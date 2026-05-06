TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
MAF
DW: Dîroka Weşanê: 06.05.2026 16:26 6 Gulan 2026 16:26
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 06.05.2026 16:31 6 Gulan 2026 16:31
Xwendin Xwendin:  2 xulek

ÎSÎG: Di meha Nîsanê de herî kêm 189 karker mirin e

Li gorî rapora Nîsana 2026an a Meclîsa ISIGê, di çar mehên destpêkê yên salê de herî kêm 622 karker mirin e. Karker herî zêde di beşên avahîsazî, guhestin û çandiniyê de mirin e.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku ENRead in English

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku ENRead in English
Dîmenê mezin bike
ÎSÎG: Di meha Nîsanê de herî kêm 189 karker mirin e

Meclîsa Tenduristiya Karkeran û Ewlehiya Kar (İSİG) rapora xwe ya meha Nîsana 2026an aşkere kir.

Li gorî rapora İSİG di meha Adarê de herî kêm 189 karker di dema karkirinê de mirin e. Li gorî daneyên meclîsê di Nîsanê de her roj 6 karker mirin e.

Di çar mehên destpêkê yên sala 2026an de herî kêm 622 karker di dema karkirinê de mirin e. Her weha di meha Kanûna Paşîn de 155, di Sibatê de 129, di Adarê de 149 û di Nîsanê de jî 189 karker di dema karî de mirin e.

Di meha Nîsanê de karker herî zêde di beşên avahîsazî, guhestin û çandiniyê de mirin e.

Li gorî sektoran di beşa pîşesaziyê de 59, xizmet 38, avahîsazî 51 û di beşa çandiniyê de jî 41 karker mirine.

14 jin, 3 koçber û 5 zarok mirin

Di meha Nîsanê de ji kesên ku di dema karî de mirine, jê herî kêm 5 jê zarok/ciwan bûn. 3 ji van zarokan di koma temenê 0-14 salî de bûn ku bi qanûnî xebitandina wan qedexe ye. 2 ji wan jî di navbera 15-17 salî de bûn.

Di meha Nîsanê de ji karkerên ku mirine jê herî kêm 14 jin û 3 penaber/koçber bûn. Karkerên koçber ji Îran, Sûriye, Gurcistan, Kazakistan, Misir û Afganistanê hatibûn.

Ji zarokên mirine jê 6 temenê wan di navbera 0-14an de bû û 2 jî di navbera 15-17an de bû.

Ji karkerên ku mirine tenê 13 kes, yanî ji sedî 7 endamên sendîkayê bûn. 176 karker, yanî ji sedî 93  bêyî sendîka dihatin xebitandin.

Bajarên ku herî zêde karker lê mirine ev in:

Stenbol, Bursa, Enqere, Antalya, Burdur, Manisa, İzmir, Mereş, Kocaelî, Amed, Meletî, Sakarya, Bedlîs, Duzce, Mugla, Samsun, Aydin, Denizli, Dîlok, Giresun, Kayseri, Kirklareli, Konya, Mersin, Riha, Tekirdag û Uşak.

(HA/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
İSİG mirina karkeran
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê