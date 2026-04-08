Özgür Özel: ‘Ara seçim yok’ sözü Anayasa ihlali”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Sarıyer’deki çalışma ofisinde Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş ve Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan ile ayrı ayrı bir araya geldi. Görüşmelerin ardından yapılan açıklamalarda anayasa, ara seçim, yargı kararları, ekonomik kriz ve uluslararası gelişmeler öne çıktı.

Özgür Özel, TİP heyetiyle yaptığı görüşmenin ardından, Türkiye’de anayasal yükümlülüklerin yerine getirilmediğini savunarak özellikle ara seçim tartışmasına dikkat çekti. Ara seçim kararının yürütmenin değil yasamanın yetkisinde olduğunu belirten Özel, “Ara seçim gündemimizde yok” şeklindeki açıklamaların yetki aşımı ve anayasanın ihlalianlamına geldiğini söyledi.

Özel ayrıca, tutuklu milletvekili Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi tarafından verilen kararların uygulanması gerektiğini vurgulayarak, Meclis’in bu konuda derhal adım atması gerektiğini söyledi.

“1 Mayıs Taksim’de kutlanmalı” çıkışı

Özel’in gündeminde 1 Mayıs da vardı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararlarına atıf yapan CHP lideri, 1 Mayıs’ın Taksim’de özgürce kutlanmasının hukuki bir hak olduğunu belirtti.

Siyasi atmosferi “otokratlar ve demokratlar” ayrımı üzerinden değerlendiren Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştirerek, demokratik güçlerin birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi.

“AK Parti seçimden kaçıyor” iddiası

Özel, olası bir ara seçimden iktidarın kaçtığını öne sürerek, bunun nedeninin oy kaybı korkusu olduğunu savundu. CHP lideri, yapılacak bir seçimde iktidarın gerilemesinin açıkça ortaya çıkacağını söyledi.

Erken seçim tartışmalarına da değinen Özel, seçim ittifaklarının konuşulması için henüz erken olduğunu ancak demokratik ittifakların kaçınılmaz hale geldiğini söyledi.

Numan Kurtulmuş’a çağrı

Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş’un sorumluluğuna dikkat çekerek, AYM ve AİHM kararlarının uygulanması konusunda daha net bir tutum alınması gerektiğini söyledi. CHP’nin 13 partiyle birlikte Kurtulmuş’u ziyaret edeceğini açıkladı.

EMEP görüşmesi: “Halkın gücü gösterilmeli”

EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan ile yapılan görüşmenin ardından konuşan Özel, ekonomik kriz ve hayat pahalılığına dikkat çekerek, iktidarın bu sorunlara çözüm üretmediğini savundu. Özel, “Halkın gücünü göstermek için adımlar atılması gerekiyor” dedi.

Seyit Aslan: “Daha fazla yan yana gelmeliyiz”

Seyit Aslan ise açıklamasında Türkiye’de demokratikleşme sorunlarına ve yargı süreçlerine dikkat çekti. CHP’li belediyelere yönelik operasyonları eleştiren Aslan, bunun siyasi olduğunu savundu.

Aslan ayrıca, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına değinerek uluslararası dayanışma çağrısı yaptı ve Türkiye’de de demokratik haklar için mücadelenin büyütülmesi gerektiğini söyledi.

Ekonomi ve özgürlükler vurgusu

EMEP lideri, yüksek enflasyon, düşük ücretler ve artan yaşam maliyetlerine dikkat çekerek milyonlarca vatandaşın geçim sıkıntısı yaşadığını belirtti. Gazeteciler ve siyasetçilere yönelik tutuklamaları eleştiren Aslan, ifade özgürlüğünün kısıtlandığını savundu.

1 Mayıs çağrısı

Her iki görüşmenin ortak başlıklarından biri de 1 Mayıs oldu. Aslan, işçi ve emekçileri meydanlara çağırarak, ekonomik ve demokratik taleplerin güçlü şekilde dile getirilmesi gerektiğini söyledi.