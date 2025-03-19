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Yayın Tarihi: 19 Mart 2025 13:11
 ~ Son Güncelleme: 19 Mart 2025 17:54
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HDK Eş Sözcüsü Danış-Beştaş: Barış konuşurken darbe dinamikleri hayata geçiriliyor

HDK Eş Sözcüsü Meral Danış-Beştaş, İmamoğlu’na yapılan operasyonu ve HDK'nin hedef alınmasını değerlendirdi: "Hedefe giderken kendilerince gerekçeler yaratmaya çalışıyorlar. HDK’nin ne yaptığı oldukça açık. HDK'lilerin adresi, kimliği belli, yer altında yaşamıyoruz."

Ruken Tuncel
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Ruken Tuncel

Ruken Tuncel
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Görseli Büyüt
HDK Eş Sözcüsü Danış-Beştaş: Barış konuşurken darbe dinamikleri hayata geçiriliyor
*Fotoğraf: jinhaagency

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın aralarında bulunduğu 100’ü aşkın kişi bugün sabah saatlerinde evlerine yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında, İBB ve İBB iştirak şirketlerde çalışan 97 kişinin "mali suçlar", İmamoğlu, Polat, Şahan, Reform Enstitüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir'in ise “kent uzlaşısı” kapsamında “terör suçları” iddiasıyla gözaltına alındıkları açıklandı.

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Gözaltındaki İmamoğlu'ndan mesaj: Kul hakkı yiyenlere milletimiz cevap verecektir
19 Mart 2025

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmaya ilişkin yaptığı açıklamada, "kent uzlaşısının", Halkların Demokratik Kongresi (HDK) ile yapıldığını belirtti. HDK’den ise “çatı yapılanma” olarak söz etti.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İBB adayı olan HDK Eş Sözcüsü Meral Danış Beştaş, İmamoğlu’na yapılan operasyonu, HDK ve "kent uzlaşısının" hedef alınmasını bianet’e yorumladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan “İmamoğlu suç örgütü” açıklaması
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan “İmamoğlu suç örgütü” açıklaması
19 Mart 2025

"Uzlaşı yapmak dünyanın hiçbir yerinde suç değil"

"Kent uzlaşısının ve HDK’nin soruşturmalara bahane edildiğini" söyleyen Danış- Beştaş, “Hedef İstanbul Büyükşehir Belediyesi" dedi ve devam etti:

"Hedefe giderken kendilerince gerekçeler yaratmaya çalışıyorlar. DEM Parti ve CHP, defalarca kez kent uzlaşısı yaptıklarını, bunun arkasında durduklarını ifade ettiler. İmamoğlu bunu kendisi de söyledi. Ayrıca seçimlerde partilerin ittifak yapması ya da uzlaşmak dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir hukuk kuralında suçlama konusu yapılamaz. Ne Türkiye ceza yasalarında ne de uluslararası hukukta bunun bir karşılığı var. Kent uzlaşısı operasyonları, soruşturmayı meşrulaştırmak için gerekçe olarak sunuluyor. Yani ‘amaca giden yolda her yol mubahtır’, diyorlar.”

Ekrem İmamoğlu hakkında açılan davalar ve hukuki süreçler
Ekrem İmamoğlu hakkında açılan davalar ve hukuki süreçler
19 Mart 2025

"HDK'liler yer altında yaşamıyor, adresimiz belli"

Danış- Beştaş, HDK’nin son dönemlerde her soruşturma dosyasında yer almasına ilişkin ise şu yorumu yaptı:

“HDK’nin ne yaptığı oldukça açık, HDK’de çalışma yürüten insanlar açık, eş sözcüleri açık. Telefon ettiğinizde ulaşabildiğiniz insanlarız, yer altında yaşamıyoruz. Herkesin kimliği, adresi, yeri belli. Bu kadar aleni çalışma yürüten bir kurumu hedef almalarının nedeni ancak ellerinde başka argüman kalmamış olmasından olabilir. Her kurum soruşturma dosyalarında yerini aldı, sıra HDK’de… HDK’nin gizli, suç teşkil edebilecek hiçbir fiili söz konusu değil. Zaten dosyalarda HDK ‘şu suçu işledi’ diye bir iddia da yok.”

“Savcı, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçu işliyor”
HDK EŞ SÖZCÜSÜ MERAL DANIŞ BEŞTAŞ
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"Barış ve darbe yan yana gelemez"

PKK lideri Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmeler devam ederken operasyonların yapılmasına da değinen Danış- Beştaş, “Barış ve darbe yan yana gelemez” dedi ve ekledi:

“Bizim durduğumuz yer bellidir. Barışın tarafıyız, demokrasiden, hukukun üstünlüğünden yanayız. Tüm çabamız halkların bir arada eşit ve özgürce yaşaması içindir.

