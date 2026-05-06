ÎSÎG: Di meha Nîsanê de herî kêm 189 karker mirin e

Meclîsa Tenduristiya Karkeran û Ewlehiya Kar (İSİG) rapora xwe ya meha Nîsana 2026an aşkere kir.
Li gorî rapora İSİG di meha Adarê de herî kêm 189 karker di dema karkirinê de mirin e. Li gorî daneyên meclîsê di Nîsanê de her roj 6 karker mirin e.
Di çar mehên destpêkê yên sala 2026an de herî kêm 622 karker di dema karkirinê de mirin e. Her weha di meha Kanûna Paşîn de 155, di Sibatê de 129, di Adarê de 149 û di Nîsanê de jî 189 karker di dema karî de mirin e.
Di meha Nîsanê de karker herî zêde di beşên avahîsazî, guhestin û çandiniyê de mirin e.
Li gorî sektoran di beşa pîşesaziyê de 59, xizmet 38, avahîsazî 51 û di beşa çandiniyê de jî 41 karker mirine.
14 jin, 3 koçber û 5 zarok mirin
Di meha Nîsanê de ji kesên ku di dema karî de mirine, jê herî kêm 5 jê zarok/ciwan bûn. 3 ji van zarokan di koma temenê 0-14 salî de bûn ku bi qanûnî xebitandina wan qedexe ye. 2 ji wan jî di navbera 15-17 salî de bûn.
Di meha Nîsanê de ji karkerên ku mirine jê herî kêm 14 jin û 3 penaber/koçber bûn. Karkerên koçber ji Îran, Sûriye, Gurcistan, Kazakistan, Misir û Afganistanê hatibûn.
Ji zarokên mirine jê 6 temenê wan di navbera 0-14an de bû û 2 jî di navbera 15-17an de bû.
Ji karkerên ku mirine tenê 13 kes, yanî ji sedî 7 endamên sendîkayê bûn. 176 karker, yanî ji sedî 93 bêyî sendîka dihatin xebitandin.
Bajarên ku herî zêde karker lê mirine ev in:
Stenbol, Bursa, Enqere, Antalya, Burdur, Manisa, İzmir, Mereş, Kocaelî, Amed, Meletî, Sakarya, Bedlîs, Duzce, Mugla, Samsun, Aydin, Denizli, Dîlok, Giresun, Kayseri, Kirklareli, Konya, Mersin, Riha, Tekirdag û Uşak.
(HA/AY)