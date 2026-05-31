ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 31.05.2026 15:30 31 Mayıs 2026 15:30
 ~  SG: Son Güncelleme: 31.05.2026 16:38 31 Mayıs 2026 16:38
Okuma Okuma:  3 dakika

CHP’li Emir: Meclis toplantısını grup yönetim kurulu belirler

İstinaf kararıyla CHP Genel Başkanlığı’na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, "Gerekli bilgilendirmeler talimatım gereği yapılmadığı sürece TBMM CHP Grup Genel Kurulu yapılmayacaktır" demişti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
CHP’li Emir: Meclis toplantısını grup yönetim kurulu belirler
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in TBMM’de düzenleyeceği Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu.

Anka Haber Ajansı’nın aktardığına göre, gazetecilerin sorularını yanıtlayan Emir, toplantı gündemine ilişkin soruyu şöyle yanıtladı:

“Bizim açımızdan MYK, Türkiye’nin sorunlarını, haftalık siyasi tartışmalarını konuşacağımız, masaya yatıracağımız yerlerdir. Geçen haftanın değerlendirmesi ve önümüzdeki haftanın planlaması yapılır. MYK üyesi arkadaşlarımız kendi raporlarını sunarlar. Bizim açımızdan daha önceki MYK’lerden farkı olmayan bir MYK toplantısı olacak.”

Kılıçdaroğlu’ndan CHP’li vekillere: Ben belirlemeden grup toplantısı yapılmayacak
Kılıçdaroğlu’ndan CHP’li vekillere: Ben belirlemeden grup toplantısı yapılmayacak
28 Mayıs 2026

Emir, “Salı günü grup toplantısı yapılacak mı” sorusu üzerine, “Bu sorunun sorulmasına dahi şaşırdığımızı ifade etmeliyim. Çünkü bizim yönetmeliğimize göre de tüzüğümüze göre de meclis teamüllerine göre de grup yönetim kurulu, grup genel kurul toplantısının saatini belirler, gündemini belirler, zamanını belirler ve yapar. Bu gelenek ve bu yasal zemin, 100 yıllık partide ben kendimi bildim bileli var. Öteden beri yapılıyor. Önümüzdeki salının daha önceki salılardan da bir farkı yok bu nedenle” diye konuştu.

İstinaf kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanlığı’na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’li vekillere 28 Mayıs’ta gönderdiği yazıda “Gerekli bilgilendirmeler, talimatım gereği yapılmadığı sürece TBMM CHP Grup Genel Kurulu yapılmayacaktır” demişti.

“Bizim açımızdan bir tartışmaya yer yok”

Emir, Kılıçdaroğlu’nun, Meclis Başkanlığı’na yaptığı başvuruya ilişkin de “Benim baktığım yer sonuç olarak 100 yıllık partinin buradaki geleneği, iç yönetmeliği, tüzüğüdür. Buna baktığınızda da zaten durum son derece açık. Bu nedenle bizim açımızdan bir tartışmaya yer yok” dedi.

Kılıçdaroğlu, Özel’in Meclis Grup Başkanı olduğu seçimin iptalini istedi
Kılıçdaroğlu, Özel’in Meclis Grup Başkanı olduğu seçimin iptalini istedi
27 Mayıs 2026

MYK’ye ilişkin Parti Sözcüsü Zeynel Emre’nin gazetecilere açıklama yapacağını bildirdi.

Emir, “Dün Kılıçdaroğlu FETÖ, ajanlık tartışmasını gündeme getirdi. Üzerinize alındınız mı? Nasıl değerlendiriyorsunuz” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Elbette ki hiçbir şekilde partimizde bununla ilgili suçlamaya muhatap olacak hiç kimse olmamıştır. Bu tartışmalar, bu iftiralar öteden beri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na ve onun çalışma ekibine o kesimler tarafından yapılagelmiş, bildiğimiz, bayatlamış, eskimiş iftiralardır. Bunlar üzerinden tartışmayı başka noktaya çekmek olanaklı değil. Burada sandığına sahip çıkan, milletin iradesine sahip çıkan, hukuku arayan, kurultay isteyen ve partiyi ancak partinin delegasyonunun, partililerin seçtiği kadroların yöneteceğine inanan yapılar var. Onlarla ‘Sarayın CHP’si’ yaratmaya çalışanlar arasındaki bir mücadele. Bunun başka soslarla çeşitlendirilmesine hiç gerek yok.”

“Masum belediye başkanlarımızı kurtaracağız, ama kirliye bulaşanlara da göz yummayacağız”
“Masum belediye başkanlarımızı kurtaracağız, ama kirliye bulaşanlara da göz yummayacağız”
30 Mayıs 2026

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
CHP mutlak butlan chp grup toplantısı TBMM murat emir Kemal Kılıçdaroğlu
ilgili haberler
Özel: Diplomasız Erdoğan, mazbatasız Genel Başkan istemektedir
30 Mayıs 2026
/haber/ozel-diplomasiz-erdogan-mazbatasiz-genel-baskan-istemektedir-320040
Kılıçdaroğlu’ndan CHP’li vekillere: Ben belirlemeden grup toplantısı yapılmayacak
28 Mayıs 2026
/haber/kilicdaroglundan-chpli-vekillere-ben-belirlemeden-grup-toplantisi-yapilmayacak-320003
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi
27 Mayıs 2026
/haber/ozgur-ozel-kilicdaroglu-na-yanit-verdi-319984
Kemal Kılıçdaroğlu: Tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır
27 Mayıs 2026
/haber/kemal-kilicdaroglu-tedbir-karari-kalktiktan-sonra-kurultay-yapilir-319980
Kılıçdaroğlu, Özel’in Meclis Grup Başkanı olduğu seçimin iptalini istedi
27 Mayıs 2026
/haber/kilicdaroglu-ozelin-meclis-grup-baskani-oldugu-secimin-iptalini-istedi-319975
Özgür Özel, CHP Grup Başkanı seçildi
23 Mayıs 2026
/haber/ozgur-ozel-chp-grup-baskani-secildi-319897
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Özel: Diplomasız Erdoğan, mazbatasız Genel Başkan istemektedir
30 Mayıs 2026
/haber/ozel-diplomasiz-erdogan-mazbatasiz-genel-baskan-istemektedir-320040
Kılıçdaroğlu’ndan CHP’li vekillere: Ben belirlemeden grup toplantısı yapılmayacak
28 Mayıs 2026
/haber/kilicdaroglundan-chpli-vekillere-ben-belirlemeden-grup-toplantisi-yapilmayacak-320003
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi
27 Mayıs 2026
/haber/ozgur-ozel-kilicdaroglu-na-yanit-verdi-319984
Kemal Kılıçdaroğlu: Tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır
27 Mayıs 2026
/haber/kemal-kilicdaroglu-tedbir-karari-kalktiktan-sonra-kurultay-yapilir-319980
Kılıçdaroğlu, Özel’in Meclis Grup Başkanı olduğu seçimin iptalini istedi
27 Mayıs 2026
/haber/kilicdaroglu-ozelin-meclis-grup-baskani-oldugu-secimin-iptalini-istedi-319975
Özgür Özel, CHP Grup Başkanı seçildi
23 Mayıs 2026
/haber/ozgur-ozel-chp-grup-baskani-secildi-319897
Sayfa Başına Git