CHP'li Tanrıkulu'ndan Diyarbakır ziyareti öncesi Gürlek'e iki 'Demirtaş' sorusu

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır'a ziyarette bulunacak olan Adalet Bakanı Akın Gürlek'e, Selahattin Demirtaş'ın durumuyla ilgili sorular yöneltti.

Selahattin Demirtaş’a hapis cezası: Barış umuduna darbe

Tanrıkulu, Demirtaş'ın Diyarbakır Barosu Üyesi olduğunu hatırlattığı açıklamasında "Selahattin Demirtaş ile ilgili olarak AİHM kararı var. Bu kararın uygulatılması konusunda Adalet Bakanı olarak bir çabanız olacak mı? Ne düşünüyorsunuz?" diye sordu.

SAYIN ADALET BAKANI DİYARBAKIR'DA OLACAK, İKİ SORUM VAR:



— Sezgin Tanrıkulu (@MSTanrikulu) April 2, 2026

Gürlek'e iki 'Demirtaş' sorusu

Tanrıkulu, Adalet Bakanı Gürlek'e şöyle seslendi:

"Sayın Adalet Bakanı yarın Diyarbakır'da olacak. Ben de Diyarbakır'dayım. Kendisine bu kentle ilgili olarak iki sorum var: İlk olarak, Diyarbakır Barosu Üyesi, Diyarbakır'da avukatlık yapan, yapmış olan Diyarbakır'da gözaltına alınan Selahattin Demirtaş. Selahattin Demirtaş'ı, kendisi ağır ceza mahkemesi başkanıyken yargıladı. Ve bana göre tamamen hukuka aykırı bir biçimde, hızla o tarihe kadar propagandadan verilmiş en yüksek cezayı verdi. 4 Yıl 8 ay. O duruşmaların tümünü izledim. İstinafta kesinleşti. Şimdi Anayasa Mahkemesinin önünde bekliyor. Acaba kendisi bu davayla ilgili ne düşünüyor? Kendisi Adalet Bakanı; Selahattin Demirtaş'la ilgili olarak uygulanmayan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı var. Bu konudaki düşüncesi nedir? Mahkemelerin bu kararı uygulaması noktasında kendisi ne düşünüyor?

Tanrıkulu ikinci soru olarak ise şunları yönlendirdi:

"Yarın üniversitede olacak kendisi, üniversiteyi ziyaret edecek. Bu hafta içerisinde Dicle Üniversitesi Rektörlüğü, bizim de talebimiz olan, Dicle Üniversitesi Araştırma Hastanesinin yeniden yapımı konusunda bir sözleşmeye imza attı. Bu hastanenin yapılması lazım. En iyi şekilde yapılması lazım. Teknolojiye en uygun şekilde yapılması lazım. Sayın Bakan, ihaleler konusunda çok hassas, o hassasiyetini başsavcılığı döneminden biliyoruz. Bu ihale konusunda, şeffaflığı konusunda ve yasaya aykırılığı konusunda Diyarbakır'da yaygın kanaat var. Şu anda aktif siyasette olmayan bazı siyasetçilerin bunun arkasında olduğu noktasında yaygın şikayetler var, yaygın kanaatler var. Kanuna aykırı şekilde yapıldığı konusunda yaygın şikayetler var. Büyük bir ihale. Bu ihalenin neden ihale yasasına tabi bir biçimde açık ihale yöntemiyle yapılmadığını acaba Sayın Rektöre sorabilir mi?"

