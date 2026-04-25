Özel: Haysiyet cellatlarını unutmayız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde düzenlenen Belediye Başkanları Buluşması’nda yaptığı konuşmada hem yerel seçim sürecine hem de son iki yılda yaşanan siyasi gelişmelere geniş yer verdi. Özel, belediye başkanlarının sahadaki çalışmalarını överken, partisinin iktidar hedefini ve karşılaştıklarını söylediği baskıları ayrıntılı şekilde anlattı.

Özel, konuşmasına belediye başkanlarına teşekkür ederek başladı. Türkiye’nin dört bir yanında görev yapan yerel yöneticilerin 2024 seçimlerinde “beklenmeyen bir başarı” ortaya koyduğunu belirten Özel, bu sürecin ortak emekle inşa edildiğini söyledi. Belediye başkanlarına hitaben “Hepinizle gurur duyuyoruz, bu yürüyüşün en önemli taşıyıcıları sizlersiniz” dedi.

Özel, asılsız iddialarla kendilerini hedef alan isimleri tek tek not edeceklerini ve iktidar olmalarının ardından bu kişilerin yargılanacağını söyledi. Özel, "Önce seçim sandığı açılacak, sonra sizin çeyiz sandığınız açılacak. Bu haysiyet cellatlarını unutursak şerefsiziz" dedi.

“Zor günlerin ardından yeniden ayağa kalktık”

Özgür Özel, partinin geçmiş seçim sürecine değinerek 2023 genel seçimlerinin ardından yaşanan moral kaybını hatırlattı. Seçmenle bağın zayıfladığı bir dönemde partinin yeniden toparlandığını belirten Özel, “Cumhuriyet Halk Partisi zor günlerin partisidir, düştüğü yerden kalkmasını bilir” diye konuştu.

Parti içinde yaşanan değişime de değinen Özel, yeni yönetim anlayışının geçmişle hesaplaşmadan, ancak geleceğe odaklanan bir çizgide ilerlediğini belirtti. Kadınlar ve gençlerin siyasette daha fazla yer almasını önemsediklerini söyleyen Özel, aday belirleme süreçlerinde anketler ve saha çalışmalarının belirleyici olduğunu vurguladı.

“Milletle birlikte karar verdik”

Yerel seçimlere giden süreçte aday belirleme yöntemlerine ilişkin detaylar veren Özel, sahada yapılan çalışmaların belirleyici olduğunu anlattı. “Millete danışarak, sahayı dinleyerek adaylarımızı belirledik” diyen Özel, bunun seçim başarısında kritik rol oynadığını söyledi.

Seçim gecesine de değinen Özel, sandık güvenliği çalışmalarına dikkat çekti. Sandık görevlilerine gönderilen mesajları hatırlatarak, “Sevinçle görevi bırakmayın, ıslak imzalı tutanakları almadan ayrılmayın” uyarısında bulunduklarını anlattı.

“Yerel iktidar, genel iktidarın anahtarıdır”

Özel, yerel seçimlerde elde edilen başarının sadece belediyelerle sınırlı olmadığını, bunun ülke yönetimine giden yolun başlangıcı olduğunu söyledi. “Bu anahtar sadece belediyelerin değil, gelecekteki iktidarın anahtarıdır” ifadelerini kullandı.

Belediyelerin sosyal politikalarına da geniş yer veren Özel, kreşler, öğrenci yurtları, kent lokantaları ve sosyal yardımlar üzerinden örnekler verdi. CHP’li belediyelerin sosyal destekleri artırdığını savunan Özel, “Bir kişiye verilen yardım beş katına çıktı” dedi.

“Saldırılar belediyelere değil halka yapılıyor”

Konuşmasında yargı süreçleri ve belediyelere yönelik soruşturmaları da gündeme getiren Özel, bazı belediye başkanlarının görevlerinden uzaklaştırıldığını ve tutuklu bulunduğunu belirtti. Bu süreci “siyasi baskı” olarak nitelendiren Özel, belediyelere yönelik operasyonların halkın hizmetlerine zarar verdiğini savundu.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu örneklerini veren Özel, bu süreçlerin “halkın iradesine müdahale” anlamı taşıdığını söyledi.

“Sandıkta hesaplaşma olacak”

Özgür Özel, konuşmasının önemli bölümünü hukuk ve demokrasi vurgusuna ayırdı. Partisine yönelik iddiaların yargı süreçlerinde karşılık bulmadığını savunan Özel, kamu zararına ilişkin suçlamaların da belgelenmediğini dile getirdi.

Bu süreçte yeni bir “hukuk mücadelesi yöntemi” geliştireceklerini söyleyen Özel, hukukçuların hazırladığı dosyaların bir sandıkta toplanacağını ve günün birinde bunun kamuoyu önünde değerlendirileceğini belirtti. “Sandık en geç 2028’de açılacak” dedi.

“Mücadeleye devam edeceğiz”

Konuşmasının son bölümünde birlik ve kararlılık mesajı veren Özel, belediye başkanlarına seslenerek mücadeleden geri adım atmayacaklarını söyledi. Yerel yönetimlerdeki başarıların iktidar yolunun temelini oluşturduğunu belirten Özel, “Milletin verdiği bayrağı taşımaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Özel, konuşmasını “Bu mücadele bugünün değil, yarının mücadelesidir. Hep birlikte iktidara yürüyeceğiz” sözleriyle tamamladı.

