Özel'den İsrail'e tepki: Hadsizlik

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı partinin Genel Merkezi'nde ziyaret etti.

Özel ve Özdağ, görüşmenin ardından açıklama yaptı.

Siyasi Etik Yasası'ne dair konuşan Özel, "Biz diyoruz ki 'Ekrem İmamoğlu siyasette zenginleşmemiştir, hatta yoksullaşmıştır siyasete girdiği günden beri. Açıklansın, Özgür Özel’inki açıklansın.' Ümit Özdağ fazlasını söylüyor, tüm siyasi liderler fazlasını söylüyor. Erdoğan duymazdan geliyor. Niye acaba?" dedi.

Ara seçim

Ara seçim talebini yineleyen Özel, şöyle dedi:

”Hatay, Afyon, Kastamonu, Adıyaman, Kocaeli, İstanbul birinci bölge; çok net. Bunların hepsinde son seçimde AK Parti birinci partiydi. Gücünden emin olsa, sandıktan kaçmıyor olsa, ‘Gelin yapalım ara seçimi’ dese, bu yedi sandalyenin yedisini de, sekiz sandalyenin sekizini de son seçimdeki gücü olsa, son seçim sonuçlarına göre kazanabiliyorken, şu anda anketlerde görüyor ki hiçbirinde birinci parti değildir ve hiçbirinde milletvekili çıkaracak takati kalmamıştı. Erdoğan, bu yüzden sandıktan korkmaktadır, milletten kaçmaktadır. Ben bu çağrımı bir kez daha söylüyorum. Erdoğan, tarihe anayasanın zorunlu kıldığı bir ara seçimden kaçan bir lider olarak geçecektir. Yok, böyle geçmek istemiyorsa o sandığı ya getirecektir, ya getirecektir."

“İsrail’den yana tek bir CHP’li bulamazlar”

Açıklamanın ardından basın mensularının sorularını yanıtlayan Özel, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ve İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi.

Özel, "Tam bir hadsizlik. Eli kanlı ve bebekleri katleden, çocukları öldüren, masum insanları öldüren bir soykırımcının, meseleyi Türkiye’deki bir siyasetçiye, Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanlığı görevini sürdüren birisi hedef alarak yaptığı açıklama tam bir hadsizliktir" diye konuştu.

Özel, şöyle dedi:

"Ayrıca orada Cumhuriyet Halk Partisi'nin iki sayın belediye başkanını ve önceki genel başkanını işaretlemek suretiyle ne murat ediyorsa, o murat ettiği şeye ermesi mümkün değildir. Orada işaretlenen tüm CHP’lilerden de Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm üyelerinden de içerdeki siyasi rekabet bir yana, İsrail’e ve el kanlı bir yönetime en ufak bir paye çıkmaz. Yanlarına hiçbir şey kalmaz. Bu konuda İsrail’in karşısında Türkiye tam olarak bir ve bütün şekilde aynı tarafta masumların tarafında durmaktadır. İsrail’den taraf olacak hiçbir Cumhuriyet Halk Partiliyi bulamazlar."

