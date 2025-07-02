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Yayın Tarihi: 2 Temmuz 2025 17:34
 ~ Son Güncelleme: 2 Temmuz 2025 18:57
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Özgür Özel hakkında fezleke

Genel Kurul’da fezlekeler görüşüldükten sonra dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin oylama yapılacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Özgür Özel hakkında fezleke

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP İzmir Milletvekili Ahmet Tuncay Özkan hakkındaki fezleke Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

İki isim hakkında dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı fezlekeleri 23 Haziran tarihinde TBMM Başkanlığına ulaştı.

"Dokunulmazlıkların kaldırılması oylanacak"

TBMM Başkanlığı, Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu’na fezlekeleri gönderdi. Karma Komisyon fezlekeler ile ilgili bir gün belirledikten sonra toplantı yapacak. Karma Komisyon fezlekeler hakkında karar verdikten sonra fezlekeler Genel Kurul’a gidecek. Genel Kurul’da fezlekeler görüşüldükten sonra dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin oylama yapılacak.

Gerekçe 'Can Atalay' tepkisi

CHP lideri Özgür Özel hakkında hazırlanan fezlekenin ayrıntılarına ortaya çıktı. Yargıtay 3. Ceza Dairesi üyeleri, Özel’e Yargıtay’ın Can Atalay kararının ardından kullandığı ifadeler nedeniyle kamu görevlisine hakaretten Ankara 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açtı. Fezleke de bu dava üzerine hazırlandı.

Ne söylemişti?

Özgür Özel, Yargıtay’ın Can Atalay kararının ardından şunları söylemişti:

“Can Atalay'ı mağdur eden bir karardır. Ancak kararın hedefindekiler Can Atalay ile sınırlı değildir. Can Atalay kararı örneğiyle anayasayı hiçe saymak, anayasaya direnmek, anayasal düzeni ortadan kaldırmak ve doğrudan bir kalkışma girişimidir Yargıtay eliyle. Karar, sadece Can Atalay'a değil, Hatay halkına, Türkiye'deki tüm seçmenlere, TBMM'nin kurumsal yapısına, TBMM'nin Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkan sıfatıyla aldığı kararlara ve AYM üyelerine ayrı ayrı had bildirmeye kalkmakta ve kendilerini Meclis'in, Meclis Başkanının ve milli iradenin üzerinde görmektedirler. Karar; Meclis'e karşı darbe girişimidir, Anayasa'ya karşı darbe girişimidir. Ve karar AYM'nin tüzel kişiliğine karşı darbe girişimidir.”

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
özgür özel Tuncay Özkan CHP fezleke can atalay
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