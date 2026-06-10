CHP’de 9 milletvekili ‘kesin çıkarma’ istemiyle disipline sevk edildi

İstinaf kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanlığı’na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Merkez Yönetim Kurulu toplantısı düzenledi.

Toplantı sonrası kameraların karşısına geçen Kılıçdaroğlu yönetiminin sözcüsü Müslim Sarı, 9 CHP’li milletvekilinin tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildiğini duyurdu.

Sarı, Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul Milletvekilleri Gökhan Günaydın, Özgür Karabat ve Turan Taşkın Özer, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut’un kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmelerine ve mevcut tüm görevlerinden uzaklaştırılmalarına karar verildiğini açıkladı.

Parti Sözcümüz Müslim Sarı, Genel Merkezimizde basın toplantısı düzenliyor. https://t.co/OGA20aLurz — CHP 🇹🇷 (@herkesicinCHP) June 10, 2026

“Süreç bir türlü ilerletilemiyor”

Sarı, yaklaşık dört saat süren MYK toplantısının gündeminde Türkiye gündemi ile partinin iç işleyişine ilişkin başlıkların bulunduğunu belirtti. Dış politika değerlendirmelerinde özellikle Ortadoğu’daki gelişmelerin, İran’a ilişkin risklerin ve bölgesel istikrar arayışlarının ele alındığını söyleyen Sarı, “İşbirliği, istikrar, barış gibi çabaları, bölgesel işbirliklerini destekliyoruz” dedi.

Toplantıda “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin değerlendirmelerin de yapıldığını aktaran Sarı, şunları kaydetti:

Başlayan bir süreç var ama bu sürecin bir türlü ilerletilemediğini de yakından gözlemliyoruz. Gerek hükümet çevrelerinden gerekse diğer siyasal partilerden bu sürecin neden devam ettirilmediğine ilişkin yeterince içerikli açıklamalar gelmiyor. Biz bu sürecin de takipçisi olduğumuzu, bir an önce Türkiye'de devletin bekası açısından önemli gördüğümüz bu konunun ilerletilmesi, bir an önce bu konuyla ilgili pozisyonların alınması, sadece yasal düzenlemelerle sınırlı olmayan kapsamlı düzenlemelerin gündeme gelmesini de takip ediyoruz.

“Uzattığımız eller geri çevrildi”

Açıklamasının büyük bölümünü parti içi sürece ayıran Sarı, 21 Mayıs itibarıyla Bölge Adliye Mahkemesi’nin kararı sonrası CHP’nin “mutlak butlan” süreciyle karşı karşıya kaldığını söyledi. Göreve gelen MYK olarak sürecin “diyalog içinde, işbirliği içerisinde” yürütülmesi için çaba gösterdiklerini belirten Sarı, bu çabaların sonuç vermediğini savundu:

Bir diyalog heyeti kurulmasını biz MYK’da daha önce de konuştuk. Fakat bu konuyla ilgili çabalarımızın çok sonuç doğurmadığını da gördük bu süreç içerisinde. İyi niyetli birtakım girişimler de oldu. Hem belediye başkanlarımız bakımından hem partide önemli görevlerde bulunmuş milletvekillerimiz bakımından da iyi niyetli girişimler oldu. Yine hukukçularımız, yani hem genel merkezin hukukçuları hem diğer arkadaşlarımızın hukukçuları da hukuki süreçlerle ilgili zaman zaman bir araya geldiler. Ancak bizim bu konuyla ilgili iyi niyetli çabalarımızın sonuç vermediğini de gördük. Biz ne kadar ılımlı yaklaşımla bu süreci diyalogla ve ortak akılla sona erdirelim ve partinin önüne bir yol haritası koyalım biçiminde yaklaşırsak yaklaşalım, arkadaşlarımız bu konuyla ilgili bizim uzattığımız elleri her seferinde geri çevirdi.

Sarı ayrıca, yarın (11 Haziran) yapacakları Parti Meclisi toplantısında kurultayla ilgili bir sürecin başlatılacağını belirterek “Bizler kurultaysız yol yürümek niyetinde değiliz” dedi.

9 milletvekili disipline sevk edildi

“Haklarında şaibe bulunan, kamuoyunda sıklıkla tartışılan ve iddianamelere konu olan arkadaşlarımızla ilgili bir disiplin süreci uygulama kararı almış bulunuyoruz” diyen Sarı, MYK’da alınan kararla 9 milletvekilinin tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildiğini açıkladı.

Kararın oy birliğiyle alındığını belirten Sarı, söz konusu milletvekillerinin partideki mevcut tüm görevlerinden de uzaklaştırıldığını söyledi.

Disipline sevk edilen isimler şöyle:

Ensar Aytekin - Balıkesir Milletvekili

Ali Mahir Başarır - Mersin Milletvekili

Gökhan Günaydın - İstanbul Milletvekili

Nurhayat Altaca Kayışoğlu - Bursa Milletvekili

Özgür Karabat - İstanbul Milletvekili

Umut Akdoğan - Ankara Milletvekili

Veli Ağbaba - Malatya Milletvekili

Turan Taşkın Özer - İstanbul Milletvekili

Burhanettin Bulut - Adana Milletvekili

Sarı, “Bu arkadaşlarımız bizim temiz siyaset anlayışımız çerçevesinde, arınma siyasetimizin oluşması ve buraya katkı sağlamak açısından almış olduğumuz bir karara muhatap oldular” dedi.

“Aklanıp gelirlerse kapımız açık”

Sarı, disipline sevk edilen milletvekilleri hakkında yargı sürecinin sürdüğünü belirterek, “Bu arkadaşlarımız da kendilerini ispat etmek durumunda kalacaklar” dedi.

Milletvekillerinin yargı karşısında savunma yapacaklarını söyleyen Sarı, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bizim aklandıktan sonra bütün bu arkadaşlarımıza da kapımız açık kalmaya devam edecek. Bu bir süreç arkadaşlar. Bunun dışında da az önce söylediğim gibi iş eylemleriyle partinin kurumsal kimliğini zedeleme konusunda adım atmış olan arkadaşlarımızla ilgili peyderpey değerlendirmeler yapılacaktır.

Bir gazetecinin, Özgür Özel’le ilgili MYK’da bir değerlendirme yapılıp yapılmadığı yönündeki sorusu üzerine Sarı, “Onunla ilgili değerlendirme daha sonra yapılacak” yanıtını verdi.

(VC)