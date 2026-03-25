Gürlek’in tapu kayıtları soruşturmasında Çobanlar Tapu Müdürü tutuklandı

Afyon’un Çobanlar ilçesinde görev yapan İlçe Tapu Müdürü M.D., Adalet Bakanı Akın Gürlek’e ait tapu kayıtlarını usulsüz biçimde sorguladığı iddiasıyla tutuklandı.

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri M.D.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından savcılığa sevk edilen M.D.’yi sulh ceza hakimliği, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “görevi kötüye kullanmak” suçlamalarıyla tutukladı.

Savcılık, M.D.’yi Akın Gürlek’e ait tapu kayıtlarını sorguladığının belirlenmesi üzerine gözaltına aldırdı. Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı, bu işlem için dün talimat verdi.

Soruşturma yalnızca Çobanlar’la sınırlı kalmadı. Polis, bugün Antalya’da Ayşegül E.K.’yi de gözaltına aldı. İddiaya göre, Kaş Tapu Müdürlüğü’nde görev yapan tekniker Diyar A., Gürlek’e ait tapu kayıtlarını Ayşegül E.K.’nin yönlendirmesiyle sorguladı.

Diyar A.’yı dün tutuklandı. Soruşturma bir yandan Ayşegül E.K. hakkında yürüyen işlemleri sürdürüyor.

Tartışma Özgür Özel’in açıklamalarıyla başladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 17 Mart’ta partisinin genel merkezinde düzenlediği “turpun küçüğü” başlıklı basın toplantısında Akın Gürlek’in mal varlığına ilişkin dikkat çekici iddialar ortaya attı. Özel, Gürlek’in İstanbul, Ankara, İzmir ve Çanakkale’de toplam 12 taşınmazının bulunduğunu, bunların 4’ünü sattığını ve bir satış işleminin de durduğunu öne sürdü.

Özel, açıklamasında Gürlek’in kamu görevlisi maaşıyla bu büyüklükte bir mal varlığı edinmesini sorguladı. Toplam varlık değerinin 452 milyon liraya ulaştığını savunan Özel, satış gelirlerinin nereye gittiğini ve ödemelerin hangi kaynakla yapıldığını sordu.

Gürlek iddiaları reddetti

Akın Gürlek, iddiaların ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı ve suçlamaları reddetti. Gürlek, öne sürülen bilgilerin “hayal ürünü” ve “iftira” olduğunu söyledi.

Daha sonra Adalet Bakanlığı önünde basın toplantısı düzenleyen Gürlek, tapu kayıtlarını kamuoyuyla paylaştı. Üzerine kayıtlı yalnızca dört taşınmaz bulunduğunu belirten Gürlek, “Benim dört tane taşınmazım var. Bu taşınmazların değerleri de belli. Biri Tuzla’da, iddia edildiği gibi 30 milyon lira değil, 3-4 milyon lira değerinde, 2+1 bir konut. Hepsi yalan. Bu konuda manevi tazminat davası açacağız” dedi.

Özel’den yeni yanıt

Özgür Özel ise Gürlek’in açıklamalarına sert sözlerle karşılık verdi. Özel, Gürlek’in e-Devlet üzerinden aktif ve pasif tüm taşınmazlarını göstermek yerine hızlı satışlarla mal varlığını gizlemeye çalıştığını savundu.

Özgür Özel'den 'Akın Gürlek' açıklaması: Biz iddialarımızın arkasındayız

