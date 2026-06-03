CHP’de kurultay tartışması: Sarı ‘mümkün değil’ dedi, hukukçular değerlendirdi

Kemal Kılıçdaroğlu’nun Basın Sözcüsü olarak görevlendirdiği Müslim Sarı, CHP Genel Merkezi’nde yaptığı açıklamada, partideki kurultay tartışmalarına ilişkin konuştu.

Mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası oluşan hukuki duruma işaret eden Sarı, kararın henüz kesinleşmediğini ve dosyanın Yargıtay aşamasında olduğunu söyledi.

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"İhtiyati tedbir varken kurultay mümkün değil"

Sarı, ihtiyati tedbir kararının bulunduğu bir hukuk zemininde kurultay toplanamayacağını savundu:

"CHP’nin mevcut hukuki durumda hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın kurultay yapma şansı yok. İster imzalar toplansın, ister Parti Meclisi karar alsın, isterse genel başkan ‘kurultaya gidiyoruz’ desin, kurultay toplayabilmek mümkün değil."

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Gözler Yargıtay’da

Mutlak butlan kararının ardından süreç Yargıtay’a taşınırken, kararın kesinleşmemiş olması nedeniyle hukuki sürecin nasıl ilerleyeceği tartışılıyor.

Sarı’nın açıklamalarının ardından hukukçular da dosyanın Yargıtay’da öncelikli incelenip incelenemeyeceği ve kararın hangi mahkemenin görev alanına girdiği konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Özgenç: Görevsiz mahkemenin verdiği bir karar var

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İzzet Özgenç ise tartışmaya mahkemenin görev alanı açısından yaklaştı.

Özgenç, seçim kurullarının gözetim ve denetimi altında yapılan seçimlere ilişkin uyuşmazlıkların 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun çerçevesinde çözüme bağlanması gerektiğini söyledi.

Seçim sürecinde suç işlendiği iddiası varsa bunun ceza soruşturması ve kovuşturmasının konusu olabileceğini belirten Özgenç, buna rağmen seçimin yenilenmesine ilişkin sürecin seçim hukuku hükümleri kapsamında yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

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Özgenç, uyuşmazlığın asliye hukuk mahkemesinin görev alanına girmediğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu durumların hiçbiri, bir asliye hukuk mahkemesinin görev alanına giren hususlar değildir. Ortada, görevsiz mahkemenin verdiği bir karar mevcuttur. Bu kararla ilgili kanun yollarının bir an önce işletilip sonuçlanmasını sağlamak gerekir."

Çilesiz: Dosya öncelikli incelenebilir

Yargıtay Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin verdiği mutlak butlan kararının temyiz edildiğini belirterek, dosyanın Yargıtay’da öncelikli incelenebileceğini söyledi.

Çilesiz, konunun kamuoyunun yakından takip ettiği hassas bir mesele olduğunu belirtti ve "Öncelikli olarak incelenip karara bağlanmasında ülke ve kamu yararı bulunmaktadır" değerlendirmesini yaptı.

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Çilesiz’e göre, Yargıtay’da bir dosyanın öne alınması ya tarafların gerekçeli dilekçesi üzerine ya da ilgili daire başkanının kamuoyu duyarlılığını gözeterek resen vereceği kararla mümkün.

(NÖ)