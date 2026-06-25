“NATO gözaltılarına” tutuklama talebi

Ankara'da NATO zirvesi öncesinde 23 Haziran’da sabah saatlerinde evlere düzenlenen baskınlarda gözaltına alınan 209 kişinin işlemleri devam ediyor.

Emniyet ve Jandarma ifadelerinin tamamlanmasının ardından savcılıkta ifade verenlerden 75’i tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Tutuklamaya sevk edilenlerin arasında TEMA Vakfı üyeleri, Doç. Dr. Emel Memiş ve KaosGL Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Yıldız Tar da var.

Ankara Valiliği'nin NATO Zervesi kapsamında aldığı yasak kararlarının ardından 23 Haziran’da sabah erken saatlerde polis ekipleri tarafından birçok adrese baskın düzenlemişti.

Operasyonlarda çeşitli siyasi ve toplumsal örgütlerde faaliyet yürüttüğü belirtilen toplam 209 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında avukatlar, sivil toplum temsilcileri ve insan hakları savunucuları da vardı.

Ankara’da ev baskınları ve gözaltılar: "NATO’ya karşı çıkanları susturmak istiyorlar"

(HA)