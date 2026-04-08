İKLİM KRİZİ
YT: Yayın Tarihi: 08.04.2026 13:00 8 Nisan 2026 13:00
 ~  SG: Son Güncelleme: 08.04.2026 13:08 8 Nisan 2026 13:08
Okuma Okuma:  2 dakika

CHP’li Ömer Fethi Gürer’den ‘zirai don’ uyarısı

CHP’li Gürer, Tarım ve Orman Bakanlığı’na seslenerek ‘Don olursa üreticiye ot, çöp, lastik yakmanın dışında hangi yolu gösterdiniz?’ dedi.

BİA Haber Merkezi

*CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer. (Fotoğraf: TBMM)

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, meteorolojik verilere göre Türkiye’de zirai don riski bulunduğuna dikkati çekerek, bu konuda Tarım ve Orman Bakanlığına çağrı yaptı.

Gürer, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye’nin tarım politikalarına ve zirai don riskine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye 2025'i tahılda yüzde 12,3, meyvede yüzde 30,9 üretim düşüşüyle kapattı
KURAKLIK, DON VE VERİMSİZLİK BİTKİSEL ÜRETİMİ VURDU
Türkiye 2025'i tahılda yüzde 12,3, meyvede yüzde 30,9 üretim düşüşüyle kapattı
26 Aralık 2025

Ülkeyi yönetenlerin üreticinin yanında duran politikalar oluşturmadığını savunan Gürer, “Türkiye’nin gıda arzında yaşayabileceği sorunları muhalefet olarak hatırlatmamızın görev olduğunu düşünerek bunları biz söylüyoruz” dedi.

Gürer, meteorolojik verilere göre Türkiye’de zirai don riskinin bulunduğunu kaydederek, bu nedenle tarımsal ürünlerde sorun yaşanabileceğini anlattı.

Zirai don felaketinin maliyeti 21 milyar TL
Zirai don felaketinin maliyeti 21 milyar TL
29 Mayıs 2025

Tarım ve Orman Bakanlığı’na seslenen Gürer, şu ifadeleri kullandı:

“Bu konuda ne yaptınız, hangi bilinçlendirmeyi sağladınız? Don olursa üreticiye ot, çöp, lastik yakmanın dışında hangi yolu gösterdiniz? Buna yönelik hangi bölgede, hangi eğitimi, çalışmayı gerçekleştirdiğinizi söyleyin ki zirai don o bölgelerde olursa söylediğinizin ve anlattığınızın ne kadar gerçekleştiğini birlikte görelim.”

CHP’li Gürer, girdi maliyetlerindeki artışın üreticiyi zora soktuğunu dile getirerek, üreticilere sahip çıkılması çağrısında bulundu.

“Zirai don, iktidar tarafından yeterince ciddiye alınmıyor”
“Zirai don, iktidar tarafından yeterince ciddiye alınmıyor”
28 Mayıs 2025

Zirai don nedir?

Sıcaklığın 0°C’ın altına düşmesiyle veya bu seviyeye yaklaşmasıyla ortaya çıkan, tarımsal üretimi tehdit eden ciddi bir doğa olayıdır. Bitkisel üretimde en büyük risklerden biri olan don, özellikle ilkbaharda meydana geldiğinde meyve, sebze ve genç sürgünlerde ciddi zararlara yol açar. Bu nedenle don olayının önceden tahmini, üreticiler için hayati öneme sahiptir. Aksi takdirde bir yıllık emek büyük ölçüde heba olabilir.

Geçtiğimiz yıl 9-13 Nisan tarihleri arasında Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle birlikte son yılların en büyük zirai don olaylarından biri yaşandı. Bu süreçte 36 ilde tarımsal üretim ciddi şekilde zarar gördü.

(VC)

ilgili haberler
Özel, TİP ve EMEP Genel Başkanları ile görüştü, gündem: Ara seçim, 1 Mayıs, ekonomi
Bugün 14:07
/haber/ozel-tip-ve-emep-genel-baskanlari-ile-gorustu-gundem-ara-secim-1-mayis-ekonomi-318482
KURAKLIK, DON VE VERİMSİZLİK BİTKİSEL ÜRETİMİ VURDU
Türkiye 2025'i tahılda yüzde 12,3, meyvede yüzde 30,9 üretim düşüşüyle kapattı
26 Aralık 2025
/haber/turkiye-2025-i-tahilda-yuzde-12-3-meyvede-yuzde-30-9-uretim-dususuyle-kapatti-314998
Uzmanlar uyarıyor: Tarımda ürün yelpazesi değişmek zorunda
27 Kasım 2025
/haber/uzmanlar-uyariyor-tarimda-urun-yelpazesi-degismek-zorunda-313906
“Çiftçi, zirai don ödemesinde hayal kırıklığı yaşadı”
15 Eylül 2025
/haber/ciftci-zirai-don-odemesinde-hayal-kirikligi-yasadi-311511
Zirai don felaketinin maliyeti 21 milyar TL
29 Mayıs 2025
/haber/zirai-don-felaketinin-maliyeti-21-milyar-tl-307875
Zirai don ekonomiyi üşütür mü?
17 Nisan 2025
/yazi/zirai-don-ekonomiyi-usutur-mu-306543
Zirai don 36 ili etkiledi, ürünler zarar gördü
14 Nisan 2025
/haber/zirai-don-36-ili-etkiledi-urunler-zarar-gordu-306410
