İstanbul Barosu’ndan çocuk işçiliği ve MESEM dosyası

İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi tarafından hazırlanan, çocuk işçiliği ile Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) uygulamalarını odağına alan “23 Nisan Özel Yayını” yayımlandı. Çocuk hakları alanında çalışan farklı disiplinlerden 34 yazarın katkısıyla hazırlanan çalışma kapsamlı bir başvuru kaynağı niteliği taşıyor.

MESEM nedir?

Çocuk işçiliğine ilişkin tartışmalar

İstanbul Barosu’nun açıklamasına göre çalışma, yalnızca çocuk hakları ihlallerini görünür kılmayı değil aynı zamanda çocukların güvenli, sağlıklı ve eşit koşullarda büyüyebileceği bir toplumsal düzen için çözüm önerileri geliştirmeyi amaçlıyor.

Toplam 452 sayfadan oluşan yayında, çocuk hukuku alanındaki güncel tartışmalar akademik ve uygulamaya dönük yazılarla ele alınıyor. Dosyada çocukların internet üzerindeki ifade özgürlüğünden cinsel istismara karşı korunmasına, çocuk yoksulluğundan katılım hakkına, koruyucu aile uygulamalarından regl yoksulluğuna kadar çok sayıda başlık yer alıyor.

"Sosyal politika, çocuk koruma hukuku ve uluslararası yükümlülükler"

Yayında ayrıca, MESEM kapsamındaki çocukların fiilen işçi gibi çalıştırılmalarına karşın yeterli korumadan yararlanamadıklarına dikkat çekiliyor. Çocukların eğitim sürecinin ucuz iş gücü ihtiyacına göre şekillendirilmemesi gerektiği vurgulanırken, çözüm için giriş yaşının yükseltilmesi, teorik eğitimin güçlendirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin artırılması ve çocukların hak temelli bir yaklaşımla korunması gerektiği belirtiliyor.

bianet çocuk haberleri editörü Nalin Öztekin'in de "medyada çocuk işçiliğinin temsili" başlıklı yazısıyla katkı sunduğu yayın, çocuk işçiliği ve MESEM tartışmalarının yalnızca eğitim politikası çerçevesinde değil, anayasal haklar, sosyal politika, çocuk koruma hukuku ve uluslararası yükümlülükler bakımından da yeniden değerlendirilmesi gerektiğini savunuyor.

Yayının basılı haline Çağlayan, Bakırköy ve Anadolu adliyelerinden dijital versiyonuna ise buradan ulaşabilirsiniiz.

