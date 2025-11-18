Tülay Hatimoğulları ve Özgür Özel'in aralarında olduğu 11 vekil hakkında dokunulmazlık fezlekesi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ve Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları’nın aralarında bulunduğu 11 milletvekili hakkında dokunulmazlık fezlekesi hazırlandı.

TBMM Başkanlığı, sunulan "Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri"ni Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyona havale etti.

Dokunulmazlığı kaldırılmasını istenen 11 milletvekili şöyle:

CHP Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel,

DEM Parti Eş Genel Başkanı ve Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları,

CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır,

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel,

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz,

TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık,

DEM Parti Mardin Milletvekili Kamuran Tanhan,

DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş,

DEM Parti Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez,

DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan

DEM Parti Batman Milletvekili Zeynep Oduncu Kutevi.

Karma Komisyonun, iletilen dosyalara ilişkin değerlendirme sürecini önümüzdeki günlerde başlatması bekleniyor.

7 Kasım’da da aralarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TİP Genel Başkanı Erkan Baş ile CHP Grup başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Murat Emir'in de bulunduğu 12 milletvekili hakkında 18 dokunulmazlık dosyası TBMM Başkanlığına sunulmuştu.

137 vekil, yüzlerce fezleke var

TBMM’ye gelen milletvekillerine ait dokunulmazlık dosyalarının sayısı her geçen artıyor. Karma Komisyon’da 28’inci döneme ait toplam 955 dosya bulunuyor (Bugünkü fezlekeler hariç).

Bunların 692’si 27’nci dönemden devreden, 263’ü ise bu dönemde gelen fezlekelerden oluşuyor.

Dosyalar arasında en çok fezleke CHP ve DEM Parti milletvekillerine ait. 41 DEM milletvekili hakkında 587, 67 CHP milletvekili hakkında ise 279 dosya bulunuyor.

Ayrıca 40 dosya TİP, 23 dosya 7 İYİ Parti, 11 dosya 9 MHP, 5 dosya 5 AKP ve 5 dosya da 3 bağımsız milletvekiline ait.

Siyasi parti liderleri arasında ise en fazla fezleke CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında hazırlandı. Özel’in dokunulmazlığına ilişkin 37 dosya bulunuyor. Bunların 14’ü, 19 Mart 2025’te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından iktidar ve kamu görevlilerine yönelik açıklamaları nedeniyle Meclis’e taşındı. DEM Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz ise 80’in üzerinde dokunulmazlık dosyasıyla ilk sırada yer alıyor.

