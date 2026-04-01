HABER
YT: Yayın Tarihi: 01.04.2026 12:57 1 Nisan 2026 12:57
 ~  SG: Son Güncelleme: 01.04.2026 13:00 1 Nisan 2026 13:00
Okuma Okuma:  2 dakika

CHP’den Aile Bakanlığı’na “3 aylık karne”: “Hak ihlalleri alarm veriyor”

CHP’nin raporunda çocuklara yönelik istismar, ihmal ve çocuk işçiliği de önemli başlıklar arasında yer aldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

CHP’den Aile Bakanlığı’na “3 aylık karne”: “Hak ihlalleri alarm veriyor”
Fotoğraf: CHP Basın

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aile ve Sosyal Hizmetler Politikalar Kurulu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na yönelik 2026 yılının ilk üç ayını kapsayan “karne” raporunu kamuoyuyla paylaştı. Açıklamada, Türkiye’de özellikle kadınlar, çocuklar, engelliler ve yaşlılar açısından hak ihlallerinin “yoğunlaştığı ve sistematik hale geldiği” vurgulandı.

“Bir yılı beklemek mümkün değil”

Kurul tarafından yapılan açıklamada, daha önce yıllık olarak paylaşılan değerlendirmelerin artık üç aylık periyotlara indirildiği belirtilerek, “Hak ihlalleri öylesine ağır ve yaygın ki bir yılı beklemek ne zamana ne de vicdana sığıyor” denildi.

Çocuklara yönelik ihmal ve istismar vurgusu

CHP’nin raporunda çocuklara yönelik istismar, ihmal ve çocuk işçiliği de önemli başlıklar arasında yer aldı.

  • Ankara’da gece kulübünde yaşanan istismar vakasının ihbar sonrası ortaya çıktığı
  • Meclis’te staj yapan çocukların dahi istismara uğradığı
  • Ocak ayında en az 4 çocuğun iş cinayetlerinde hayatını kaybettiği ifade edilerek, “Çocuklar hem korunamıyor hem de güvencesiz koşullarda ölüme sürükleniyor” denildi.

Engelli ve yaşlı politikalarına eleştiri

Raporda, engelli bireylerin haklarında geriye gidiş yaşandığı savunuldu.

  • 27 yaş üstü engellilerin eğitim hizmetlerinden çıkarılması
  • Evde bakım yardımı koşullarının zorlaştırılması
  • Engelli maaşlarının yetersiz kalması

eleştirilirken, bu durumun “hakların keyfi biçimde geri alınabildiğini gösterdiği” belirtildi.

Yaşlılara ilişkin bölümde ise düşük emekli maaşları ve barınma sorunları gündeme getirildi. Emeklilerin temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığı ve sağlıksız koşullarda yaşamak zorunda kaldığı ifade edildi.

Bakanlığa ve hükümete çağrı

CHP, Mahinur Özdemir Göktaş başkanlığındaki Bakanlığı “sorumluluk almamakla” eleştirerek, sosyal devlet mekanizmalarının yeniden güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Açıklamanın sonunda şu mesaj verildi:

  • Kadınların, çocukların, engellilerin ve yaşlıların korunamadığı
  • Hakların güvence altında olmadığı
  • Cezasızlığın yaygınlaştığı

bir düzenin kabul edilemeyeceği belirtilerek, “Sosyal devleti yeniden inşa edeceğiz, herkes için eşit ve güvenli bir yaşam sağlayacağız” denildi.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
CHP kadın kolları aylin nazlıaka aile bakanlığı
