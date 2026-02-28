ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 28.02.2026 21:58 28 Şubat 2026 21:58
 ~  SG: Son Güncelleme: 28.02.2026 22:04 28 Şubat 2026 22:04
Okuma Okuma:  1 dakika

Savcılık Özgür Özel hakkında soruşturma başlattı

Özel’in, Burdur’da düzenlenen “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginde yaptığı konuşmada kullandığı ifadeler inceleme konusu oldu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Savcılık Özgür Özel hakkında soruşturma başlattı
Fotoğraf: CHP Fotoğraf Servisi / Burdur Mitingi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Açıklamaya göre Özel’in, Burdur’da düzenlenen “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginde yaptığı konuşmada kullandığı ifadeler inceleme konusu oldu.

Başsavcılık açıklamasında, Özel’in mitingdeki konuşmasının bir bölümünde yargı mensuplarını hedef aldığı ve “alçak adamlar” sözünü sarf ettiği gerekçesiyle, “kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret” suçlaması kapsamında resen soruşturma başlatıldığını belirtti.

Özel ne demişti?

Özel konuşmasında, Ekrem İmamoğlu hakkında yeni bir dava açıldığını belirterek, belediye başkanı olduktan sonra yüksek bedelle kiralanan makam aracını iade ettiğini, yerine kendi şirketine ait bir aracı ücretsiz olarak belediyeye tahsis ettiğini söylemişti. Bu iddialar üzerinden yöneltilen suçlamalara tepki gösteren Özel, konuşmasında “Buradan iftira atıyorlar. Alçak adamlar" demişti.

(EMK)

CHP özgür özel başsavcılık ekrem imamoğlu
