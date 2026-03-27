Özgür Özel: Saldırı altındayız ama dimdik ayaktayız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul’da düzenlenen Sosyalist Enternasyonal Gençlik Örgütü Dünya Kongresi’nde konuştu. 150 ülkeden 250 gencin katıldığı kongrede Özel, CHP’li belediyelere dönük soruşturmaları, tutuklamaları ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik süreci anlattı.

Özel, konuşmasının büyük bölümünde Ekrem İmamoğlu’na yönelik yargı sürecine, CHP’li belediye başkanlarının tutuklanmasına ve buna karşı düzenlenen kitlesel mitinglere geniş yer verdi.

Özel, CHP'li 19 belediye başkanının tutuklu olduğunu hatırlattı "İBB'ye dahi seçilmiş belediye başkanına kayyum atama niyetiyle operasyon yapılmıştır" diye konuştu.

"Seçimi iptal ettiler"

Özel, Ekrem İmamoğlu’nun hapiste olmasının siyasi bir tercih olduğunu söyledi, şöyle dedi:

“Ekrem İmamoğlu, bu kentin seçilmiş belediye başkanıdır. Ekrem İmamoğlu’nun hapiste olmasının tek sebebi, bugün Türkiye’yi yöneten iktidara ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı hiç seçim kaybetmemiş olmasıdır. Önce Adalet ve Kalkınma Partisi’nin, bugün Türkiye’yi yöneten partinin elinde olan önemli bir ilçe belediyesini onlarla yarışarak ve demokratik bir şekilde kazandı. Ardından biz kendisini İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne aday yaptık. Kendisi 30 yıl sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni Erdoğan’ın aday gösterdiği ülkenin son başbakanına karşı girdiği seçimde kazandı.”

İmamoğlu’nun ilk seçim zaferinin ardından yaşanan süreci ayrıntılı biçimde anlatan Özel, iktidarın seçim sonucunu kabul etmediğini söyledi. Özel, şöyle konuştu:

“16 milyonluk bir şehirde 13 bin fark gibi küçük bir farkla, başa baş bir yarışla kazandı. Bunun üstüne o seçimi kabul etmeyip, iptal ettirdiler. Kendisine verilmiş olan mazbatayı, kazanma belgesini geri aldılar ve seçimleri yenilediler. Bu kez o seçimlerde İstanbul halkı, 13 bin olan farkı 806 bine çıkardı. Çünkü haksızlığa, adaletsizliğe karşı demokrasinin yanında durdu. Üçüncü kez kazandı. Beş yıl boyunca bu şehre hizmet etti. İnanılmaz hizmetler yaptı. Özellikle kırılgan gruplara, unutulmuşlara, geride bırakılmışlara, yoksul bırakılmışlara, dışlanmışlara sahip çıktı. Şehrin kültürüne sahip çıktı. Tarihten bize miras kalan değerlere sahip çıktı, hepsini güzelleştirdi. Bundan tam iki yıl önce yeniden seçimler oldu. Bu sefer fark, 1 milyonun üzerine çıktı. Yani İstanbullular sosyal demokrat belediyeciliğe, eşitlikçi belediyeciliğe, sosyal belediyeciliğe ve kimseyle kavga etmeyen, kimseyi dışlamayan, herkesi kapsayan yönetim anlayışına bir kez daha destek verdiler.”

Özel, bu tablonun ardından İstanbul’da yargı eliyle yeni bir sürecin başlatıldığını öne sürdü. Adalet Bakan Yardımcılığı görevinden İstanbul başsavcılığına getirilen ismin siyasi bir görevle hareket ettiğini savunan Özel, şöyle konuştu:

“Bunun üzerine İstanbul’un seçilmiş belediye başkanına operasyon yapmak üzere İstanbul’un başsavcılığına Adalet Bakan Yardımcısı getirildi. Siyasi bir kişi, Adalet Bakan Yardımcısı başsavcılığa getirildi. Geldiği gün özel görevle geldiği biliniyordu. Geldikten itibaren hemen bir ay sonra İstanbul’un en büyük ilçesine operasyon yaptı ve belediye başkanını alıp içeriye attı. Oraya kayyım atadı. Sonra bir başka önemli ilçeye, Boğaz’ın içinden geçtiği Beşiktaş ilçesine operasyon yaptı. Ardından Ekrem İmamoğlu’na operasyon yaptı ve onu tutukladı.”

CHP’li belediyelere dönük yargı sürecinin genişlediğini söyleyen Özel, tutuklu belediye başkanlarının sayısına dikkat çekti. “Şu anda Türkiye’de 20’ye yakın belediye başkanımız, 19 belediye başkanımız tutuklandı” diyen Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne de kayyım atama niyetiyle hareket edildiğini savundu.

Özel, 19 Mart’ta başlayan sürecin ardından CHP’nin sokak çağrısı yaptığını ve Saraçhane’de bir direniş hattı kurduğunu anlattı. Kendisi ile CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in belediye binasında kaldığını belirten Özel, şu sözleri kullandı:

“O tarihte biz Türkiye’yi buna karşı direnmek için mücadeleye ve sokaklara davet ettik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasında ben ve İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik bir hafta boyunca o binada kaldık. O binada yattık ve o binayı terk etmedik. Çağrı yaptık. İstanbul’da 10 gün süreyle her eylemi yasakladılar, üç kişinin bir araya gelmesini yasakladılar. O binaya atadıkları bir kayyımı oturtmak istediler.”

Mitinglere katılım rakamlarını da paylaşan Özel, “Bu büyük mücadelede, mitinglerde şu ana kadar toplam 16,5 milyon insan meydanlara çıktı ve direniş gösterdi. İstanbul'dan ayrıldığımız, Anadolu’ya açıldığımız gün Maltepe’de yaptığımız mitinge 2,2 milyon insan katıldı” dedi.

"Anketlerde birinci partiyiz"

Özel, gençlerin başlattığı kitlesel hareketliliğin dünya açısından da dikkat çekici olduğunu söyledi. Türkiye’de yaşananları Brezilya’da Lula’ya yönelik süreçle karşılaştıran Özel, şöyle konuştu:

“Bugünlerde mobilizasyonu, küresel mobilizasyonu konuşuyoruz. Türkiye’de bütün baskılara rağmen mobilizasyon, gençlerin harekete geçtiği ve ilk başlatıcısı olduğu eylemlilik süreci dünya için önemli bir örnektir. Türkiye’de Brezilya’da yaşanana benzer bir süreç yaşanıyor. Lula’ya atılan iftiraları, hapiste tutulmasını ve seçime sokulmamaya çalışılmasını hatırlayın. Lula başardı, şu an ülkesinde Cumhurbaşkanı. Eğer biz başarırsak, neyi başarmış olduğumuzu bir düşünün arkadaşlar. Şunu başarmış olacağız. 90 milyona yakın nüfusuyla, genç nüfusuyla, kendini Avrupa’nın bir parçası, Avrupa Birliği’nin tam üyesi olmayı en önemli hedefi olarak gören sol, sosyal demokrat bir parti, Sosyalist Enternasyonal’in bileşeni bir parti, 90 milyonluk bir ülkede iktidar olacak.”

CHP’nin yerel seçimlerde büyük bir başarı elde ettiğini de hatırlatan Özel, “Biz son seçimlerde yerel yönetimleri yüzde 65’ini kazandık. 47 yıl sonra birinci parti olduk. Erdoğan’ın partisini 25 yıl sonra yendik ve bütün anketlerde birinci partiyiz. Türkiye’de bir tarih yazılıyor” dedi.

(EMK)