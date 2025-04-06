Mahir Polat'ın avukatı: Hayati tehlikesi devam ediyor

Tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın avukatı Erkam Erdem, Polat'ın sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama yaptı.

Erdem, Mahir Polat'ın tansiyon ölçümlerini paylaşıp hayati tehlikesinin sürdüğünü belirterek, "Tansiyonunu normal olduğu tek bir ölçüm yok. Birçoğu hastaneye yeniden kaldırılmasını gerektirecek nitelikte" dedi.

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"Hayati tehlike devam ediyor"

Avukat Erdem, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Mahir Polat’ın hastaneden ek ilaç tedavisi ile taburcu edildikten hipertansiyonunun devam ettiğini söylemiştim. Burada ölçümlerini paylaşıyorum. Tansiyonunu normal olduğu tek bir ölçüm yok. Birçoğu hastaneye yeniden kaldırılmasını gerektirecek nitelikte.

Durumu abartısız ve eksiksiz bildiriyorum: hayati tehlikesi devam ediyor, cezaevi koşulları sağlığına mütemadiyen zarar veriyor."

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Adli Tıp Kurumuna sevk edilecek

Mahir Polat, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki hastanede, sağlık durumunun ceza infaz kurumunda kalmasının elverişli olup olmadığının tespiti için kurul karşısına çıkmıştı.

Kurul, Polat'ın Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesini kararlaştırmıştı. Polat'ın ilerleyen günlerde Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesi bekleniyor.

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(ED)