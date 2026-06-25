“NATO gözaltıları” adliyeye sevk edilmeye başladı

Ankara'da NATO zirvesi öncesinde 23 Haziran’da sabah saatlerinde evlere düzenlenen baskınlarda gözaltına alınan 209 kişinin işlemleri devam ediyor.

Emniyette ifadeleri tamamlanan 52 kişi adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadeleri alınmaya başlandı.

Ankara Valiliği'nin NATO Zervesi kapsamında aldığı yasak kararlarının ardından 23 Haziran’da sabah erken saatlerde polis ekipleri tarafından birçok adrese baskın düzenlemişti.

Operasyonlarda çeşitli siyasi ve toplumsal örgütlerde faaliyet yürüttüğü belirtilen toplam 209 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında avukatlar, sivil toplum temsilcileri ve insan hakları savunucuları da vardı.

Ankara’da ev baskınları ve gözaltılar: "NATO’ya karşı çıkanları susturmak istiyorlar"

(HA)