TBMM'ye 7 fezleke daha geldi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı 7 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle Adalet Bakanlığından gelen fezlekeleri Karma Komisyona sevk etti.

Dosyaları Karma Komisyona sevk edilen milletvekillerinin partilere göre dağılımı şöyle: "Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar, DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz, Bağımsız İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Bağımsız Ankara Milletvekili Yüksel Arslan."

Son fezlekeler gelmeden önce TBMM Karma Komisyonu önünde milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanmış toplam 776 fezleke vardı.

Bu fezlekelerin 692'si, önceki dönemden milletvekillikleri süren TBMM üyelerine ait.

28. Yasama Dönemi'nde 84 yeni dokunulmazlık fezlekesi Meclis Başkanlığına gönderildi.

TBMM'ye ulaşan fezlekelerin 530'u DEM Parti milletvekillerine yönelik. Hakkında en çok fezleke bulunan vekil de, DBP Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz. DEM Partililer aleyhindeki fezlekelerin büyük bölümü "terör örgütü propagandası" iddiasına dayanıyor. ​

Fezleke ne demek?

Arapça "gerekçe yazısı" anlamına gelen faḏlakat (فذلكة) sözcüğünden Türkçe'ye geçen "fezleke", "şunun için" deyişinin Arapça karşılığı olan fa ḏālika (ف ذالك) kökünden türüyor.

Türkçe bürokrasi sözlüğünde "fezleke", resmi bir makam veya kişi tarafından hazırlanan ve bir durumu, olayın detaylarını veya bir suç iddiasını özetleyen yazılı belgelerin cins adı. Hukuk terminolojisinde, özellikle milletvekillerine yönelik dokunulmazlıkların kaldırılması sürecinde, fezleke bir suç isnadına ilişkin olarak düzenlenen belge anlamına geliyor.

Bir milletvekiline yönelik fezleke, kişinin milletvekili dokunulmazlığı kaldırılarak adli sürecin başlatılmasını talep eder. Bu belgeler, genellikle savcılıklar tarafından düzenlenir ve Adalet Bakanlığı aracılığıla Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) iletilir.

Fezlekeler genellikle ceza hukuku bağlamında belirli suç türlerini içerir ve bir milletvekiline isnat edilen suçun yasal dayanağı ile birlikte gerekçelerini açıklar. Örneğin, "terör örgütü propagandası yapmak" veya "görevi kötüye kullanma" gibi suçlamalar fezlekelerin konusu olabilir.