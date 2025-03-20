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Yayın Tarihi: 20 Mart 2025 12:47
 ~ Son Güncelleme: 20 Mart 2025 15:18
3 dk Okuma

"İmamoğlu, sadece İstanbul'da Erdoğan'a 2 milyon 350 bin fark atıyor"

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek: "Bugün Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa Ekrem İmamoğlu sadece İstanbul’da, Recep Tayyip Erdoğan'a 2 milyon 350 bin fark atıyor. Bu korku, iktidarı operasyon yapmaya götürüyor ancak herkes ne olduğunu görüyor.”

Ruken Tuncel
Ruken Tuncel

Ruken Tuncel
Görseli Büyüt
"İmamoğlu, sadece İstanbul'da Erdoğan'a 2 milyon 350 bin fark atıyor"
*Fotoğraf: CHP

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni (İBB) yüzde 51,21 oy ile kazanan, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu, dün sabah itibarıyla gözaltında tutuluyor.

Salı akşamı İstanbul Üniversitesi’nin diplomasını iptal ettiği İmamoğlu, çarşamba sabahı iki ayrı soruşturma kapsamında Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ve 90’ya yakın kişiyle birlikte gözaltına alındı.

İmamoğlu’na DEM Parti ile CHP’nin 31 Mart 2024 seçimlerinde yaptığı “kent uzlaşısı” ve “yolsuzluk” iddiası, suçlamaları yöneltildi.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, İmamoğlu’na yöneltilen suçlamaları ve gözaltıları bianet’e değerlendirdi.

"Bitmeyen kurgularla karşı karşıyayız"

Başsavcılığın iddialarına değinen Zeybek, “Bir kurmaca ile karşı karşıyayız” dedi. “Kent uzlaşı” üzerinden yöneltilen “terör” soruşturmasına dikkat çeken Zeybek, “Kent uzlaşısının, Halkların Demokratik Kongresi ile yapıldığı iddia ediliyor. HDK Eş Sözcüsü Meral Danış Beştaş, aynı zamanda Meclis’te yer alan bir milletvekili ve 2024 seçimlerinde Ekrem Bey’in rakibiydi, adaydı. Meral Hanım, Meclis kürsüsünden defalarca kez böyle bir durum olmadığını ittifakın partiler arası olduğunu söyledi. Daha açık delil olamaz fakat buna rağmen bitmeyen kurgularla karşı karşıyayız" diye konuştu.

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"Biz Türkiye ittifakı yaptık"

CHP’nin 2024 yerel seçimlerindeki politikasını hatırlatan Zeybek, şöyle devam etti: “Biz Türkiye ittifakı yaptık, bu ittifakımız halk tarafından da kabul gördü ve Türkiye'nin 7 bölgesinde kazandık. Yüzde 38 oyla Türkiye'nin birinci partisi olduk. Bu seçim başarısı, halkın ortaya koyduğu bu birliktelik iktidarı rahatsız etti. Yerel seçimlerin ardından CHP’nin başarısı günden güne artıyordu, anketlerdeki oy oranı yüzde 58'e çıkmıştı. Bu iktidarı ciddi anlamda korkuttu. Çok net söylüyorum: Bugün Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa Ekrem İmamoğlu sadece İstanbul’da Recep Tayyip Erdoğan'a 2 milyon 350 bin fark atıyor. Bu korku, iktidarı böyle operasyonlara götürüyor ancak herkes ne olduğunu çok net görüyor.”

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"Seçime gölgede bırakmaya çalışıyorlar"

Zeybek, son olarak CHP’nin 23 Mart Pazar günü yapacağı cumhurbaşkanı adaylığı ön seçimine değindi.

“Operasyon tarihinin ön seçimlerden önce olmasının oldukça manidar olduğunu” söyleyen Zeybek, sözlerini şöyle noktaladı: 

“CHP, Cumhurbaşkanı adayını seçecekken salı günü hukuka uygun olmayan,  kimsenin anlamadığı aptalca bir kararla Ekrem İmamoğlu’nun diploması iptal edildi. Üstelik akşam saatlerinde kamuoyuna önce iktidar basını tarafından servis edildi, sonra üniversite yönetimi onayladı. Bu tartışılırken sabahında gözaltı operasyonu oldu. Gözaltı süresi dört gün uzatıldı. Tesadüfe bakın adliye sevk edileceği tarih, seçimin yapılacağı pazar gününe denk geliyor. Bütün bunlar tesadüf olabilir mi? Ön seçimi gölgede bırakmaya çalışıyorlar, çaresizlik içinde böyle oyunlardan çare umuyorlar.”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan “İmamoğlu suç örgütü” açıklaması
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan “İmamoğlu suç örgütü” açıklaması
19 Mart 2025

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
ekrem imamoğlu Gökan Zeybek İBB operasyonu
Ruken Tuncel
Ruken Tuncel
[email protected] tüm yazıları
bianet eğitim ve mülteci hakları editörü. Evrensel, T24, Taraf, Bakurpress, JİNHA, Jin news, Özgürlükçü Demokrasi ve Yeni Yaşam gazetesinde, yargı muhabirliği, politika editörlüğü, hak ihlalleri ve...

bianet eğitim ve mülteci hakları editörü. Evrensel, T24, Taraf, Bakurpress, JİNHA, Jin news, Özgürlükçü Demokrasi ve Yeni Yaşam gazetesinde, yargı muhabirliği, politika editörlüğü, hak ihlalleri ve kadın alanlarında çalıştı. İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünde okudu.

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