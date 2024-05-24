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DÜNYA
Yayın Tarihi: 24 Mayıs 2024 14:01
 ~ Son Güncelleme: 24 Mayıs 2024 14:08
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Papua Yeni Gine’de toprak kayması: 100'den fazla ölü

Dağın tepesinden kopan kaya kütlesi, yamaçtaki toprağı sürükleyerek köydeki evlerin üzerine yığıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Papua Yeni Gine’de toprak kayması: 100'den fazla ölü

Güney Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine'de meydana gelen toprak kaymasında 100'den fazla kişinin öldüğü tahmin ediliyor.

Avustralya kamu yayın kurumu ABC'nin haberine göre, başkent Port Moresby'nin 600 kilometre kuzeybatısındaki Enga iline bağlı Kaokalam köyünde dün gece saatlerinde toprak kayması meydana geldi. Görgü tanıkları toprak altında kalan 100'den fazla kişinin öldüğünü anlattı.

Sosyal medyada yer alan videolarda, dağın tepesinden kopan kaya kütlesinin yamaçtaki toprağı sürükleyerek köydeki evlerin üzerine yığıldığı görüldü.

(AS)

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