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YT: Yayın Tarihi: 25.06.2026 13:02 25 Haziran 2026 13:02
 ~  SG: Son Güncelleme: 25.06.2026 13:05 25 Haziran 2026 13:05
Okuma Okuma:  1 dakika

“NATO gözaltıları” adliyeye sevk edilmeye başladı

Ankara'da NATO zirvesi öncesinde ev baskınlarıyla gözaltına alınan 209 kişiden 52’si adliyeye sevk edildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
“NATO gözaltıları” adliyeye sevk edilmeye başladı

Ankara'da NATO zirvesi öncesinde 23 Haziran’da sabah saatlerinde evlere düzenlenen baskınlarda gözaltına alınan 209 kişinin işlemleri devam ediyor.

Emniyette ifadeleri tamamlanan 52 kişi adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadeleri alınmaya başlandı.

Ankara Valiliği'nin NATO Zervesi kapsamında aldığı yasak kararlarının ardından 23 Haziran’da sabah erken saatlerde polis ekipleri tarafından birçok adrese baskın düzenlemişti.

Operasyonlarda çeşitli siyasi ve toplumsal örgütlerde faaliyet yürüttüğü belirtilen toplam 209 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında avukatlar, sivil toplum temsilcileri ve insan hakları savunucuları da vardı.

Ankara’da ev baskınları ve gözaltılar: "NATO’ya karşı çıkanları susturmak istiyorlar"
Ankara’da ev baskınları ve gözaltılar: "NATO’ya karşı çıkanları susturmak istiyorlar"
23 Haziran 2026

 (HA)

Haber Yeri
İstanbul
NATO NATO 2026 Ankara Zirvesi
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