil hasta’ olarak sevkinin yapıldığını ve böyle bir rapor veremeyeceklerini ifade etti.

Taburcu edildikten sonra da tansiyonu sabah akşam ölçüldü ve hiç düşmedi. Hatta iki defa hastaneye başvuracak kadar yükseldi. Heyet raporu sürecini beklediğimiz için Mahir bey sabretmeye çalışıyordu ama tansiyon yüksek seviyede seyrediyor. Aslında ATK’ye gerek kalmaksızın cezaevindeki heyetin vereceği raporla tahliye edilebilirdi fakat şimdi ATK sürecindeyiz. ATK’nin durumun ciddiyetini göz önüne alarak karar verecektir diye düşünüyoruz.”

Adalet Bakanı’ndan Mahir Polat açıklaması

"ATK, cezaevinde kalabilir' derse itiraz edeceğiz"

Erdem, son olarak Polat’ın cezaevi koşullarından söz etti ve cezaevinde tek başına kalmasının mümkün olmadığını söyledi:

“Yıllardır hipertansiyon hastası olan bir insandan söz ediyoruz. Dışarıdayken yaşam koşulunu buna göre regüle ederken bir anda tek başına küçücük bir odaya konuyor. Hem tutuklanmasının hem sağlık sorununun yarattığı kaygı elbette durumu tetikliyor. Üstelik küçücük bir odada tek başına kalıyorsunuz. Bunun yarattığı endişeyi de üstüne koyun, bir şey olsa yanınızda kimse yok. Mevcut durum bu kadar ciddiyken bunu zorlaştırmamak gerekiyor. Devletin yaşam hakkını korumak gibi bir yükümlüğü var. Durumu ne kadar ciddi, az mı ciddi, çok mu ciddi diye bir yaklaşım söz konusu olamaz. Bir an önce olumlu karar verilmesini bekliyoruz. Şayet Adli Tıp Kurumu, bu doğrultuda bir karar vermezse gerekli itirazlarımızı da yapacağız. ”

(RT)