HABER
YT: Yayın Tarihi: 30.03.2026 08:20 30 Mart 2026 08:20
 ~  SG: Son Güncelleme: 30.03.2026 08:34 30 Mart 2026 08:34
Okuma Okuma:  2 dakika

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Özel hakkında soruşturma başlattı

Başsavcılık, Özel’in konuşmasındaki ifadeleri Türk Ceza Kanunu’nun 299. maddesi kapsamında değerlendirdi.

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Şapkalı, koyu paltolu bir erkek açık havada mikrofona konuşurken kolunu ileri uzatıyor; önünde kürsü, arka planda dükkân tabelaları bulanık.
Fotoğraf: CHP Fotoğraf Servisi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Kuşadası mitinginde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözleri nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Başsavcılık, Özel’in konuşmasındaki ifadeleri Türk Ceza Kanunu’nun 299. Maddesi kapsamında değerlendirdi.

Özel ne dedi?

Özgür Özel, Kuşadası’nda düzenlenen “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginde gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.

Konuşmasında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da seslenen Özel, şöyle dedi:

“Sen bu ülkede Başbakanlık yaptın, Cumhurbaşkanlığı yaptın. Tarihe başarıları olan, seçimler kazanmış bir Başbakan, bir Cumhurbaşkanı olarak geçebilirdin. Yeniden aday olup yenilsen de şerefti. Aday olmayıp çekilsen de. Ancak sen bunun yerine cunta başkanı olmayı, darbe yapmayı, bir darbenin başına geçmeyi tercih ettin. Tarih boyunca bu yaptığın utançla yaşayacaksın, böyle anılacaksın” dedi.

Daha önce de benzer soruşturmalar açılmıştı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında daha önce de “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasının yer aldığı adli süreçler başlatılmıştı. 1 Kasım 2024’te, Esenyurt Belediyesi önündeki konuşması nedeniyle Erdoğan’ın avukatı tarafından “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” ve “iftira” iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu; dosyada daha sonra yetkisizlik kararı verilerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosu’na gönderildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Temmuz 2025’te de Özel hakkında 5 Temmuz’daki MYK sonrası açıklamaları nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasının da yer aldığı resen soruşturma başlattı.

Bir başka soruşturma da 13 Ağustos 2025’te açıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sözleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını açıkladı.

TCK Madde 299 hakkında

TCK 299, “Cumhurbaşkanına hakaret” maddesidir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda yer alır ve Cumhurbaşkanına yönelik hakaret fiilini suç olarak düzenler.

Madde metnine göre: Cumhurbaşkanına hakaret eden kişi 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır; suç alenen işlenirse ceza altıda bir artırılır; ayrıca bu suçtan kovuşturma yapılması Adalet Bakanının iznine bağlıdır.

Daha sade anlatımla: Bu madde, Cumhurbaşkanına yönelik hakaret sayılan söz veya davranışları cezalandıran hükümdür.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
özgür özel erdoğan erdoğan'a hakaret erdoğan'a hakaret davası