Bir yandan barış diğer taraftan kayyım anlayışı, bunu kabul etmiyoruz. Barış konuşurken, darbe dinamiklerinin harekete geçirilmesi kabul edilebilir mi? Bizim tutumumuz nettir, bundan taviz vermeyeceğiz.”

Danış- Beştaş, son olarak 23 Mart Pazar günü yapılacak İstanbul Newroz’una çağrı yaptı. İstanbul Valiliğinin aldığı dört günlük eylem yasağını Newroz’u etkilemediğini ifade eden Danış-Beştaş, “Tüm İstanbulluları, tüm halkımızı 23'ünde Newroz'a bekliyoruz. Newroz ateşini hep birlikte yakalım" diye konuştu. 

Ertuğrul Kürkçü: "HDK, halkların kendi kendilerini yönetmesi için kuruldu, 'talimat' doğasına aykırı"
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Ne olmuştu?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve aralarında CHP’li belediye başkanlarının da olduğu 100’ü aşkın kişi bugün sabah saatlerinde evlerine yapılan polis baskınıyla gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltılara ilişkin yaptığı açıklamada iki ayrı soruşturma dosyası olduğunu duyurdu.

Başsavcılık soruşturmalardan ilkinin "belediye iştiraklerinde usulsüz ihaleler, ihaleye fesat karıştırma, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme, rüşvet eylemlerini örgütlü bir şekilde işleme" iddialarıyla açıldığını belirtti.

Bu soruşturma kapsamında İmamoğlu dahil 100 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İmamoğlu hakkında "çıkar amaçlı suç örgütü kurduğu” ve “örgüt lideri” olduğu ileri sürüldü. Söz konusu iddialar İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine dayandırıldı.

Başsavcılık, büyükşehir belediyesinin iştirakleri olan MEDYA A.Ş, KÜLTÜR AŞ., KİPTAŞ ve İSFALT firmalarının da bu amaçla kullanıldığını iddia etti.

İlk soruşturma kapsamında gözaltına alınanların bir kısmı şöyle:

Murat Ongun, İmamoğlu'nun danışmanı ve Medya AŞ yöneticisi

Necati Özkan, İmamoğlu'nun kampanya yöneticisi

Tuncay Yılmaz, İmamoğlu İnşaat şirketinde genel müdür

Can Akın Çağlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri

Buğra Gökçe, İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı

Murat Abbas, Kültür İstanbul (İBB Kültür AŞ) Genel Müdürü

Mustafa İlbak, İlbak Holding ortağı

Murat İlbak, İlbak Holding Yönetim Kurulu Başkanı

İkinci soruşturma kent uzlaşısı

Başsavcılık ikinci soruşturmanın ise, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde DEM Parti ile yapılan "kent uzlaşısı" kapsamında "terör" soruşturması olduğunu açıkladı.

Bu soruşturma kapsamında İmamoğlu dahil yedi kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Savcılık, CHP kontenjanından seçilen bazı belediye meclis üyeleri ile atanan belediye başkan yardımcılarının “örgüt bağlantılı olduğunu” ve İBB iştiraki olan İPA ve BİMTAŞ bünyesinde “örgüt mensupları ve sempatizanlarının” işe alındığını iddia etti.

İkinci soruşturmada gözaltına alınanlar:

Mahir Polat İBB Genel Sekreter Yardımcısı 

Resul Ekrem Şahan Şişli Belediye Başkanı

Mehmet Ali Çalışkan Reform Enstitüsü Başkanı

 Ebru Özdemir Şişli Belediye Başkan Yardımcısı

Soruşturma kapsamında A.B. ve H.A hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
meral danış beştaş
Ruken Tuncel
Ruken Tuncel
[email protected] tüm yazıları
bianet eğitim ve mülteci hakları editörü. Evrensel, T24, Taraf, Bakurpress, JİNHA, Jin news, Özgürlükçü Demokrasi ve Yeni Yaşam gazetesinde, yargı muhabirliği, politika editörlüğü, hak ihlalleri ve...

bianet eğitim ve mülteci hakları editörü. Evrensel, T24, Taraf, Bakurpress, JİNHA, Jin news, Özgürlükçü Demokrasi ve Yeni Yaşam gazetesinde, yargı muhabirliği, politika editörlüğü, hak ihlalleri ve kadın alanlarında çalıştı. İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünde okudu.

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