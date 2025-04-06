ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 6 Nisan 2025 14:43
 ~ Son Güncelleme: 6 Nisan 2025 14:51
1 dk Okuma

Mahir Polat'ın avukatı: Hayati tehlikesi devam ediyor

Avukat Erkam Erdem, tutuklu bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın tansiyon ölçümlerini paylaşarak hayati tehlikesinin sürdüğünü söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Mahir Polat'ın avukatı: Hayati tehlikesi devam ediyor

Tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın avukatı Erkam Erdem, Polat'ın sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama yaptı.

Erdem, Mahir Polat'ın tansiyon ölçümlerini paylaşıp hayati tehlikesinin sürdüğünü belirterek, "Tansiyonunu normal olduğu tek bir ölçüm yok. Birçoğu hastaneye yeniden kaldırılmasını gerektirecek nitelikte" dedi.

Mahir Polat, üçüncü kez hastaneye sevk edildi
Mahir Polat, üçüncü kez hastaneye sevk edildi
4 Nisan 2025

"Hayati tehlike devam ediyor"

Avukat Erdem, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Mahir Polat’ın hastaneden ek ilaç tedavisi ile taburcu edildikten hipertansiyonunun devam ettiğini söylemiştim. Burada ölçümlerini paylaşıyorum. Tansiyonunu normal olduğu tek bir ölçüm yok. Birçoğu hastaneye yeniden kaldırılmasını gerektirecek nitelikte.

Durumu abartısız ve eksiksiz bildiriyorum: hayati tehlikesi devam ediyor, cezaevi koşulları sağlığına mütemadiyen zarar veriyor."

Adalet Bakanı’ndan Mahir Polat açıklaması
Adalet Bakanı’ndan Mahir Polat açıklaması
4 Nisan 2025

Adli Tıp Kurumuna sevk edilecek

Mahir Polat, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki hastanede, sağlık durumunun ceza infaz kurumunda kalmasının elverişli olup olmadığının tespiti için kurul karşısına çıkmıştı.

Kurul, Polat'ın Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesini kararlaştırmıştı. Polat'ın ilerleyen günlerde Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesi bekleniyor.

Mahir Polat kimdir?
Mahir Polat kimdir?
4 Nisan 2025

(ED)

Haber Yeri
İstanbul
İBB operasyonu Mahir Polat Ekrem İmamoglu hasta tutsak
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git