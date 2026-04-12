Özel, SOL Partiyi ziyaret etti: Anayasanın bazı maddeleri uygulanıp bazıları yok sayılıyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, SOL Parti Genel Başkanı Önder İşleyen ile SOL Parti Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Özel, hem ekonomik gelişmelere hem de siyasi gündeme dair konuştu.

"Emekli maaşlarına zam zorunlu hale geldi"

Özel, ziyaretin amacını “Türkiye’nin temel sorunlarını ele almak ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunmak” olarak özetlerken, özellikle son dönemde yaşanan ekonomik gelişmelerin toplum üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Artan akaryakıt, elektrik ve doğalgaz fiyatlarının doğrudan vatandaşa yansıtıldığını belirten Özel, “yeni bir enflasyon dalgası yaratıldığını” ifade etti. Bu süreçte asgari ücret ve emekli maaşlarına ara zam yapılmasının zorunlu hale geldiğini vurguladı.

Siyasi gündeme ilişkin değerlendirmelerinde ise anayasa tartışmalarına sert sözlerle değinen Özel, şu ifadeleri kullandı:

“Anayasanın bazı maddelerinden güç alıp bazı maddelerini yok saydığı bir anayasasızlaştırma sürecine itiraz ediyoruz.”

Ara seçim tartışmaları üzerinden iktidara yüklenen Özel, anayasanın açık hükümlerine rağmen seçimlerin yapılmamasını eleştirdi. Bu durumun siyasi hesaplarla ilgili olduğunu savunan Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı doğrudan hedef alarak şunları söyledi:

“Bu, Erdoğan’ın toplumdaki desteğinin ortadan kalktığının görülmesine engel olma çabasıdır; o yüzden kaçıyor seçimlerden.”

Özel, seçimlerin yapılmamasının demokrasi açısından ciddi bir sorun olduğunu belirterek, geçmişte iktidara oy veren seçmenlerin de bu tabloyu görmesi gerektiğini söyledi.

Muhalefet partileri arasındaki iş birliği konusuna da değinen Özel, önümüzdeki sürecin klasik siyasi rekabetten farklı olabileceğini ifade etti. Demokrasi vurgusunu öne çıkaran Özel, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Önümüzdeki seçimler otokrasi ile demokrasi arasında bir tercih olacak. Önce demokrasiyi savunacağız, sonra rekabet yaparız.”

Özel, son olarak şunları söyledi:

“Erdoğan’ın maçı kaybedeceği zaman topu kesip maçı bitirmeye çalıştığı yerde biz sahamızı ve topu koruyacağız, sonra kendi içimizde rekabet ederiz.”

