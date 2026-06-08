Özel: Yarın benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı açıklamada, parti içerisinde yaşanan tartışmalara ve yarın yapılacak grup toplantısına ilişkin konuştu.

CHP'nin son kurultaylarının yok sayılmak istendiğini savunan Özel, partinin seçilmiş yönetiminin görevden uzaklaştırılmasına yönelik girişimlerin arkasında bir "saray planı" olduğunu söyledi.

"Saray aklıyla karşı karşıyayız"

Özel, CHP'nin son dört kurultayında Yüksek Seçim Kurulu tarafından mazbata verilmiş bir genel başkan ve yönetimin görevden uzaklaştırılmaya çalışıldığını belirterek, "Bütün dünyada yankı uyandıran ve siyasi tarihimize kara bir leke olarak geçen butlan kararıyla, CHP'nin son dört kurultayında seçilmiş olan genel başkanının ve parti yönetiminin görevden uzaklaştırılıp pandemide seyircisiz yapılan 2020 kurultayının sonuçlarıyla partiyi yönettirmeye çalışan bir saray aklıyla karşı karşıyayız" dedi.

Yaşanan süreçte beklenen tavrın partinin birlik içinde yeniden kurultaya gitmesi olduğunu ifade eden Özel, buna rağmen bazı çevrelerin kurultayın yapılamayacağını savunduğunu söyledi. Özel, "Türkiye'de bu görüşü savunan neredeyse tek kişi var. Kamu hukuku ve seçim hukuku alanındaki akademisyenlerin tamamına yakını derhal kurultay yapılması gerektiğini söylüyor. Ancak bir hukukçu çıkıp 'kurultay yapamayız' diyor ve partiyi yönetmeye kalkıyor" ifadelerini kullandı.

CHP lideri, partide seçilmemiş kişilerin yetki kullanmaya çalıştığını ileri sürerek bunu kayyım uygulamalarına benzetti. Özel, "Biz kayyımları neden eleştiriyoruz? Çünkü seçilmişlerin yapması gereken işleri yapıyorlar. Bugün benzer bir durumla karşı karşıyayız. Partide afişler hazırlanıyor, otobüsler giydiriliyor ve seçilmemiş bir genel başkan gibi davranılıyor" diye konuştu.

24 Nisan'da yaşanan gelişmeleri de hatırlatan Özel, o gün parti binasına yönelik bir girişim yaşandığını belirterek, "Partimize sahip çıktığımız günlerde sabahın erken saatlerinde bir grup milletvekili ve CHP'nin sokağından bile geçmeyecek kişilerle birlikte partiye gelinmiş, polis zoruyla bizi baba ocağından çıkarmaya çalışmışlardı" dedi.

Ferdi Zeyrek'i andı

Özel, yarın yapılacağı duyurulan alternatif grup toplantısına ilişkin de sert eleştiriler yöneltti. CHP Meclis Grubu'nda böyle bir toplantının yapılabilmesi için gerekli sayının bulunmadığını savunan Özel, "96 milletvekilinin oy kullanabildiği, 106-107 milletvekilinin Grup Başkanlığını desteklediği ve 111 milletvekilinin acil kurultay talebinde bulunduğu bir tabloda, grup toplantısı yapılabilmesi için gerekli olan 46 milletvekilinin bulunamayacağı açıkça ortadadır. Buna rağmen adına grup toplantısı denilen bir korsan toplantı yapılmak isteniyor" dedi.

Yaşanan sürecin başlangıcına ilişkin de bilgi veren Özel, geçtiğimiz hafta gazetecilerle yaptığı görüşmede, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölüm yıldönümü nedeniyle 9 Haziran'da grup toplantısı yapmayacağını söylediğini hatırlattı. Özel, bu açıklamanın ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun o tarihte grup toplantısı yapacağının konuşulmaya başlandığını belirterek, "Sayı yok, yetki yok, meşruiyet yok. Sokaktaki tepkinin ise bini bir para. Benim Manisa'da olacağım düşünülerek burada grup toplantısı yapmaya karar vermişler" ifadelerini kullandı.

Parti içinde uzlaşma sağlanması için çeşitli girişimlerin yapıldığını da anlatan Özel, üç belediye başkanının arabuluculuk çabasında bulunduğunu ancak önerilerinin kabul edilmediğini söyledi. Sabah saatlerinde dahi alternatif toplantının Genel Merkez'de yapılması önerisinin iletildiğini kaydeden Özel, "Ben Manisa'da olmak istediğimi söyledim. Buna rağmen kabul edilmedi. Hatta bana açıkça, 'Özgür Özel Manisa'ya gideceğini söyledi, biz de grup toplantısı yapmaya karar verdik' dediler" diye konuştu.

Özel, bu gelişmeler üzerine CHP'nin resmi grup toplantısının yarın gerçekleştirileceğini açıkladı. Grup Başkanvekillerinin çağrısıyla toplanacak toplantıda kendisinin konuşacağını belirten Özel, "Yarın Grup Başkanvekillerimizin açacağı ve benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak. Ferdi Zeyrek'i kürsüde anacağım. Partililerimizi yarınki grup toplantısına hem Ferdi Zeyrek'i anmaya hem de partisine omuz vermeye davet ediyorum" dedi.

Alternatif toplantıyı organize edenlere de çağrıda bulunan Özel, "Onları sağduyulu davranmaya, partimizin sokağına bile yakışmamış kişilerden arınmaya ve Cumhuriyet Halk Partilileri karşı karşıya getirmemeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapmak istemesi halinde izlemesi gereken yolun belli olduğunu söyleyen Özel, yaklaşık bin delegenin imzasıyla yapılacak olağanüstü kurultay çağrısını işaret etti. Özel, "Yapılması gereken şey çok açık. Kurultay başvurusunu işleme almak, kurultayı toplamak ve aday olmaktır. Kurultayda seçilir, sonra bu kürsüye gelir. Bu partinin milletvekilleri seçilmiş genel başkanını ayakta karşılar. Buna kimsenin itirazı olmaz" dedi.

Ancak mevcut koşullarda böyle bir girişimin kabul edilemeyeceğini belirten Özel, "AK Parti yargısının son dört kurultayı yok saydığı bir ortamda, 2020 yılındaki sıfatla gelip grup toplantısı yapmaya çalışmak kabul edilemez. Burada 110 milletvekili grup başkanını Özgür Özel olarak seçmişken ve tüm yetkiler grup başkanına aitken, bu kürsüyü seçilmiş değil atanmış bir kişiye bırakmamız mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

Siyasi ve hukuki meşruiyetin adresinin hukuk ve siyaset zemini olduğunu vurgulayan CHP Genel Başkanı, Meclis'in bu tartışmalara alet edilmemesi gerektiğini söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu'na da çağrıda bulunan Özel, "Kendisine güvenmiş, oy vermiş milyonları bir kez daha üzecek görüntülere neden olmak yerine bu kez yakışanı yapmasını bekliyoruz" dedi.

Açıklamasının sonunda Ferdi Zeyrek'i anan Özel, yarın Manisa'da olması gerektiğini düşündüğünü ancak grup toplantısına katılma kararı aldığını belirtti. Özel, "Çok düşündüm. Ferdi'nin sesini duydum. Bana her zaman 'Abi sen orada lazımsın, biz burayı hallederiz' derdi. O yüzden yarın ben burada lazımım arkadaşlar" sözleriyle açıklamasını tamamladı.

Kemal Kılıçdaroğlu, ilk PM ve YDK toplantısını 1 Haziran'da yapacak

(EMK)