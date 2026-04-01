CHP kurultay davası 6 Mayıs’a ertelendi

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan davada yargılama Ankara’da sürdü, mahkeme duruşmayı 6 Mayıs’a bıraktı.

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, aralarında Ekrem İmamoğlu, Rıza Akpolat, Cemil Tugay ve Özgür Çelik’in bulunduğu 12 sanık “oylamaya hile karıştırma” suçlamasıyla yargılanıyor. Sanıklar hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Dava, yalnızca ceza yargılaması açısından değil, aynı kurultaya ilişkin süren “mutlak butlan” tartışmaları nedeniyle siyasi açıdan da önem taşıyor. Duruşmaya bazı sanıklar ve avukatlar salonda katılırken, bazı isimler SEGBİS üzerinden bağlandı.

“Görüşme ve para iddiaları asılsız”

Sanıklardan Mehmet Kılıçaslan, İzmir delegesiyle herhangi bir görüşme yapmadığını ve para almadığını belirterek suçlamaları reddetti. Avukatı, müvekkiline yönelik para iddialarının MASAK kayıtlarıyla da çürütüldüğünü, ortada somut bir kanıt bulunmadığını savundu.

CHP Meclis Üyesi Hüseyin Yaşar da kendisine yöneltilen rüşvet ve baskı iddialarını reddetti. Delegelerle yapılan görüşmelerin olağan siyasi temaslar olduğunu, kimseye oy baskısı yapılmadığını vurguladı. Hakkındaki suçlamaların kişisel husumetten kaynaklandığını dile getirdi.

CHP Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya, oyunu Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yana kullandığını ve bunun görüntülerle sabit olduğunu ifade etti.

CHP Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş ise Özgür Özel’i açık şekilde desteklediğini hatırlattı, bu tercihin suç gibi gösterilmesine tepki gösterdi.

Tanıklar çelişkili konuştu

Duruşmada dinlenen tanıklardan bazıları para dağıtıldığı yönünde iddialar ortaya attı. Bitlis delegesi Veysi Uyanık, çeşitli görüşmelerde para ve kart dağıtımı yapıldığını öne sürdü.

SEGBİS üzerinden ifade veren bir diğer tanık Ferhat İşçimen ise herhangi bir para alışverişine tanık olmadığını söyledi.

Tanık Mehmet Sevigen de olaylara doğrudan tanıklığı bulunmadığını belirtti.

Suç duyurusu talebi reddedildi

Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Çağlar Çağlayan, para aldıklarını söyleyen tanıklar hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep etti. Mahkeme heyeti bu talebi kabul etmedi.

Heyet, bir sonraki duruşmada bazı sanıkların dinlenmesine karar vererek yargılamayı 6 Mayıs’a erteledi.

Mahkeme, dosyanın İstanbul’da görülen ve çok sayıda sanığın yer aldığı başka bir davayla birleştirilmesi yönündeki girişimden sonuç alamadı. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi birleşmeye onay vermedi, dosyalar ayrı yürütülmeye devam edecek.

Tartışmanın odağında “mutlak butlan” var

Dava, 4-5 Kasım 2023’te yapılan kurultaya dayanıyor. Kurultayda genel başkanlık yarışını Özgür Özel kazandı.

Açılan davalarda, delegelerin oylarının çeşitli vaat ve menfaatler karşılığında yönlendirildiği iddia ediliyor.

Hukukta “mutlak butlan” kararı çıkması halinde kurultayın tüm sonuçlarının geçersiz sayılması ve partinin yeniden kurultaya gitmesi ihtimali gündeme gelebilir. Ancak böyle bir kararın kesinleşmeden doğrudan sonuç doğurmayacağı da vurgulanıyor.

