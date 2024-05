Papua Yeni Gine’de toprak kayması: 100'den fazla ölü

Güney Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine'de meydana gelen toprak kaymasında 100'den fazla kişinin öldüğü tahmin ediliyor.

Avustralya kamu yayın kurumu ABC'nin haberine göre, başkent Port Moresby'nin 600 kilometre kuzeybatısındaki Enga iline bağlı Kaokalam köyünde dün gece saatlerinde toprak kayması meydana geldi. Görgü tanıkları toprak altında kalan 100'den fazla kişinin öldüğünü anlattı.

Dozens of people are feared dead after a “massive” landslide swept through a village in northern Papua New Guinea early Friday morning, burying families and flattening homes. pic.twitter.com/iVV0lqJozj