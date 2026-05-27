ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 27.05.2026 10:13 27 Mayıs 2026 10:13
 ~  SG: Son Güncelleme: 27.05.2026 10:19 27 Mayıs 2026 10:19
Okuma Okuma:  2 dakika

Kılıçdaroğlu, Özel’in Meclis Grup Başkanı olduğu seçimin iptalini istedi

Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’in CHP TBMM Grup Başkanı seçildiği toplantının usulsüz yapıldığını savunarak TBMM’ye başvurdu. Seçimin geçersiz sayılmasını istedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Kılıçdaroğlu, Özel’in Meclis Grup Başkanı olduğu seçimin iptalini istedi

Kurultayda kaybettiği CHP’nin genel başkanlık görevine hukuksuz mahkeme kararıyla dönen Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanlığına başvurarak Özgür Özel'in Meclis Grup Başkanı olduğu seçimin iptalini istedi.

Kılıçdaroğlu, TBMM'ye 3 sayfalık dilekçe verdi.

Kılıçdaroğlu, mutlak butlan kararı sonrası ilk ziyaretini TGRT’ye yapmıştı. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik de ziyaret sonrası bir yazı kaleme aldı.

"CHP Genel Merkezi ve Kılıçdaroğlu, Özel’in grup başkanlığını kabul etmiyor. Grup başkanlığının düşmesi için, seçimin geçersiz olduğunu da beyan eden 3 sayfalık dilekçeyi bu sabah teslim ettiler" dedi. 

3 sayfalık metnin Kılıçdaroğlu'nun ıslak imzasını taşıdığını kaydeden Atik, metinde yazılı ifadeleri şöyle aktardı:

"Bu metinde grup toplantısının ancak genel başkanın izni ve onayıyla yapılabileceği söyleniyor. Grup Başkanlığı seçiminin de gündemi belirtilerek ve üç gün önceden milletvekillerine bilgisi dağıtılarak yapılabileceğini söylüyor. 'CHP'nin kendi kurallarına göre yapılan bu seçim yönetmeliğe ve tüzüğe aykırıdır. O nedenle kabul edilmemesini istiyoruz. Biz ilk fırsatta grup başkanımızı seçeceğiz. Sonucunu Meclis Başkanlığına göndereceğim' deniyor"

Yine Atik’in aktardığına göre söz konusu dilekçe bayram sonrası işleme alınacak.

Özel'i tebrik etmişti

Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel 23 Mayıs’ta 138 milletvekilini parti genel merkezine çağırdı.

Toplantıya 96 kişi katıldı. 15 kişi mazeret bildirdi. 27 milletvekili ise mazeret bildirmeden katılmadı.

Özel toplantıda CHP'nin grup başkanlığına aday oldu. 96 milletvekilinin 95’inin oyuyla da CHP TBMM Grup Başkanı seçildi.

Bu gelişmenin ardından ilk kez kameraların karşısına geçen Kemal Kılıçdaroğlu da gazetecilere “"Bu sabah yeni bir gelişme oldu, Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun.” diye açıklama yapmıştı.

Özgür Özel, CHP Grup Başkanı seçildi
Özgür Özel, CHP Grup Başkanı seçildi
23 Mayıs 2026
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Özgür Bey'e grup başkanlığı görevi hayırlı olsun
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Özgür Bey'e grup başkanlığı görevi hayırlı olsun
23 Mayıs 2026

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
özgür özel Kemal Kılıçdaroğlu CHP mutlak butlan
ilgili haberler
Özgür Özel, CHP Grup Başkanı seçildi
23 Mayıs 2026
/haber/ozgur-ozel-chp-grup-baskani-secildi-319897
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Özgür Bey'e grup başkanlığı görevi hayırlı olsun
23 Mayıs 2026
/haber/kemal-kilicdaroglu-ndan-ilk-aciklama-ozgur-bey-e-grup-baskanligi-gorevi-hayirli-olsun-319895
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Özgür Özel, CHP Grup Başkanı seçildi
23 Mayıs 2026
/haber/ozgur-ozel-chp-grup-baskani-secildi-319897
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Özgür Bey'e grup başkanlığı görevi hayırlı olsun
23 Mayıs 2026
/haber/kemal-kilicdaroglu-ndan-ilk-aciklama-ozgur-bey-e-grup-baskanligi-gorevi-hayirli-olsun-319895
Sayfa Başına Git