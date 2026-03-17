HABER
YT: Yayın Tarihi: 17.03.2026 12:16 17 Mart 2026 12:16
 ~  SG: Son Güncelleme: 17.03.2026 12:20 17 Mart 2026 12:20
Okuma Okuma:  2 dakika

Özgür Özel’in de dahil 4 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyası Meclis’te

Karma Komisyon’a gönderilen dosyalar; CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ve İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu’na ait oldu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Özgür Özel’in de dahil 4 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyası Meclis’te
Orta yaşlı bir erkek, koyu ceket ve beyaz gömlekle kırmızı fon önünde duruyor; gülümseyerek sağ elini havaya kaldırmış, selam verir gibi poz veriyor.

CHP ve İYİ Parti’den 4 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunuldu. Dosyalar arasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da yer alıyor.

TBMM Başkanlığı’na iletilen, yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon’a sevk edildi.

Özel, bianet'e konuştu: 18'i 19'a bağlayan gece Saraçhane'deyiz
Özel, bianet’e konuştu: 18’i 19’a bağlayan gece Saraçhane’deyiz
12 Mart 2026

Karma Komisyon’a gönderilen dosyalar; CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ve İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu’na ait oldu.

Süreç nasıl ilerliyor?

Karma Komisyon Başkanı, dokunulmazlık dosyalarını incelemek üzere, siyasi partilerin bildirdiği üyeler arasından kurayla 5 kişilik Hazırlık Komisyonu oluşturuyor. Komisyon, gizli oyla bir başkan ve aynı zamanda sözcülük yapacak bir kâtip seçiyor.

Hazırlık Komisyonu, kurulduğu tarihten itibaren en geç 1 ay içinde dosyayı inceleyip rapor hazırlıyor. Komisyon, dosyadaki evrakı inceliyor, gerekli görürse ilgili milletvekilini dinleyebiliyor; ancak tanık dinleyemiyor.

Hazırlık Komisyonu, dokunulmazlığın kaldırılması yönünde görüş bildirirse dosya Karma Komisyon’a geliyor. Karma Komisyon da 1 ay içinde rapor ve eklerini görüşerek karara bağlıyor.

Genel Kurul karar verecek

Komisyon, ya dokunulmazlığın kaldırılmasını ya da kovuşturmanın milletvekilliği sıfatı bitene kadar ertelenmesini öneriyor. Erteleme yönünde karar verilirse rapor Genel Kurul’da okunuyor. Bu rapora 10 gün içinde itiraz edilmezse rapor kesinleşiyor. İtiraz edilirse rapor Genel Kurul gündemine alınıyor.

Dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin Karma Komisyon raporları doğrudan Genel Kurul gündemine geliyor. Genel Kurul, raporu kabul ederse dokunulmazlık kaldırılıyor; reddederse yargılama dönem sonuna ertelenebiliyor.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
özgür özel fezleke fezlekeler
ilgili haberler
MİLLET İRADESİNE SAHİP ÇIKIYOR
Özgür Özel Pendik'ten seslendi: "İftiralar çöktü, İmamoğlu alnı açık çıktı’”
11 Mart 2026
/haber/ozgur-ozel-pendik-ten-seslendi-iftiralar-coktu-imamoglu-alni-acik-cikti-317621
MİLLET İRADESİNE SAHİP ÇIKIYOR
Özgür Özel Eyüpsultan'dan seslendi: "Karşımızda otokrasi; umudumuz ve ortak değerimiz demokrasi"
4 Mart 2026
/haber/ozgur-ozel-eyupsultan-dan-seslendi-karsimizda-otokrasi-umudumuz-ve-ortak-degerimiz-demokrasi-317366
Savcılık Özgür Özel hakkında soruşturma başlattı
28 Şubat 2026
/haber/savcilik-ozgur-ozel-hakkinda-sorusturma-baslatti-317211
"MİLLET İRADESİNE SAHİP ÇIKIYOR" BAKIRKÖY MİTİNGİ
Özgür Özel: "O diplomayı ortaya çıkarmazsan gece uykunda bile duyacaksın: 'Diplomasız Erdoğan'"
26 Şubat 2026
/haber/ozgur-ozel-o-diplomayi-ortaya-cikarmazsan-gece-uykunda-bile-duyacaksin-diplomasiz-erdogan-317100
Özgür Özel'in de aralarında olduğu CHP'li vekiller hakkında yeni fezleke
24 Şubat 2026
/haber/ozgur-ozel-in-de-aralarinda-oldugu-chp-li-vekiller-hakkinda-yeni-fezleke-317023
Tülay Hatimoğulları ve Özgür Özel'in aralarında olduğu 11 vekil hakkında dokunulmazlık fezlekesi
18 Kasım 2025
/haber/tulay-hatimogullari-ve-ozgur-ozel-in-aralarinda-oldugu-11-vekil-hakkinda-dokunulmazlik-fezlekesi-313643
Özgür Özel hakkında fezleke
2 Temmuz 2025
/haber/ozgur-ozel-hakkinda-fezleke-309075
SAVCILIKLAR SUÇLAMAYA DOYMUYOR
TBMM'ye 7 fezleke daha geldi
20 Kasım 2024
/haber/tbmm-ye-7-fezleke-daha-geldi-302004
10 milletvekili hakkındaki fezlekeler Meclis'te
19 Temmuz 2024
/haber/10-milletvekili-hakkindaki-fezlekeler-meclis-te-297666
