ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 8 Nisan 2025 15:17
 ~ Son Güncelleme: 8 Nisan 2025 17:57
2 dk Okuma

Mahir Polat muayene sonrası tekrar cezaevine götürüldü

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Adli Tıp Kurumu'nun talebi üzerine "bazı tahlil ve tetkiklerin yapılması” için hastaneye sevk edildi. Polat, hastanedeki işlemlerin ardından yeniden cezaevine götürüldü.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Mahir Polat muayene sonrası tekrar cezaevine götürüldü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönelik “kent uzlaşısı” soruşturması kapsamında tutuklanan ve cezaevinde üç kez hastaneye kaldırılan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Adli Tıp Kurumu’nun talebi üzerine hastaneye sevk edildi.

Polat’ın avukatı Erkam Erdem, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mahir Polat’ın Adli Tıp Kurumu’na sevk edileceği bilgisi gelmişti. Ancak şu an Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde olduğunu ve burada çeşitli muayene ve tetkiklerin yapılmakta olduğunu öğrendik” dedi.

Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Polat yeniden cezaevine götürüldü
Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Polat yeniden cezaevine götürüldü
7 Nisan 2025

Polat, dün (7 Nisan) sağlık durumunun değerlendirilmesi için Adli Tıp Kurumu'nda sevk  edildi.

Heyet tarafından muayenesi yapılan Polat,  yeniden cezaevine götürüldü.

Ancak Adli Tıp Kurumu, bugün Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına, “dosyada eksik görülen bazı tahlil ve tetkiklerin yapılması” için müzekkere yazdı.

ATK’nin talebi üzerine Polat, Silivri Cezaevi’nden Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Yeniden cezaevine götürüldü

Polat, uzman heyet tarafından muayene edildikten sonra tekrar cezaevine gönderildi.

Avukat Erdem, yaptığı ikinci açıklamada şunları söyledi:

"Mahir bey yeniden cezaevine gönderildi. Tansiyonunun 24 saat takibi için holder takılmış, ultrason işlemi ile kalp ve anksiyete için muayene yapılmış. Bu şartlar altında dosya yarına kadar Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinden nihai bir değerlendirme yapmak üzere ATK’ya gitmeyecek görünüyor.”

Polat’ın avukatı Erdem: Tek başına tutuluyor ve her an beyin kanaması geçirebilir
Polat’ın avukatı Erdem: Tek başına tutuluyor ve her an beyin kanaması geçirebilir
7 Nisan 2025

Tutukluluk sürecinde anjiyo oldu

Polat, gözaltına alındığı 19 Mart tarihinden iki hafta önce anjiyo olmuş ve kalbine altı stent takılmıştı.

Ayrıca tiroid kanseri geçirmesi nedeniyle rutin kontrolleri devam ediyordu.

Polat, yaşadığı sağlık sorunlarını emniyet ve savcılık ifadesinde anlatmış ve bunun dikkate alınmasını talep etmişti.

İki damarında tıkanıklık olduğunu söyleyen Polat, yeni bir anjiyo planlandığını, tedavisinin devam ettiğini, hipertansiyon ve şeker hastalığı olduğunu belirtmişti.

Sağlık sorunlarına rağmen hakkında tutuklama kararı verilen Polat, 27 Mart’ta tansiyonunun yükselmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Tekrar hapishaneye götürülen Polat, 29 Mart’ta bu kez Mehmet Akif Ersoy Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

Yoğun bakıma alınan Polat, 30 Mart günü anjiyoya alındı. Bir gün sonra yeniden cezaevine götürüldü.

Polat'ın avukatı Erdem, bianet'e yaptığı açıklamada, yüksek tansiyon nedeniyle beyin kanaması geçirme riskinin olduğunu ifade etti. 

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
Mahir Polat ATK raporu
ilgili haberler
Polat’ın avukatı Erdem: Tek başına tutuluyor ve her an beyin kanaması geçirebilir
7 Nisan 2025
/haber/polatin-avukati-erdem-tek-basina-tutuluyor-ve-her-an-beyin-kanamasi-gecirebilir-306224
Mahir Polat'ın avukatı: Hayati tehlikesi devam ediyor
6 Nisan 2025
/haber/mahir-polat-in-avukati-hayati-tehlikesi-devam-ediyor-306198
Adalet Bakanı’ndan Mahir Polat açıklaması
4 Nisan 2025
/haber/adalet-bakanindan-mahir-polat-aciklamasi-306167
Mahir Polat, üçüncü kez hastaneye sevk edildi
4 Nisan 2025
/haber/mahir-polat-ucuncu-kez-hastaneye-sevk-edildi-306133
"Kent uzlaşısı" soruşturmasından tutuklanan Mahir Polat anjiyodan çıktı
30 Mart 2025
/haber/kent-uzlasisi-sorusturmasindan-tutuklanan-mahir-polat-anjiyodan-cikti-305992
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Polat’ın avukatı Erdem: Tek başına tutuluyor ve her an beyin kanaması geçirebilir
7 Nisan 2025
/haber/polatin-avukati-erdem-tek-basina-tutuluyor-ve-her-an-beyin-kanamasi-gecirebilir-306224
Mahir Polat'ın avukatı: Hayati tehlikesi devam ediyor
6 Nisan 2025
/haber/mahir-polat-in-avukati-hayati-tehlikesi-devam-ediyor-306198
Adalet Bakanı’ndan Mahir Polat açıklaması
4 Nisan 2025
/haber/adalet-bakanindan-mahir-polat-aciklamasi-306167
Mahir Polat, üçüncü kez hastaneye sevk edildi
4 Nisan 2025
/haber/mahir-polat-ucuncu-kez-hastaneye-sevk-edildi-306133
"Kent uzlaşısı" soruşturmasından tutuklanan Mahir Polat anjiyodan çıktı
30 Mart 2025
/haber/kent-uzlasisi-sorusturmasindan-tutuklanan-mahir-polat-anjiyodan-cikti-305992
Sayfa Başına Git