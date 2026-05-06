HABER
YT: Yayın Tarihi: 06.05.2026 14:28 6 Mayıs 2026 14:28
 ~  SG: Son Güncelleme: 06.05.2026 15:06 6 Mayıs 2026 15:06
Okuma Okuma:  2 dakika

Yusuf Tekin'den MESEM savunması: Kaza ihtimali var diye vazgeçemeyiz

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, MESEM’lere yönelik eleştirilere “Kaza ihtimali var diye mesleki eğitimden vazgeçmek doğru değil” sözleriyle yanıt verdi.

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

19 Mayıs dolayısıyla 81 kentte mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına “Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik” temasıyla etkinlikler gerçekleştiriliyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bu kapsamda Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti.

Burada basın mensuplarına açıklama yapan Tekin, muhalefetin ve eğitimcilerin çocuk ölümleriyle gündeme gelen Mesleki Eğitim Merkezleri’ne (MESEM) yönelik eleştirilerine yanıt verdi.

MESEM nedir?
"Kaza ihtimali var diye vazgeçmek doğru değil"

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, Tekin 223 bin işletmeye öğrenci gönderildiğini belirterek, öğretmenlerin haftada bir işletmeleri ziyaret ettiğini söyledi. İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili şikayetlerde sözleşmelerin feshedildiğini savunan Tekin, bu yıl yaklaşık 23 bin işletmeyle sözleşmenin iptal edildiğini ifade etti.

Tekin, buna rağmen "kazaların" yaşandığını söyleyerek şöyle konuştu:

"Yoğun tedbirlerimizi alıyoruz, buna rağmen kazalar oluyor. Büyük işletmelerde de oldu, küçük işletmelerde de oluyor. ‘Kaza olma ihtimali var’ diye mesleki eğitimden, çocuklarımızın kendini geliştirmesinden vazgeçelim demek doğru değil."

"MESEM'li arkadaşımızın ustası, çocuklar 1 Mayıs'a gitmesin diye ek mesai koydu"
En az 17 çocuk yaşamını yitirdi

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin (İSİG) verilerine göre, 2025’te MESEM kapsamında çalıştırılan en az 17 çocuk yaşamını yitirdi. Son olarak 1 Mayıs’ta bir çocuk, MESEM kapsamında çalıştırıldığı pastanede yaşamını yitirdi.

MESEM öğrencileri: Şiddet görüyoruz, kaza geçiriyoruz, okula gidemiyoruz
Sözleşmeler ve yasalar ne diyor?

Anayasa'da ise bu durum şöyle tarif ediliyor;

4857 sayılı İş Kanununun 71. maddesine göre, 18 yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçiler bakımından yasak olan işler ile 15 yaşını tamamlamış, ancak 18 yaşını tamamlamamış genç işçilerin çalışmasına izin verilecek işler, 14 yaşını bitirmiş ve ilköğretimini tamamlamış çocukların çalıştırılabilecekleri hafif işler ve çalışma koşullarına ilişkin usul ve esasları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Genç işçi: 15 yaşını tamamlamış, ancak 18 yaşını tamamlamamış kişi,

Çocuk işçi: 14 yaşını bitirmiş, 15 yaşını doldurmamış ve ilköğretimini tamamlamış kişidir.

Türkiye'nin 14 Eylül 1990’da imzaladığı ve Mayıs 1995’te yürürlüğe giren Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 19, 28 ve 32. maddeleri de çocukların çalıştırılmaması konusunda oldukça net.

MESEM'lerde yaşanan ihlallere karşı hakkınızı nasıl arayabilirsiniz?

İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi'nin bu konuda iki ayrı rehberi bulunuyor.

“Aileler ve Uygulayıcılar için MESEM Öğrencilerinin Hak Arama Rehberi” için tıklayınız.

“MESEM Öğrencileri İçin Hak Rehberi?” çocuk dostu broşür için tıklayınız.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
MESEM Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin çocuk işçiliği İSİG
