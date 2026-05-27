Kılıçdaroğlu, Özel’in Meclis Grup Başkanı olduğu seçimin iptalini istedi

Kurultayda kaybettiği CHP’nin genel başkanlık görevine hukuksuz mahkeme kararıyla dönen Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanlığına başvurarak Özgür Özel'in Meclis Grup Başkanı olduğu seçimin iptalini istedi.

Kılıçdaroğlu, TBMM'ye 3 sayfalık dilekçe verdi.

Kılıçdaroğlu, mutlak butlan kararı sonrası ilk ziyaretini TGRT’ye yapmıştı. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik de ziyaret sonrası bir yazı kaleme aldı.

"CHP Genel Merkezi ve Kılıçdaroğlu, Özel’in grup başkanlığını kabul etmiyor. Grup başkanlığının düşmesi için, seçimin geçersiz olduğunu da beyan eden 3 sayfalık dilekçeyi bu sabah teslim ettiler" dedi.

3 sayfalık metnin Kılıçdaroğlu'nun ıslak imzasını taşıdığını kaydeden Atik, metinde yazılı ifadeleri şöyle aktardı:

"Bu metinde grup toplantısının ancak genel başkanın izni ve onayıyla yapılabileceği söyleniyor. Grup Başkanlığı seçiminin de gündemi belirtilerek ve üç gün önceden milletvekillerine bilgisi dağıtılarak yapılabileceğini söylüyor. 'CHP'nin kendi kurallarına göre yapılan bu seçim yönetmeliğe ve tüzüğe aykırıdır. O nedenle kabul edilmemesini istiyoruz. Biz ilk fırsatta grup başkanımızı seçeceğiz. Sonucunu Meclis Başkanlığına göndereceğim' deniyor"

Yine Atik’in aktardığına göre söz konusu dilekçe bayram sonrası işleme alınacak.

Özel'i tebrik etmişti

Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel 23 Mayıs’ta 138 milletvekilini parti genel merkezine çağırdı.

Toplantıya 96 kişi katıldı. 15 kişi mazeret bildirdi. 27 milletvekili ise mazeret bildirmeden katılmadı.

Özel toplantıda CHP'nin grup başkanlığına aday oldu. 96 milletvekilinin 95’inin oyuyla da CHP TBMM Grup Başkanı seçildi.

Bu gelişmenin ardından ilk kez kameraların karşısına geçen Kemal Kılıçdaroğlu da gazetecilere “"Bu sabah yeni bir gelişme oldu, Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun.” diye açıklama yapmıştı.

