YT: Yayın Tarihi: 06.04.2026 15:41 6 Nisan 2026 15:41
 ~  SG: Son Güncelleme: 06.04.2026 15:44 6 Nisan 2026 15:44
Okuma Okuma:  1 dakika

Uşak Belediyesi’nde yönetim CHP’de kaldı

Uşak Belediye Meclisi’nde 20 CHP, 9 AKP, 2 İYİ Parti ve 1 MHP’li üye yer alıyor.

BİA Haber Merkezi

* Hatice Terekeci

Uşak Belediye Meclisi, Özkan Yalım’ın görevden uzaklaştırılmasının ardından başkanvekili seçimi için toplandı. Oylamada CHP’nin adayı Hatice Terekeci Özkan belediye başkanvekilliğine seçildi. Bu sonuçla belediye yönetimi CHP’de kaldı.

Ne olmuştu?

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, 27 Mart’ta 12 kişiyle birlikte gözaltına alındı. Savcılık, Yalım’ı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti. Mahkeme de 30 Mart’ta tutuklanmasına karar verdi.

CHP Sözcüsü Zeynel Emre, otel odasında çekilen görüntüler nedeniyle Özkan Yalım’ın parti üyeliğini askıya aldıklarını açıkladı. Parti yönetimi ayrıca iki hukukçuyu görevlendirdi ve ayrıntılı bir inceleme başlattı. Son olarak Yalım’ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti.

Uşak Belediye başkanı Özkan Yalım tutuklandı
Uşak Belediyesi'ne operasyon: Başkan Özkan Yalım dahil 11 kişi gözaltında
(EMK)

özkan yalım Hatice Terekeci Özkan Uşak Belediyesi
