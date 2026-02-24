ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 24.02.2026 10:26
 SG: Son Güncelleme: 24.02.2026 10:37
Okuma:  1 dakika

Özgür Özel'in de aralarında olduğu CHP'li vekiller hakkında yeni fezleke

Meclis Başkanlığı, fezlekeleri Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden oluşan Karma Komisyon’a havale etti.

BİA Haber Merkezi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre hakkında yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı fezlekeleri, TBMM Başkanlığı’na iletildi.

Meclis Başkanlığı, fezlekeleri Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden oluşan Karma Komisyon’a havale etti.

Süreç nasıl ilerliyor?

Karma Komisyon Başkanı, dokunulmazlık dosyalarını incelemek üzere, siyasi partilerin bildirdiği üyeler arasından kurayla 5 kişilik Hazırlık Komisyonu oluşturuyor. Komisyon, gizli oyla bir başkan ve aynı zamanda sözcülük yapacak bir kâtip seçiyor.

Hazırlık Komisyonu, kurulduğu tarihten itibaren en geç 1 ay içinde dosyayı inceleyip rapor hazırlıyor. Komisyon, dosyadaki evrakı inceliyor, gerekli görürse ilgili milletvekilini dinleyebiliyor; ancak tanık dinleyemiyor.

Hazırlık Komisyonu, dokunulmazlığın kaldırılması yönünde görüş bildirirse dosya Karma Komisyon’a geliyor. Karma Komisyon da 1 ay içinde rapor ve eklerini görüşerek karara bağlıyor.

Genel Kurul karar verecek

Komisyon, ya dokunulmazlığın kaldırılmasını ya da kovuşturmanın milletvekilliği sıfatı bitene kadar ertelenmesini öneriyor. Erteleme yönünde karar verilirse rapor Genel Kurul’da okunuyor. Bu rapora 10 gün içinde itiraz edilmezse rapor kesinleşiyor. İtiraz edilirse rapor Genel Kurul gündemine alınıyor.

Dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin Karma Komisyon raporları doğrudan Genel Kurul gündemine geliyor. Genel Kurul, raporu kabul ederse dokunulmazlık kaldırılıyor; reddederse yargılama dönem sonuna ertelenebiliyor.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
murat emir CHP özgür özel yunus emre TBMM fezleke karma komisyon
