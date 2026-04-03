ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 03.04.2026 11:21 3 Nisan 2026 11:21
 ~  SG: Son Güncelleme: 03.04.2026 11:37 3 Nisan 2026 11:37
Okuma Okuma:  2 dakika

CHP'li Tanrıkulu'ndan Diyarbakır ziyareti öncesi Gürlek'e iki 'Demirtaş' sorusu

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır'a ziyarette bulunacak olan Adalet Bakanı Akın Gürlek'e, Selahattin Demirtaş'ın hakkındaki AİHM kararını hatırlattı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
CHP'li Tanrıkulu'ndan Diyarbakır ziyareti öncesi Gürlek'e iki 'Demirtaş' sorusu

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır'a ziyarette bulunacak olan Adalet Bakanı Akın Gürlek'e, Selahattin Demirtaş'ın durumuyla ilgili sorular yöneltti.

Tanrıkulu, Demirtaş'ın Diyarbakır Barosu Üyesi olduğunu hatırlattığı açıklamasında "Selahattin Demirtaş ile ilgili olarak AİHM kararı var. Bu kararın uygulatılması konusunda Adalet Bakanı olarak bir çabanız olacak mı? Ne düşünüyorsunuz?" diye sordu.

Gürlek'e iki 'Demirtaş' sorusu

Tanrıkulu, Adalet Bakanı Gürlek'e şöyle seslendi:

"Sayın Adalet Bakanı yarın Diyarbakır'da olacak. Ben de Diyarbakır'dayım. Kendisine bu kentle ilgili olarak iki sorum var: İlk olarak, Diyarbakır Barosu Üyesi, Diyarbakır'da avukatlık yapan, yapmış olan Diyarbakır'da gözaltına alınan Selahattin Demirtaş. Selahattin Demirtaş'ı, kendisi ağır ceza mahkemesi başkanıyken yargıladı. Ve bana göre tamamen hukuka aykırı bir biçimde, hızla o tarihe kadar propagandadan verilmiş en yüksek cezayı verdi. 4 Yıl 8 ay. O duruşmaların tümünü izledim. İstinafta kesinleşti. Şimdi Anayasa Mahkemesinin önünde bekliyor. Acaba kendisi bu davayla ilgili ne düşünüyor? Kendisi Adalet Bakanı; Selahattin Demirtaş'la ilgili olarak uygulanmayan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı var. Bu konudaki düşüncesi nedir? Mahkemelerin bu kararı uygulaması noktasında kendisi ne düşünüyor?

Tanrıkulu ikinci soru olarak ise şunları yönlendirdi:

"Yarın üniversitede olacak kendisi, üniversiteyi ziyaret edecek. Bu hafta içerisinde Dicle Üniversitesi Rektörlüğü, bizim de talebimiz olan, Dicle Üniversitesi Araştırma Hastanesinin yeniden yapımı konusunda bir sözleşmeye imza attı. Bu hastanenin yapılması lazım. En iyi şekilde yapılması lazım. Teknolojiye en uygun şekilde yapılması lazım. Sayın Bakan, ihaleler konusunda çok hassas, o hassasiyetini başsavcılığı döneminden biliyoruz. Bu ihale konusunda, şeffaflığı konusunda ve yasaya aykırılığı konusunda Diyarbakır'da yaygın kanaat var. Şu anda aktif siyasette olmayan bazı siyasetçilerin bunun arkasında olduğu noktasında yaygın şikayetler var, yaygın kanaatler var. Kanuna aykırı şekilde yapıldığı konusunda yaygın şikayetler var. Büyük bir ihale. Bu ihalenin neden ihale yasasına tabi bir biçimde açık ihale yöntemiyle yapılmadığını acaba Sayın Rektöre sorabilir mi?"

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
Sezgin Tanrıkulu akın gürlek TBMM Selahattin Demirtaş
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git