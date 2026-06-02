HABER
YT: Yayın Tarihi: 02.06.2026 13:00 2 Haziran 2026 13:00
 ~  SG: Son Güncelleme: 02.06.2026 13:18 2 Haziran 2026 13:18
Okuma Okuma:  2 dakika

Kılıçdaroğlu’ndan Meclis Başkanlığı’na: "CHP Grup Toplantısı yapmayacağız"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “hiçbir siyasi partinin Meclis grubunun nasıl işleyeceğine, nasıl karar alacağına ilişkin en ufak bir dahillerinin olmadığını ve olmayacağını” açıklamıştı.

BİA Haber Merkezi

*Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde, 30 Mayıs 2026. (Fotoğraf: CHP)

İstinaf kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanlığı’na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun, CHP Grup Toplantısı’na ilişkin TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan gelen yazıya yanıt verdi.

Meclis Başkanlığı tarafından dün (1 Haziran) CHP Genel Başkanlığı’na gönderilen yazıda, CHP Grup Toplantısı’nın bugün yapılıp yapılmayacağı sorulmuştu.

Anka Haber Ajansı’nın aktardığına göre, Kılıçdaroğlu’na yakın kaynaklar, Meclis Başkanlığı’na gönderilen yanıtta bugün CHP Grup Toplantısı yapma taleplerinin olmadığını bildirdiklerini belirtti.

31 Mayıs 2026

Ne olmuştu?

İstinaf mahkemesinin CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’na yönelik iptal kararı ve Özgür Özel’in Grup Başkanı seçilmesi sonrasında, CHP’nin salı günleri düzenlenen haftalık grup toplantısını, Özgür Özel’in mi Kemal Kılıçdaroğlu’nun mu yapacağı tartışmaları başladı.

Kılıçdaroğlu yönetimi, Meclis Başkanlığı’na yazı yazarak Özgür Özel’in Grup Başkanlığı’na itiraz etmişti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, dün yaptığı açıklamada “Türkiye Büyük Millet Meclisi kendini mahkeme yerine koyamaz. Cumhuriyet Halk Partisi, bu meseleyi kendi iç dinamikleri ve kurumsal yapısı çerçevesinde çözmeli ve sorunu ortadan kaldırmalıdır. CHP Genel Başkanlığına bu çelişkinin giderilmesi için yazı yazarak, bu hususu talep edeceğiz. Bundan sonraki tartışmalarda ve çelişkilerde Meclis Başkanlığının resen bir işlem yapma yetkisi yoktur, vazifesi de değildir” demişti.

Meclis’te altı siyasi parti grubunun olduğunu belirten Kurtulmuş, “hiçbir siyasi partinin Meclis grubunun nasıl işleyeceğine, nasıl karar alacağına ilişkin en ufak bir dahillerinin olmadığını ve olmayacağını” belirtmişti.

Kurtulmuş’un konuşması ile aynı saatlerde Meclis Başkanlığı, saat 13.30’da Özel’in konuşacağı grup toplantısını gündemine almıştı.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
Kemal Kılıçdaroğlu CHP mutlak butlan chp grup toplantısı tbmm başkanlığı Numan Kurtulmuş
