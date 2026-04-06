CHP'den DEM Parti ziyareti: "Toplum erken seçim beklentisindeyse biz hazırız"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları'ı DEM Parti Genel Merkezi'nde ziyaret etti.

Görüşme DEM Parti’nin Balgat’taki binasında gerçekleşti. DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki ve Merkez Yürütme Kurulu (MKY) üyesi Elif Bulut, Özel ve beraberindeki heyeti kapıda karşıladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Genel Başkan Yardımcıları Gökçe Gökçen ve Sezgin Tanrıkulu eşlik etti.

Toplantıda Barış ve Demokratik Toplum Süreci ile CHP’nin ara seçim çağrısı ele alındı.

"Süreçte adım atılmıyor"

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel görüşme sonrası ortak açıklama yaptı.

Kayyımların hala görevde olmasına tepki gösteren Özgür Özel, çözüm sürecine ilişkin şunları söyledi:

"Numan Bey, komisyon raporunun her partinin katkısıyla hazırlandığını söylüyor ama Hatay'ın milletvekili Can Atalay orada yok. Yapılması gereken iş, Numan Bey'in haklı talimatıyla milletvekili kütüğüne Can Atalay'ın eklenmesi lazım, bu adım bile atılmış değil. Hâlâ kayyımlar oturuyor. Hep birlikte rapora kayyım uygulamasını sonlandırmak lazım yazdık ama bu konuda da hiçbir adım atılmıyor. Bu konuda tavrımız net. Önümüzdeki günlerde sayın Numan Kurtulmuş'tan randevu talep edeceğim ve kendileriyle bir görüşme yapacağız. Kendisinin atması gereken adımları kendisiyle de müzakere etme imkanı bulacağım."

Seçimin yaklaştığını hatırlatan Özel, tüm muhalefet partilerine seslenerek "Demokratikleşme konusunda uzlaşma içinde olunması gerekiyor. Adil ve serbest seçimler ve anayasal demokrasi üzerinde uzlaşmamız lazım. Bu konuda tüm siyaset kurumunda dayanışma talebini diğer siyasi partilere de ilettik" dedi.

Ara seçim formülü

Ara seçim tartışmalarına değinen Özel, çeşitli formüllere ilişkin şunları söyledi: "Anayasaya göre ara seçim ilk 30 ay ve son 1 yılda yapılamaz. Onun dışında TBMM'de boşalma olması halinde ara seçime gidilir diyor. Boşalan üye sayısı toplam sayının 5'te 1'i olursa 30 ay da beklenmez diyor. Şu an 8 milletvekili boşta. Bir an önce TBMM'nin boşalan sandalyeler için ara seçim kararı alması ve TBMM Başkanının üzerine düşeni yapması zorunludur."

Özel, ara seçim kararı alındıktan sonra başka milletvekili istifaları olacağını da "Ara seçim olduğunda milletvekili istifası düşünüyoruz. Özellikle AK Parti’nin milletin iradesine saldırdığı her yerde daha çok seçmen fikrini söylesin diye düşünüyoruz" diyerek ifade etti.

DEM Parti'den 'CHP operasyonu' tepkisi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ardından konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "CHP belediyelerine sistematik operasyonlar hukuki değil siyasidir. Siyaseti dizayn etme operasyonudur" dedi.

Yargının siyaseti dizayn etme çabasının bir 'demokrasi eksikliği' olduğunu belirten Hatimoğulları, şöyle konuştu:

"Milyonlar aç. İktidar kiminle uğraşıyor? Muhalefeti zayıflatmakla uğraşıyor. Muhalefeti yargı yoluyla zayıflatma peşindeler, baskıyla zayıflatma peşindeler. Muhalefetin içindeki dayanışmayı bölme peşindeler. Yargıyı muhalefetin üzerinde Demokles'in kılıcı gibi sallandırmaya da devam ediyorlar. Yargı krizi bir demokrasi krizidir. Suç iddiaları varsa, seçilmişlerin hepsi yerli yerinde duruyor, görevleri başında duruyorlar. Defaatle ifade ettik, seçilmişler tutuksuz bir şekilde yargılanmalıdır. Ve bugün başta Sayın Ekrem İmamoğlu olmak üzere bütün seçilmiş belediye başkanları serbest bırakılmalıdır. Kayyımlar ortadan kaldırılmalı, seçilmiş belediye eş başkanları ve belediye başkanları hızla görevlerine iade edilmelidir." "Aynı şekilde yine memleketim Hatay'ın milletvekili olan sevgili Can Atalay'ın hapiste tutulması şu anda bir anayasal suçtur. AİHM kararına rağmen, AYM kararına rağmen hala hapishanede tutulması bir suçtur. Halkın iradesini yok saymaktır, seçilmişi yok saymaktır. Ve bugün demokrasinin karşı karşıya kaldığı en önemli tehlike, olmazsa olmaz olan seçme ve seçilme hakkının yurttaşın elinden alınması. Böyle bir uygulamayla karşı karşıyayız ve bu uygulama derhal bitirilmelidir. CHP belediyelerine sistematik operasyonlar hukuki değildir, siyasidir. Siyaseti dizayn etme hamleleridir ve biz DEM Parti olarak başından beri bunun karşısında olduğumuzun belirtmek isterim."

Can Atalay'ın TBMM'de olması gerektiğini vurgulayan Hatimoğulları, "Toplum genel anlamda bir erken seçim beklentisi içindeyse bizler DEM Parti olarak bu çerçevede olası bir seçime hazırız" dedi.

Özel ve İmamoğlu'na teşekkür

Hatimoğulları, süreçle ilgili ise İmamoğlu ve Özel'e teşekkür ederek "Bu süreç AKP-DEM Parti arasına sıkıştırılmış bir diyalog hattı ile değil tüm kesimlerin katılmasıyla başarılı olabilir. Gerçekten başından beri bu süreci büyük bir samimiyetle desteklediler ama daha fazla şey yapmamız gerekiyor. Bu süreci ilerletmemiz gerekiyor" çağrısını yaptı.

Hatimoğulları, komisyon raporundan sonra atılması beklenen yasal adımlarla ilgili ise "Komisyon çalışmasını tamamladı ve parlamentoya sundu. Siyaset karar vermediği müddetçe komisyon kendi kendine toplanıp yasa çıkarmaz. Bizler 'bazı taslaklar hazırlandı' şeklinde haberler alıyoruz ama bunların içeriğini bilmiyoruz. Bu yasanın kapsayıcı olması gerekiyor" diye konuştu.

"Öcalan'ın evi müze olsun isteriz"

Hatimoğulları, son olarak PKK lideri Abdullah Öcalan'ın Urfa Halfeti'de doğduğu evin müze yapılacağına yönelik iddiaları da şöyle yanıtladı: "Sayın Öcalan'ın doğduğu evin müze olmasını isteriz. Bununla ilgili girişimler oluyor. İmralı'da bir konutun yapıldığını biliyoruz. Buradaki mesele eski bir konuttan alınıp yeni bir konuta alınması değil. Bu sürecin başlatıcısı ve en önemli aktörü olarak Sayın Öcalan'ın özgür koşullarda yaşayabileceği ve siyasetçilerle, gazetecilerle görüşebileceği bir imkân yaratılması lazım."

