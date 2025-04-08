Mahir Polat muayene sonrası tekrar cezaevine götürüldü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönelik “kent uzlaşısı” soruşturması kapsamında tutuklanan ve cezaevinde üç kez hastaneye kaldırılan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Adli Tıp Kurumu’nun talebi üzerine hastaneye sevk edildi.

Polat’ın avukatı Erkam Erdem, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mahir Polat’ın Adli Tıp Kurumu’na sevk edileceği bilgisi gelmişti. Ancak şu an Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde olduğunu ve burada çeşitli muayene ve tetkiklerin yapılmakta olduğunu öğrendik” dedi.

Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Polat yeniden cezaevine götürüldü

Polat, dün (7 Nisan) sağlık durumunun değerlendirilmesi için Adli Tıp Kurumu'nda sevk edildi.

Heyet tarafından muayenesi yapılan Polat, yeniden cezaevine götürüldü.

Ancak Adli Tıp Kurumu, bugün Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına, “dosyada eksik görülen bazı tahlil ve tetkiklerin yapılması” için müzekkere yazdı.

ATK’nin talebi üzerine Polat, Silivri Cezaevi’nden Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Yeniden cezaevine götürüldü

Polat, uzman heyet tarafından muayene edildikten sonra tekrar cezaevine gönderildi.

Avukat Erdem, yaptığı ikinci açıklamada şunları söyledi:

"Mahir bey yeniden cezaevine gönderildi. Tansiyonunun 24 saat takibi için holder takılmış, ultrason işlemi ile kalp ve anksiyete için muayene yapılmış. Bu şartlar altında dosya yarına kadar Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinden nihai bir değerlendirme yapmak üzere ATK’ya gitmeyecek görünüyor.”

Polat’ın avukatı Erdem: Tek başına tutuluyor ve her an beyin kanaması geçirebilir

Tutukluluk sürecinde anjiyo oldu Polat, gözaltına alındığı 19 Mart tarihinden iki hafta önce anjiyo olmuş ve kalbine altı stent takılmıştı. Ayrıca tiroid kanseri geçirmesi nedeniyle rutin kontrolleri devam ediyordu. Polat, yaşadığı sağlık sorunlarını emniyet ve savcılık ifadesinde anlatmış ve bunun dikkate alınmasını talep etmişti. İki damarında tıkanıklık olduğunu söyleyen Polat, yeni bir anjiyo planlandığını, tedavisinin devam ettiğini, hipertansiyon ve şeker hastalığı olduğunu belirtmişti. Sağlık sorunlarına rağmen hakkında tutuklama kararı verilen Polat, 27 Mart’ta tansiyonunun yükselmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Tekrar hapishaneye götürülen Polat, 29 Mart’ta bu kez Mehmet Akif Ersoy Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan Polat, 30 Mart günü anjiyoya alındı. Bir gün sonra yeniden cezaevine götürüldü. Polat'ın avukatı Erdem, bianet'e yaptığı açıklamada, yüksek tansiyon nedeniyle beyin kanaması geçirme riskinin olduğunu ifade etti.

(RT)